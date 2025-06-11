Στο υψηλότερο επίπεδο δύο και πλέον μηνών σκαρφάλωσαν την Τετάρτη οι τιμές του πετρελαίου, μετά τις αναφορές ότι οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο εκκένωσης της πρεσβείας τους στο Ιράκ λόγω των αυξανόμενων ανησυχιών για την ασφάλεια του αμερικανικού προσωπικού στη Μέση Ανατολή.

Το συμβόλαιο παράδοσης Ιουλίου για το αμερικανικό αργό τύπου West Texas Intermediate σημείωσε σήμερα άνοδο κατά 3,17 δολάρια ή 4,88% και έκλεισε στα 68,15 δολάρια το βαρέλι.

Το συμβόλαιο του Brent ενισχύθηκε επίσης κατά 2,90 δολάρια ή 4,34% και ολοκλήρωσε την ημέρα στα 69,77 δολάρια το βαρέλι.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.