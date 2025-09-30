Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν την Τρίτη, εν αναμονή μιας νέας αναμενόμενης αύξησης της παραγωγής από τον ΟΠΕΚ+ και καθώς η επανέναρξη των εξαγωγών πετρελαίου από την περιοχή του Κουρδιστάν του Ιράκ μέσω της Τουρκίας ενίσχυσε τις προσδοκίες της αγοράς για πλεόνασμα προσφοράς.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του μπρεντ υποχωρούν 84 σεντς, ή 1,2%, στα 67,13 δολάρια το βαρέλι.

Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate διαπραγματεύεται στα 62,68 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση 77 σεντς ή 1,2%.

Σε συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή, ο Οργανισμός Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών και οι σύμμαχοί του, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, γνωστοί ως ΟΠΕΚ+, θα εγκρίνουν πιθανώς μια άλλη αύξηση της παραγωγής πετρελαίου κατά τουλάχιστον 137.000 βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με τρεις πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις συνομιλίες, σημειώνει το Reuters.

Πτώση στις τιμές φυσικού αερίου

Eν τω μεταξύ, πτώση σημειώνουν και τιμές χονδρικής πώλησης φυσικού αερίου στην Ολλανδία και τη Βρετανία , καθώς οι ήπιες θερμοκρασίες περιόρισαν τη ζήτηση φυσικού αερίου, ενώ η προσφορά παρέμεινε σταθερή.

Το ολλανδικό συμβόλαιο αναφοράς TTF σημειώνει πτώση 0,38 ευρώ στα 31,63 ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh).

Το ολλανδικό συμβόλαιο σημειώνει πτώση 0,4 ευρώ στα 32,10 ευρώ/MWh.

Οι προμήθειες υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη παρέμειναν ισχυρές.

Πηγή: skai.gr

