Το ρωσικό ρούβλι έφτασε την Τετάρτη στο υψηλότερο επίπεδό του έναντι του δολαρίου ΗΠΑ από τις 24 Ιουλίου, με έναν υψηλό κυβερνητικό αξιωματούχο να δηλώνει ότι η ενίσχυση συνδέεται με τη μείωση των εισαγωγών λόγω των υψηλών επιτοκίων.

Η κεντρική τράπεζα αύξησε το βασικό επιτόκιο στο 21% για να καταπολεμήσει τον πληθωρισμό και το μείωσε στο 17% φέτος, καθώς η οικονομία επιβραδύνεται και ο πληθωρισμός μειώνεται. Ωστόσο, το τρέχον επίπεδο επιτοκίων καθιστά την πίστωση απρόσιτη για τις περισσότερες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγέων, σημειώνει το Reuters.

Σύμφωνα με στοιχεία της κεντρικής τράπεζας, οι ρωσικές εισαγωγές μειώθηκαν κατά 7,3% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο. Σύμφωνα με τα τελωνειακά στοιχεία της Κίνας, οι εισαγωγές από την Κίνα, τον κύριο εμπορικό εταίρο της Ρωσίας, μειώθηκαν κατά 10,6%.

«Η ενίσχυση του ρουβλίου συνδέεται κυρίως με την αυστηρότερη νομισματική πολιτική. Οι εισαγωγές έχουν μειωθεί και, κατά συνέπεια, με τις ίδιες εκτιμήσεις για τα έσοδα από τις εξαγωγές, η συναλλαγματική ισοτιμία έχει αρχίσει να ενισχύεται», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Αντόν Σιλουάνοφ, μιλώντας στο κοινοβούλιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.