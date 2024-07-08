Η Samsung Electronics αναμένει ότι τα κέρδη της για τους τρεις μήνες έως τον Ιούνιο του 2024 θα αυξηθούν κατά 15 φορές σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI), σύμφωνα με το BBC, ανέβασε τις τιμές των προηγμένων τσιπ, αυξάνοντας τις προβλέψεις της εταιρείας για το δεύτερο τρίμηνο.

Ο τεχνολογικός γίγαντας της Νότιας Κορέας είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής τσιπ μνήμης, smartphone και τηλεοράσεων στον κόσμο.

Η ανακοίνωση ώθησε τις μετοχές της Samsung να ανέβουν περισσότερο από 2% κατά τις πρώτες ώρες συναλλαγών στη Σεούλ.

Η εταιρεία ανέφερε επίσης 10πλάσιο άλμα στα κέρδη της για το α΄τρίμηνο φέτος συγκριτικά με πέρσι.

Σε αυτό το τρίμηνο, είπε ότι αναμένει τα κέρδη της να αυξηθούν στα 10,4 τρισεκατομμύρια γουόν (6,9 τρίς ευρώ), από 670 δισ. γουόν (447.396.587 ευρώ) πέρυσι.

Αυτό ξεπερνά τις προβλέψεις των αναλυτών για 8,8 tn γουόν, σύμφωνα με το LSEG SmartEstimate.

«Αυτή τη στιγμή βλέπουμε να εκτοξεύεται η ζήτηση για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης σε κέντρα δεδομένων και smartphone», δήλωσε ο Marc Einstein, επικεφαλής αναλυτής στην εταιρεία έρευνας και παροχής συμβουλών ITR Corporation με έδρα το Τόκιο.

Η αισιοδοξία για την τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας λόγος για το ευρύτερο ράλι της αγοράς τον περασμένο χρόνο, το οποίο ώθησε τον S&P 500 και τον Nasdaq στις Ηνωμένες Πολιτείες σε νέα ρεκόρ την Τετάρτη.

Η αγοραία αξία του γίγαντα κατασκευής τσιπ Nvidia ξεπέρασε τα 3 τρις ​​δολάρια τον περασμένο μήνα, διατηρώντας για λίγο την πρώτη θέση ως η πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο.

«Η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης που ενίσχυσε μαζικά τη Nvidia ενισχύει επίσης τα κέρδη της Samsung και μάλιστα ολόκληρου του κλάδου», πρόσθεσε ο κ. Einstein.

Η Samsung Electronics είναι η ναυαρχίδα του νοτιοκορεατικού ομίλου Samsung Group.

Την επόμενη εβδομάδα, η εταιρεία τεχνολογίας αντιμετωπίζει μια πιθανή τριήμερη απεργία, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει τη Δευτέρα. Ένα σωματείο εργαζομένων ζητά ένα πιο διαφανές σύστημα για μπόνους και άδειες.

