Σε 4,7 δισ. ευρώ κοστολογούνται οι απαιτήσεις των αγροτών στα μπλόκα

Τα τελευταία χρόνια οι αγρότες όλης της χώρας έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με μια σειρά κρίσεων που ουδεμία ευθύνη φέρουν οι ίδιοι. Πανδημία, πόλεμος στην Ουκρανία, ενεργειακή κρίση, πόλεμος στη Γάζα με αποκλεισμό του Σουέζ, πρωτοφανή φυσικά φαινόμενα όπως ο «Daniel», ο «Ιανός», ο «Elias» και πολλά άλλα μικρότερης έντασης, είναι μερικά αυτά.

Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν η κατακόρυφη αύξηση του κόστους παραγωγής που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματός τους.

Χθες, Πέμπτη παραγωγοί της Λάρισας και της Καρδίτσας ξεκίνησαν τις «καθιερωμένες» κινητοποιήσεις, με τα δυο μπλόκα να βρίσκονται στη Γυρτώνη της Λάρισας και στον Ε65 στην Καρδίτσα.

Κατά τις κινητοποιήσεις του περασμένου έτους, βασικά αιτήματα ήταν η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο αλλά και η χαμηλή τιμή στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Η κυβέρνηση, μετά από εντολή του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, αφού πρώτα συναντήθηκε με εκπροσώπους των αγροτών, νομοθέτησε τη μόνιμη επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες (είχε καταργηθεί από το 2016) και την ένταξη όλων των επαγγελματιών αγροτών στο χαμηλότερο τιμολόγιο με κόστος κιλοβατώρας 0,093 ευρώ.

Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος

Στις εφετινές κινητοποιήσεις οι γεωργοί και κτηνοτρόφοι προτάσσουν ως κύριο αίτημά τους την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος λόγω μείωσης της παραγωγής που επέφερε η κλιματική κρίση. Βέβαια το εν λόγω αίτημα δεν είναι τωρινό, μιας και πρωτοδιατυπώθηκε από τους ελαιοπαραγωγούς με αφορμή την χαμηλή παραγωγή του 2023, χρονιά που η τιμή είχε εκτοξευθεί στα ύψη λόγω της μικρής σοδιάς. «Με δεδομένο ότι στο ΟΣΔΕ είναι δηλωμένα 7.910.007 στρέμματα που αντιστοιχούν σε πάνω από 210 εκατ. δένδρα, αυτό σημαίνει ότι με μία ελάχιστη στήριξη των ελαιοπαραγωγών που θα ισοδυναμούσε σε 10 ευρώ ανά δένδρο, το ποσό που θα έπρεπε να καταβάλει το ελληνικό κράτος για την απώλεια εισοδήματος, ανέρχεται σε άνω των 2,1 δισ. ευρώ» τόνισαν στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων πηγές με γνώση επί του θέματος.

Χρειάζονται συνολικά 4,7 δισ. ευρώ

Και δεν είναι μόνο αυτή η καλλιέργεια μιας και πολλές ήταν αυτές που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Από το βαμβάκι, το καλαμπόκι, τα αμπέλια, το σιτάρι μέχρι και το τριφύλλι, τα φιστίκια, τα αμύγδαλα, τα μήλα, τα σύκα, τα διάφορα όσπρια, τα αιγοπρόβατα κλπ, οι παραγωγοί έχουν δει το εισόδημά τους να μειώνεται.

Με βάση τα καλλιεργούμενα στρέμματα (δηλώσεις ΟΣΔΕ 2023) για τα 20 προϊόντα που οι αγρότες των μπλόκων διεκδικούν αναπλήρωση εισοδήματος, το ποσό που πρέπει να καταβάλει η κυβέρνηση ξεπερνά, σύμφωνα με τους υπολογισμούς που έχει κάνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη ως ελάχιστο ποσό αποζημίωσης αυτό που οι ίδιοι οι παραγωγοί διεκδικούν.

Όμως, όπως σημείωσαν οι ίδιες πηγές «εάν η κυβέρνηση αποζημιώσει ένα προϊόν θα πρέπει να αποζημιώσει όλα τα προϊόντα για τα οποία έχουν κατατεθεί σχετικά αιτήματα» υπογραμμίζοντας ότι «τα 4,7 δισ. ευρώ είναι ποσό αστρονομικό καθώς η οικονομία της χώρας δεν μπορεί να αντέξει τέτοια δαπάνη. Πρόκειται για ποσό που καμία ευρωπαϊκή χώρα, όχι μόνο η Ελλάδα, θα μπορούσε να αντέξει».

Δημιουργία Ταμείου Αλληλοβοήθειας

Μια σημαντική «ανάσα», τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πλήττονται από την κλιματική κρίση, αποτελεί η πρόταση που έχει θέσει σε επίπεδο Ε.Ε. ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας για τη σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλοβοήθειας το οποίο θα παρεμβαίνει σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Την πρόταση του Έλληνα υπουργού στηρίζουν τόσο οι χώρες του Μεσογειακού Νότου (Med9) όσο και ο Επίτροπος Γεωργίας, Κρίστοφ Χάνσεν.

Στις συζητήσεις που γίνονται αναφορικά με την Κοινή Αγροτική μετά το 2027 έχουν προταθεί μεταξύ άλλων η ενίσχυση του προϋπολογισμού της ΚΑΠ και αύξηση του ύψους του γεωργικού αποθεματικού.

Σημειώνεται ότι η τρέχουσα ΚΑΠ 2023-2027 προβλέπει γεωργικό αποθεματικό, το οποίο έχει προϋπολογισμό 450 εκατ. ευρώ, ο οποίος καλύπτει ζημιές από φυσικές καταστροφές, για κάθε έτος εφαρμογής της. Όμως, τα εν λόγω χρήματα, παρακρατούνται από τους πόρους που έχουν τα Κράτη-Μέλη διαθέσιμα προς διάθεση, με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται.

Πάντως όπως είχαν τονίσει πριν λίγο καιρό στελέχη του ΥΠΑΑΤ στο ΑΠΕ-ΜΠΕ οι οποίες αλλαγές αλλά και μια ενδεχόμενη σύσταση του Ειδικού Ταμείου πάει για μετά το 2027, όταν και θα εφαρμοστεί η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική.

