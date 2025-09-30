Η λειτουργία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στις ΗΠΑ βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού, εάν το Κογκρέσο δεν καταλήξει σε συμφωνία για την έγκριση νέας χρηματοδότησης έως την Τετάρτη, 1η Οκτωβρίου 2025.

Οι Ρεπουμπλικανοί έχουν προτείνει την παράταση της χρηματοδότησης της κυβέρνησης στα τρέχοντα επίπεδα έως τις 21 Νοεμβρίου, ώστε τα μέλη του Κογκρέσου να μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται επί των νομοσχεδίων. Οι Δημοκρατικοί έκαναν μια αντιπρόταση για να κρατήσουν την κυβέρνηση ανοιχτή μέχρι τον Οκτώβριο, αλλά πρόσθεσαν διατάξεις για την υγειονομική περίθαλψη και περιορισμούς στην ικανότητα του προέδρου Τραμπ να παρακρατήσει χρηματοδότηση, τα οποία και τα δύο είναι μη αποδεκτά για τους περισσότερους Ρεπουμπλικανούς.

Οι δύο πλευρές παραμένουν αμετάπειστες στις θέσεις τους, αυξάνοντας τις πιθανότητες διακοπής λειτουργίας από την Τετάρτη. Οι ηγέτες του Κογκρέσου συναντήθηκαν με τον πρόεδρο Τραμπ στο Λευκό Οίκο τη Δευτέρα για να αναζητήσουν μια λύση, αλλά αποχώρησαν με άδεια χέρια.

Τι είναι το shutdown

Η διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης ή shutdown, συμβαίνει όταν το Κογκρέσο δεν εγκρίνει τη χρηματοδότηση για ορισμένες ή όλες τις υπηρεσίες, οι οποίες δεν μπορούν να δαπανήσουν χρήματα που δεν έχουν εγκριθεί από τους νομοθέτες. Από το 1980 έχουν σημειωθεί 14 διακοπές λειτουργίας, με την πιο πρόσφατη να είναι το 2018. Η διακοπή αυτή διήρκεσε 34 ημέρες.

Οι περισσότερες ομοσπονδιακές κυβερνητικές υπηρεσίες χρηματοδοτούνται ετησίως από μια ντουζίνα νομοσχεδίων για την έγκριση πιστώσεων, τα οποία πρέπει να ψηφιστούν από το Κογκρέσο και να υπογραφούν από τον πρόεδρο πριν από την έναρξη του νέου οικονομικού έτους, την 1η Οκτωβρίου. Αυτά, συχνά ομαδοποιούνται σε ένα μεγάλο νομοθετικό κείμενο, γνωστό ως «ομοσπονδιακό νομοσχέδιο», προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία όταν το Κογκρέσο αναγκαστικά πρέπει να ψηφίσει πολλά από αυτά την τελευταία στιγμή.

Εάν η προθεσμία χρηματοδότησης παρέλθει χωρίς το Κογκρέσο να εγκρίνει περισσότερες δαπάνες, η κυβέρνηση πρέπει να κλείσει πλήρως ή μερικώς, ανάλογα με το ποιες υπηρεσίες έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί. Πριν από την προθεσμία του τρέχοντος έτους, κανένα από τα 12 νομοσχέδια για την έγκριση πιστώσεων δεν έχει ψηφιστεί. Ορισμένες υπηρεσίες έλαβαν χρηματοδότηση από το «ένα μεγάλο, όμορφο νομοσχέδιο» που ψήφισαν οι Ρεπουμπλικανοί νωρίτερα φέτος, πράγμα που σημαίνει ότι ορισμένα προγράμματα και λειτουργίες σε ορισμένα υπουργεία θα συνεχίσουν να χρηματοδοτούνται σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας, κυρίως το Υπουργείο Άμυνας και το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Οι νομοθέτες κερδίζουν τακτικά περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσουν τα νομοσχέδια για τις δαπάνες, ψηφίζοντας αυτό που είναι γνωστό ως «συνεχιζόμενη απόφαση», η οποία επεκτείνει προσωρινά τα τρέχοντα επίπεδα χρηματοδότησης για να διατηρήσει τις υπηρεσίες σε λειτουργία, ενώ εργάζονται για να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τις νέες δαπάνες.

Το Σύνταγμα ορίζει ότι το Υπουργείο Οικονομικών δεν μπορεί να δαπανήσει χρήματα χωρίς να υπάρχει νόμος που να το επιτρέπει. Σύμφωνα με ένα νόμο γνωστό ως Antideficiency Act, οι υπηρεσίες υποχρεούνται να διακόψουν τις δραστηριότητές τους -με ορισμένες εξαιρέσεις- σε περίπτωση που δεν υπάρχει χρηματοδότηση που να έχει εγκριθεί από το Κογκρέσο. Ο νόμος, μια έκδοση του οποίου ψηφίστηκε για πρώτη φορά το 1870 και έχει υποστεί αρκετές σημαντικές αναθεωρήσεις από τότε, απαγορεύει επίσης στην κυβέρνηση να αναλάβει οικονομικές υποχρεώσεις χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου.

«Το Υπουργείο Οικονομικών δεν μπορεί να καταβάλει χρήματα αν δεν υπάρχει νόμος που να ορίζει ποιος θα τα λάβει», δήλωσε ο Matt Glassman, ανώτερος ερευνητής στο Government Affairs Institute του Πανεπιστημίου Georgetown.

Τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια shutdown και ποιοι επηρεάζονται

Σε περίπτωση κλεισίματος, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει όλες τις μη απαραίτητες λειτουργίες έως ότου εγκριθεί η χρηματοδότηση από το Κογκρέσο και υπογραφεί ο νόμος, με εξαίρεση τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται με άλλα μέσα, όπως τέλη ή άλλη νομοθεσία. Κάθε υπηρεσία καθορίζει ποια εργασία είναι απαραίτητη και ποια όχι. Τα μέλη του Κογκρέσου λαμβάνουν την ίδια απόφαση και για το προσωπικό τους.

«Δεν μπορούν να διατεθούν χρήματα από το Υπουργείο Οικονομικών, ανεξάρτητα από το αν είστε απαραίτητοι ή όχι. Ωστόσο, υπάρχουν τρεις εξαιρέσεις για όσους μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται και να αναλαμβάνουν υποχρεώσεις, ακόμη και όταν δεν υπάρχουν πιστώσεις», δήλωσε ο Glassman.

Αυτές οι εξαιρέσεις ορίζονται από τον νόμο Antideficiency Act. Επιτρέπουν στην κυβέρνηση να χρηματοδοτεί δραστηριότητες για την προστασία της ζωής και της περιουσίας και να διατηρεί στη θέση τους, τους αξιωματούχους που εμπλέκονται στη συνταγματική διαδικασία, όπως ο πρόεδρος, το προσωπικό του και τα μέλη του Κογκρέσου.

Όλοι οι εν ενεργεία στρατιωτικοί, πολλοί ομοσπονδιακοί αξιωματικοί επιβολής του νόμου και υπάλληλοι σε νοσοκομεία που χρηματοδοτούνται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση θεωρούνται απαραίτητοι, μαζί με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και τους αξιωματικούς της Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών. Κάθε υπηρεσία αποφασίζει ποιοι από τους υπαλλήλους της μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται.

Σε ένα βήμα που διαφέρει από προηγούμενες διακοπές λειτουργίας, το Γραφείο Προϋπολογισμού και Διαχείρισης ζήτησε την περασμένη εβδομάδα από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να εξετάσουν το ενδεχόμενο μόνιμων μαζικών απολύσεων για προγράμματα ή έργα που έχουν χρηματοδότηση η οποία λήγει την 1η Οκτωβρίου ή που δεν έχουν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης. Οι ειδοποιήσεις για μείωση του προσωπικού θα προστεθούν στις ειδοποιήσεις για άδεια που εκδίδονται κατά τη διάρκεια μιας διακοπής λειτουργίας, σύμφωνα με ένα σημείωμα που στάλθηκε στις υπηρεσίες.

«Τα προγράμματα που δεν επωφελήθηκαν από την έγχυση υποχρεωτικών πιστώσεων θα υποστούν τις συνέπειες της διακοπής λειτουργίας και πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες σχεδιασμού μας σε περίπτωση που οι Δημοκρατικοί αποφασίσουν να κλείσουν την κυβέρνηση», ανέφερε το σημείωμα.

Ανεξάρτητα από το αν οι υπάλληλοι είναι απαραίτητοι ή όχι, εάν η αμοιβή τους εξαρτάται από ετήσιες πιστώσεις, δεν θα πληρωθούν κατά τη διάρκεια της διακοπής λειτουργίας.

Οι απαραίτητοι υπάλληλοι συνεχίζουν να εργάζονται κατά τη διάρκεια της διακοπής λειτουργίας, αλλά δεν πληρώνονται έως ότου αποκατασταθεί η χρηματοδότηση του οργανισμού τους. Οι υπάλληλοι σε μη απαραίτητες θέσεις συνήθως τίθενται σε διαθεσιμότητα έως ότου η κυβέρνηση χρηματοδοτηθεί ξανά, αν και αυτό θα μπορούσε να είναι διαφορετικό αυτή τη φορά εάν υπάρξουν εκτεταμένες απολύσεις. Σύμφωνα με νόμο του 2019, οι υπάλληλοι που βρίσκονται σε άδεια χωρίς αποδοχές έχουν την εγγύηση ότι θα λάβουν αναδρομικά τις αποδοχές τους μόλις τελειώσει η διακοπή λειτουργίας.

Μια έκθεση της Γερουσίας που δημοσιεύθηκε το 2019 διαπίστωσε ότι οι διακοπές λειτουργίας της κυβέρνησης το 2013, το 2018 και το 2019 κόστισαν στους φορολογούμενους σχεδόν 4 δισεκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 3,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε αναδρομικές αποδοχές σε εργαζομένους που βρισκόταν σε άδεια.

Τι παραμένει ανοιχτό και τι κλείνει κατά τη διάρκεια ενός shutdown

Τα προγράμματα παροχών όπως η Κοινωνική Ασφάλιση, το Medicare και το Medicaid συνεχίζουν να λειτουργούν κατά τη διάρκεια ενός shutdown, επειδή οι πληρωμές των παροχών χρηματοδοτούνται μέσω μόνιμων πιστώσεων που δεν απαιτούν ανανέωση. Οι πληρωμές των παροχών συνεχίζουν να πραγματοποιούνται, αλλά οι προϋπολογισμοί των οργανισμών που εποπτεύουν τα προγράμματα απαιτούν την έγκριση του Κογκρέσου. Αυτό σημαίνει ότι το προσωπικό μπορεί να τεθεί σε διαθεσιμότητα, προκαλώντας καθυστερήσεις στην εγγραφή νέων δικαιούχων ή άλλες διακοπές των υπηρεσιών.

«Οποιοσδήποτε τύπος αλληλεπίδρασης σε επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα μπορούσε σίγουρα να επηρεαστεί», είπε ο Glassman.

Για παράδειγμα, οι πτήσεις μπορούσαν να διαταραχθούν εάν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και η ασφάλεια των αεροδρομίων, που είναι απαραίτητοι εργαζόμενοι, δεν εμφανιστούν στην εργασία τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη μη άμεση πληρωμή τους. Πολλά εθνικά πάρκα παρέμειναν ανοιχτά κατά τη διάρκεια της τελευταίας διακοπής λειτουργίας το 2018 και το 2019, αλλά η έλλειψη προσωπικού οδήγησε σε βανδαλισμούς. Τα πάρκα έκλεισαν σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια της διακοπής λειτουργίας του 2013. Η Ταχυδρομική Υπηρεσία των ΗΠΑ συνεχίζει να λειτουργεί, καθώς είναι αυτοχρηματοδοτούμενη.

Η Maya MacGuineas, πρόεδρος της Επιτροπής για έναν Υπεύθυνο Ομοσπονδιακό Προϋπολογισμό, δήλωσε ότι το κοινό ενδέχεται να μην αντιληφθεί τις επιπτώσεις αν η διακοπή λειτουργίας είναι βραχύβια.

Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα αισθανθούν μεγάλη διαφορά», ανέφερε η MacGuineas. «Αν έχετε προγραμματίσει διακοπές σε ένα Εθνικό Πάρκο, θα είστε αναστατωμένοι και απογοητευμένοι. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι θα συνεχίσουν την καθημερινή τους ζωή, θα αλληλεπιδρούν με την κυβέρνηση με τον ίδιο τρόπο και δεν θα αισθανθούν μεγάλη διαφορά. Αυτό θα μπορούσε να χειροτερέψει, όσο περισσότερο διαρκεί», επεσήμανε.

Η έκθεση της Γερουσίας διαπίστωσε ότι το κλείσιμο του 2018-2019 είχε ευρείες επιπτώσεις σε μια ποικιλία κυβερνητικών λειτουργιών που σταμάτησαν ή περιορίστηκαν κατά τη διάρκεια της διακοπής της χρηματοδότησης. Σημείωσε ότι οι άδειες σε πολλές υπηρεσίες, όπως η SEC, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου και η Επιτροπή Ασφάλειας Καταναλωτικών Προϊόντων, εμπόδισαν την επιβολή του νόμου και τις έρευνες. Η έκθεση ανέφερε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης ακύρωσε 60.000 ακροάσεις για θέματα μετανάστευσης.

Οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να είναι ακόμη πιο έντονες αυτή τη φορά, δεδομένης της πιθανότητας η κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει το κλείσιμο για να εφαρμόσει μαζικές απολύσεις, προωθώντας τον στόχο του προέδρου για μόνιμη μείωση του ομοσπονδιακού εργατικού δυναμικού.

Πότε ήταν η τελευταία διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης

Η τελευταία διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης διήρκεσε από τον Δεκέμβριο του 2018 έως τον Ιανουάριο του 2019, όταν έληξε η χρηματοδότηση του Κογκρέσου για εννέα υπουργεία με περίπου 800.000 υπαλλήλους.

Η μερική διακοπή λειτουργίας διάρκειας πέντε εβδομάδων κόστισε στην οικονομία 11 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO).

Επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα ανέφεραν επιβράδυνση της δραστηριότητάς τους και ορισμένες δήλωσαν ότι αναγκάστηκαν να απολύσουν υπαλλήλους. Δεκάδες χιλιάδες ακροάσεις μετανάστευσης σε δικαστήρια ακυρώθηκαν. Οι εργολάβοι της κυβέρνησης δυσκολεύονταν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους.

Η διακοπή λειτουργίας προκλήθηκε από την αντιπαράθεση σχετικά με το αίτημα του Τραμπ να χρηματοδοτήσει με 5,7 δισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή τείχους κατά μήκος των συνόρων με το Μεξικό. .

Ο Τραμπ υποχώρησε μετά από εβδομάδες, υπογράφοντας ένα νομοσχέδιο για την επαναλειτουργία της κυβέρνησης για τρεις εβδομάδες, ενώ το Κογκρέσο διαπραγματευόταν μια συμφωνία για τις δαπάνες.

Τρεις εβδομάδες αργότερα, υπέγραψε ένα συμβιβαστικό νομοσχέδιο για τις δαπάνες, προκειμένου να αποφευχθεί ένα άλλο κλείσιμο της κυβέρνησης, αποδεχόμενος τελικά ένα νομοσχέδιο που δεν ικανοποιούσε το αίτημά του για 5,7 δισεκατομμύρια δολάρια για το τείχος στα σύνορα που είχε υποσχεθεί.

Πότε συνέβη το μεγαλύτερο shutdown

Πριν από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, η κυβέρνηση συνήθως συνέχιζε να λειτουργεί ως συνήθως, ακόμη και όταν δεν είχαν ψηφιστεί νομοσχέδια χρηματοδότησης, αλλά αυτό άλλαξε μετά την έκδοση γνωμοδοτήσεων από τον γενικό εισαγγελέα, σύμφωνα με τις οποίες ήταν παράνομο για την κυβέρνηση να δαπανά χρήματα χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου.

Από το 1980, έχουν σημειωθεί 14 διακοπές λειτουργίας, οι περισσότερες από τις οποίες διήρκεσαν μόλις λίγες ημέρες.

Η μακρύτερη διακοπή λειτουργίας στην ιστορία των ΗΠΑ ήταν η διακοπή του 2018-2019, η οποία διήρκεσε 34 ολόκληρες ημέρες. Πριν από αυτό, το ρεκόρ ήταν 21 ημέρες το 1995 και το 1996, όταν ο pρόεδρος Μπιλ Κλίντον αντιτάχθηκε στις απότομες περικοπές δαπανών και φόρων που υποστήριζε ο Ρεπουμπλικανός Πρόεδρος της Βουλής, Νιουτ Γκίνγκριτς.

Πηγή: skai.gr

