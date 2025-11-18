Η Γαλλία φλερτάρει με το πρώτο εμπορικό έλλειμμα στα τρόφιμα εδώ και δεκαετίες

Η Γαλλία ενδέχεται να καταγράψει το πρώτο ετήσιο εμπορικό της έλλειμμα σε τρόφιμα και αγροτικά προϊόντα εδώ και σχεδόν 50 χρόνια, καθώς οι νέοι δασμοί στις εξαγωγές κρασιού και οι υψηλές τιμές στις εισαγωγές κακάο και καφέ προστίθενται στη μακροχρόνια υποχώρηση της ανταγωνιστικότητας, σύμφωνα με εκπροσώπους του κλάδου.

Ο αγροδιατροφικός τομέας υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα εξαγωγικά όπλα της Γαλλίας, αξιοποιώντας τη μεγαλύτερη αγροτική παραγωγική βάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, η εντεινόμενη ανταγωνιστικότητα εντός και εκτός ΕΕ έχει διαβρώσει τη θέση της χώρας, τροφοδοτώντας την εχθρότητα των αγροτών απέναντι σε εμπορικές συμφωνίες όπως εκείνη που προτείνεται με το μπλοκ Mercosur των χωρών της Νοτίου Αμερικής.

Αφού το πλεόνασμα της χώρας σε τρόφιμα και αγροτικά προϊόντα υποχώρησε πέρυσι στο χαμηλότερο επίπεδο από τη δεκαετία του 1980, στα 4,9 δισ. ευρώ (5,67 δισ. δολάρια), μετά από μια κακή συγκομιδή σιτηρών, μειώθηκε περαιτέρω το 2025, παρουσιάζοντας σωρευτικό αρνητικό ισοζύγιο 351 εκατ. ευρώ για την περίοδο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τελωνειακά στοιχεία που παρουσίασε το γαλλικό Υπουργείο Γεωργίας.

«Είναι ένα αρκετά μεγάλο σοκ να βλέπει κανείς πώς το εξωτερικό εμπόριο έχει συρρικνωθεί μήνα με τον μήνα φέτος», δήλωσε ο Τιερί Πους, οικονομολόγος της ένωσης γεωργικών επιμελητηρίων της Γαλλίας, προσθέτοντας ότι η Γαλλία εμφάνιζε αγροδιατροφικό πλεόνασμα από το 1978.

«Πρέπει να μάθουμε από ορισμένες χώρες όπως η Ισπανία. Έχουμε μια μάχη να δώσουμε στο εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων», είπε σε συνέδριο που διοργάνωσε την Τρίτη η ένωση εξαγωγέων αγροδιατροφικών προϊόντων CNPA.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.