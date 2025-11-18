Κατρακύλησαν οι ευρωαγορές υπό τον φόβο «φούσκας» στην τεχνητή νοημοσύνη - «Βουτιά» στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Βαριές απώλειες κατέγραψαν τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τρίτη, εν μέσω ανησυχιών για τις υψηλές αποτιμήσεις στον τεχνολογικό κλάδο - δηλαδή φόβων για «φούσκα» στην τεχνητή νοημοσύνη - αλλά και της υποχώρησης των προσδοκιών για μείωση των επιτοκίων από τη Fed.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έχασε 1,8%, κλείνοντας σε χαμηλό μήνα, ενώ και όλοι οι υπόλοιπο κύριοι δείκτες έκλεισαν στο «κόκκινο».

Συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX διολίσθησε 1,77%. ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε κατά 1,27% και ο γαλλικός CAC-40 σημείωσε πτώση 1,86%. Στην περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX-35 και ο ιταλικός FTSE MIB κατρακύλησαν 2,16% και 2,12% αντίστοιχα.

Οι ευρωαγορές ακολούθησαν το διεθνές αρνητικό κλίμα στις αγορές, μετά τις απώλειες στον τομέα της τεχνολογίας που έφεραν απώλειες στη Wall Street τη Δευτέρα, με τους τρεις κύριους δείκτες των ΗΠΑ να κλείνουν σε αρνητικό έδαφος. Σήμερα, η Wall Street διευρύνει τις χθεσινές της απώλειες.

Οι επενδυτές στις ΗΠΑ αναμένουν τα στοιχεία - που έχουν καθυστερήσει - για την απασχόληση αυτή την εβδομάδα, καθώς και την τελευταία έκθεση οικονομικών αποτελεσμάτων της Nvidia, που αναμένεται την Τετάρτη. Η εταιρεία κατασκευής μικροεπεξεργαστών, της οποίας οι μετοχές έπεσαν κατά 2% την Τρίτη, βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης για τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Έχουν αυξηθεί οι ανησυχίες σχετικά στην αγορά για τις ακριβές αποτιμήσεις των τεχνολογικών εταιρειών και την ευρωστία των θεμελιωδών μεγεθών της τεχνητής νοημοσύνης.

Μια μεγάλη συνεργασία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης που ανακοινώθηκε την Τρίτη δεν κατάφερε να ανεβάσει τις σχετικές μετοχές, όπως συνέβαινε στο παρελθόν με παρόμοιες συμφωνίες. Η startup τεχνητής νοημοσύνης Anthropic ανακοίνωσε ότι θα δαπανήσει 30 δισ. δολάρια με τη Microsoft και, με τη σειρά τους, η Microsoft και η Nvidia θα επενδύσουν δισεκατομμύρια στην Anthropic. Η Nvidia και η Microsoft παρέμειναν βαθιά στο κόκκινο μετά τη συμφωνία.

Ισχυρή πτώση 2,09% στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Σε κλοιό ισχυρών πιέσεων βρέθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την εγχώρια αγορά να επηρεάζεται αρνητικά από την επιδείνωση του διεθνούς επενδυτικού κλίματος.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.012,51 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 2,09%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.011,85 μονάδες (-2,12%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 251,31 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 53.789.169 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 2,17%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 1,37%.

Πτωτικά κινήθηκαν όλες οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης και τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-6,96%), της Πειραιώς (-4,26%), της Εθνικής (-3,74%), της Eurobank (-3,54%), της Aegean Airlines (-3,51%) και της Lamda Development (-3,05%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Intralot διακινώντας 17.884.374 και 12.984.757 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 62,79 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 29,61 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 10 μετοχές, 104 πτωτικά και 13 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: TREK Development (+8,17%) και Μαθιός Πυρίμαχα (+4,09%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Elvalhalcor (-6,96%) και ΚΡΙ- ΚΡΙ (-6,46%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:9,1600 -0,43%

ΚΥΠΡΟΥ:7,9400 -2,22%

METLEN: 40,7000 -1,64%

OPTIMA:7,8500 -1,01%

ΤΙΤΑΝ: 42,9500 -2,05%

ALPHA BANK: 3,5200 -1,40%

AEGEAN AIRLINES: 13,2000 -3,51%

VIOHALCO: 9,9000 -1,79%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 23,4000 -2,34%

ΔΑΑ:9,9800 -0,80%

ΔΕΗ: 16,7000 -1,30%

COCA COLA HBC:41,1000 -1,01%

ΕΛΠΕ: 8,0900 -1,34%

ELVALHALCOR: 3,2100 -6,96%

ΕΘΝΙΚΗ: 12,6100 -3,74%

ΕΥΔΑΠ: 6,9300 -1,28%

EUROBANK: 3,3200 -3,54%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,9900 -3,05%

MOTOR OIL: 27,9000 -0,43%

JUMBO: 27,3000 -0,22%

ΟΛΠ:41,4000 -0,96%

ΟΠΑΠ: 17,1000 -0,87%

ΟΤΕ: 16,7400 -0,48%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,6600 -4,26%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,2200 αμετάβλητη

