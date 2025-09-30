Η Ρωσία επωφελείται σημαντικά από τις πωλήσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) σε εταιρείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με μελέτη της περιβαλλοντικής οργάνωσης Greenpeace που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Οι εισαγωγές πετρελαίου και άνθρακα από τη Ρωσία έχουν απαγορευθεί στο πλαίσιο των κυρώσεων της ΕΕ για την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία και οι εισαγωγές αερίου μέσω αγωγών έχουν μειωθεί σημαντικά μετά την καταστροφή των αγωγών Nord Stream το Σεπτέμβριο 2022. Οι εισαγωγές LNG ωστόσο έχουν μέχρι στιγμής εξαιρεθεί από τις κυρώσεις.

Η Greenpeace εκτιμά ότι η Yamal LNG, ο κύριος εξαγωγός LNG της Ρωσίας, κέρδισε συνολικά 40 δισεκατομμύρια δολάρια από παγκόσμιες εξαγωγές στο διάστημα από το 2022 ως το 2024, από τα οποία υπολογίζεται ότι 9,5 δισεκατομμύρια δολάρια καταβλήθηκαν στο ρωσικό δημόσιο για φόρους.

Εταιρείες της ΕΕ είναι μεταξύ των πιο μεγάλων πελατών της ρωσικής Yamal LNG, με κορυφαία τη γαλλική TotalEnergies. Η κρατική κινεζική CNPC βρίσκεται στη δεύτερη θέση και ακολουθούν η γερμανική SEFE στην τρίτη και η ισπανική Naturgy στην τέταρτη.

Η TotalEnergies υπολογίζεται πως συνεισέφερε 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια στα φορολογικά έσοδα της ρωσικής κυβέρνησης, η SEFE 1,45 δισεκατομμύριο δολάρια και η Naturgy 1,25 δισεκατομμύριο, σύμφωνα με την Greenpeace.

Με τους συνολικούς φόρους ύψους 9,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων που κατέβαλε η Yamal επί των κερδών της από τις εξαγωγές της LNG, η Μόσχα θα μπορούσε να αγοράσει 271.000 μαχητικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη Σαχίντ ή 2.686 άρματα μάχης T-90M ή 9,5 εκατομμύρια οβίδες πυροβολικού των 152 χιλιοστών, αναφέρει η Greenpeace.

Η εν λόγω ποσότητα οβίδων πυροβολικού αντιστοιχεί σε σχεδόν τρία χρόνια της τρέχουσας ετήσιας ρωσικής παραγωγής, η οποία ανέρχεται σε 3 εκατομμύρια βλήματα.

Ο αναφερόμενος αριθμός μη επανδρωμένων αεροσκαφών αντιπροσωπεύει ποσότητα 271 φορές μεγαλύτερη αυτής που η Ρωσία αναπτύσσει σε μία εβδομάδα εναντίον της Ουκρανίας.

Η Greenpeace επισημαίνει επίσης ότι οι κύριοι εισαγωγείς ρωσικού LNG στην ΕΕ -η Γαλλία, η Ισπανία, το Βέλγιο και η Ολλανδία- έχουν δαπανήσει περισσότερα για να εισαγάγουν ρωσικό αερίο απ' ό,τι για να υποστηρίξουν την Ουκρανία.

Από το 2022 ως τον Ιούνιο 2025, οι τέσσερις χώρες εισήγαγαν ρωσικό LNG αξίας 34,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ προσέφεραν 21,2 δισεκατομμύρια ευρώ για να στηρίξουν την Ουκρανία, σύμφωνα με τη μελέτη.

Στη μελέτη επισημαίνεται επίσης ότι ο γαλλικός όμιλος TotalEnergies διατηρεί μερίδιο 20% στη Yamal LNG και μερίδιο 19,4% στη μητρική εταιρεία του, τη Novatek.

Από το 2022, η TotalEnergies υπολογίζεται πως έχει λάβει μερίσματα ύψους 5,06 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη Yamal LNG και επιπλέον μερίσματα 1,74 δισεκατομμυρίου δολαρίων από τη Novatek, γράφουν οι συντάκτες της μελέτης.

Ευρωπαϊκές ενεργειακές εταιρείες δικαιολογούν τη συνέχιση των επιχειρήσεών τους με τη Yamal LNG επικαλούμενες τη ζήτηση και μακροπρόθεσμα συμβόλαια.

Η γερμανική εταιρεία SEFE έχει συμβόλαια με τη Yamal LNG μέχρι το 2038.

Η εταιρεία αυτή ήταν προηγουμένως γνωστή ως Gazprom Germania και ήταν θυγατρική της κρατικής ρωσικής εταιρείας Gazprom. Εθνικοποιήθηκε ως απότέλεσμα του πολέμου της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας και της ενεργειακής κρίσης που ο πόλεμος αυτός προκάλεσε στη Γερμανία.

