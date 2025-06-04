Αύξηση τζίρου και παραγωγής στον τομέα υπηρεσιών το α' τρίμηνο

Με το δεξί ξεκίνησε ο τομέας των υπηρεσιών τη φετινή χρονιά, καθώς ο τζίρος του κατέγραψε σημαντική άνοδο, ενώ αύξηση παρουσίασε και η παραγωγή του τομέα τους τρεις πρώτους μήνες του έτους

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), στο σύνολο του τομέα των υπηρεσιών ο κύκλος εργασιών παρουσίασε άλμα 12,6% τον Ιανουάριο, επιβραδύνθηκε στο 8,8% τον Φεβρουάριο και εν συνεχεία στο 8,3% τον Μάρτιο, εμφανίζοντας ωστόσο σημαντική αύξηση στο σύνολο του α' τριμήνου.

Από τους επιμέρους κλάδου, τη σημαντικότερη συμβολή στην αύξηση του τζίρου είχαν οι επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες με 15,1%, ενώ ακολούθησαν οι υπηρεσίες καταλυμάτων και εστίασης 9,8%, ενώ αρνητικά συνέβαλε μόνο ο κλάδο της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (-3,2%).

Ανάλογη πορεία, με θετικό όμως πρόσημο στο σύνολο του α' τριμήνου, παρουσίασε και η παραγωγή του τομέα υπηρεσιών, καθώς ενισχύθηκε κατά 8,% τον Ιανουάριο, κατά 4,8% τον Φεβρουάριο και κατά 4% τον Μάρτιο.

Σε επίπεδο παραγωγής, τη θετικότερη συμβολή είχε ο κλάδος παροχής καταλυμάτων και εστίασης με 8,6%, ενώ αρνητικά συνεισέφερε και εδώ ο κλάδος της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, με -11,5%.



Πηγή: skai.gr

