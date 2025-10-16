Ebury: Οι παράγοντες που περιορίζουν τη βρετανική ανάπτυξη - Αντιμέτωπη με δύσκολο έργο η ΥΠΟΙΚ

Από τον Matthew Ryan, Head of Market Strategy της εταιρείας διεθνών πληρωμών Ebury

Η βρετανική οικονομία κατέγραψε σχεδόν μηδενική ανάπτυξη μόλις 0,1% τον Αύγουστο, καθώς οι πρόσφατες φορολογικές αυξήσεις, ο υψηλότερος πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο και οι διεθνείς αναταράξεις συνεχίζουν να περιορίζουν τη δραστηριότητα.

Είναι πλέον δύσκολο να δει κανείς πώς η οικονομία θα πετύχει την εκτίμηση της Τράπεζας της Αγγλίας για ανάπτυξη 0,4% το τρίτο τρίμηνο — μια πρόβλεψη που φαντάζει ολοένα και πιο αισιόδοξη, ειδικά καθώς η αβεβαιότητα γύρω από τον φθινοπωρινό προϋπολογισμό πιθανότατα συγκράτησε την ανάπτυξη και τον Σεπτέμβριο.

Ωστόσο, δεν είναι όλα δυσοίωνα: οι ανοδικές αναθεωρήσεις στα προηγούμενα στοιχεία ΑΕΠ υποδηλώνουν ότι η βρετανική οικονομία είναι στην πραγματικότητα κάπως μεγαλύτερη απ’ ό,τι αναμενόταν πριν από λίγους μήνες. Αν και αυτό μπορεί να μειώσει κάπως την πίεση προς την κυβέρνηση να αντλήσει περισσότερους δημόσιους πόρους, η υπουργός Οικονομικών Ριβς εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δύσκολο έργο προκειμένου να καλύψει το δημοσιονομικό κενό και να καθησυχάσει τις αγορές ότι διαθέτει αξιόπιστο σχέδιο ανάπτυξης.

Αναμένουμε έναν συνδυασμό φορολογικών αυξήσεων τον επόμενο μήνα, ωστόσο οι επενδυτές θα απαιτήσουν και δεσμεύσεις για τουλάχιστον ήπιες περικοπές δαπανών — κάτι που θα μπορούσε να περιορίσει το πλήγμα στην ανάπτυξη το 2026.

