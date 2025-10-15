Με τροπολογία που εγκρίθηκε από τη Βουλή και δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, η λειτουργία της κεφαλαιαγοράς διέπεται πλέον από δύο σημαντικές αλλαγές.

Και οι δύο έχουν αναδρομική ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2025 και ενδεχομένως να επηρεάσουν το deal μεταξύ Euronext και ΕΧΑΕ.

Αναθεώρηση των όρων μιας δημόσιας πρότασης

Η πρώτη αλλαγή αφορά τις δημόσιες προτάσεις, όπου ο προτείνων μπορεί να αναθεωρήσει τους όρους μέχρι πέντε εργάσιμες ημέρες πριν την λήξη της.

Συγκεκριμένα, η τροπολογία αναφέρει:

« Ο προτείνων μπορεί, μέχρι (5) εργάσιμες ημέρες πριν από λήξη περιόδου αποδοχής, να αναθεωρήσει για τους αποδέκτες τους όρους δημόσιας πρότασης, αναθεώρηση, κατά την έννοια της παρούσας, νοείται και τροποποίηση του προσφερόμενου τιμήματος, καθώς και μείωση του ελάχιστου αριθμού κινητών αξιών, ο οποίος, σε περίπτωση προαιρετικής δημόσιας πρότασης, πρέπει να γίνει αποδεκτός προκειμένου να ισχύσει η δημόσια πρόταση».

Διαγραφή μετοχών

Η δεύτερη αλλαγή έχει να κάνει με το ποσοστό που απαιτείται για να διαγραφούν οι μετοχές μιας εταιρείας από το χρηματιστήριο.

Ενώ εξακολουθεί να ισχύει η προϋπόθεση ότι η διαγραφή μιας εταιρείας πρέπει να εγκριθεί από το 95% των μετόχων, θεσπίζεται μία σημαντική εξαίρεση.

Το όριο του 95% εξαιρείται εάν ο προτείνων τη δημόσια πρόταση προσφέρει τίτλους που διαπραγματεύονται είτε στην Ελλάδα είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σημειώνεται ωστόσο στην τροπολογία, ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να θέσει ειδικούς όρους στην εκδότρια εταιρεία.

Η τροπολογία αναφέρει:

Στην παρ. 5 του άρθρου 17 του ν. 3371/2005 (Α’ 178), Περί αναστολής, διακοπής διαπραγμάτευσης και διαγραφής κινητών αξιών επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) τρίτο εδάφιο καταργείται, β) τέταρτο εδάφιο, από τις λέξεις «οργανωμένη αγορά στην Ελλάδα» προστίθενται οι λέξεις «ή οργανωμένη αγορά άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης) και, από νομοτεχνικές βελτιώσεις, παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να αποφασίσει διαγραφή από το χρηματιστήριο μετά από αίτηση της εκδότριας εταιρίας, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εκδότριας εταιρίας που λαμβάνεται με πλειοψηφία ενενήντα τοις εκατό (95%) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην εκδότρια εταιρία ανά κατηγορία μετοχών για τις υποβάλλεται αίτηση διαγραφής.

Η ίδια πλειοψηφία απαιτείται και για τη λήψη απόφασης εταιρικού μετασχηματισμού(συγχώνευσης, διάσπασης μετατροπής), η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη διαγραφή των μετοχών της εκδότριας εταιρίας από το χρηματιστήριο.

Τα προηγούμενα εδάφια της παρούσας δεν εφαρμόζονται εάν, συνεπεία εταιρικών μετασχηματισμών, οι μέτοχοι της απορροφώμενης, διασπώμενης, μετατρεπόμενης εταιρείας λαμβάνουν μετοχές εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά στην Ελλάδα ή σε οργανωμένη αγορά άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί με απόφασή της να θέτει ειδικούς όρους στην εκδότρια ή και σε μετόχους της για λόγους ειδικής προστασίας των μετόχων της εκδότριας».

Οι παρ. 2 και 3 ισχύουν από τη 1η Οκτωβρίου 2025.

Όπως γίνεται αντιληπτό, οι αλλαγές από τη στιγμή που έχουν αναδρομική ισχύ θα μπορούσαν να τεθούν σε εφαρμογή και στην περίπτωση της εξαγοράς της ΕΧΑΕ από την Euronext.

Σημειώνεται ότι η δημόσια προσφορά κατατέθηκε στις 6 Οκτωβρίου, ενώ οι προσφερόμενες μετοχές της Εuronext θα διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο του Παρισιού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.