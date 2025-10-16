Λογαριασμός
Κρεμλίνο: H Ρωσία πουλά υψηλής ποιότητας πετρέλαιο σε χαμηλές τιμές σε χώρες που ο Τραμπ ασκεί πιέσεις

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι δεσμεύθηκε να μην αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία

Πετρέλαιο

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σήμερα ότι η Μόσχα είναι σε θέση να προμηθεύει υψηλής ποιότητας πετρέλαιο σε πιο χαμηλές τιμές σε χώρες στις οποίες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να ασκήσει πιέσεις για να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο.

Ο Πεσκόφ είπε ότι οι αρχές του ελεύθερου εμπορίου θα παραβιάζονταν αν οι εν λόγω χώρες στερηθούν του δικαιώματος να αγοράζουν αυτό που θέλουν.

Ο Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι δεσμεύθηκε να μην αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία και είπε ότι θα προσπαθήσει να πείσει την Κίνα να κάνει το ίδιο καθώς η Ουάσιγκτον εντείνει τις προσπάθειες να μειώσει τα έσοδα τη Μόσχας από τις πωλήσεις πετρελαίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

