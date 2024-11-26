Τη διακοπή μεταφοράς φυσικού αερίου μέσω Ουκρανίας όταν λήξει η τρέχουσα συμφωνία στο τέλος του έτους, περιλαμβάνει το σχέδιο της Gazprom, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.

Παρά το γεγονός ότι οι μεταφορές φυσικού αερίου μέσω Ουκρανίας αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 5% των προμηθευόμενων ποσοτήτων στην Ευρώπη, χώρες όπως η Σλοβακία εξακολουθούν να εξαρτώνται από αυτή την προμήθεια και αναζητούν εναλλακτικές λύσεις, όπως συμφωνία με το Αζερμπαϊτζάν. Ωστόσο, δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία ακόμη.

Με τις εντάσεις στην Ουκρανία να αυξάνονται, η συνέχιση των μεταφορών φυσικού αερίου γίνεται πολιτικό ζήτημα. Η Μόσχα δηλώνει πρόθυμη να συνεχίσει την προμήθεια φυσικού αερίου, αλλά το Κίεβο διστάζει λόγω των οικονομικών ωφελημάτων για τη Ρωσία. Οι αγορές αερίου στην Ευρώπη είναι ασταθείς, με υψηλές τιμές και αβεβαιότητα για εναλλακτικές προμήθειες.

Αν οι μεταφορές ρωσικού φυσικού αερίου σταματήσουν, η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει δυσκολίες στην ανανέωση των αποθεμάτων της, ειδικά μετά την ψυχρή έναρξη του χειμώνα. Ενώ μειώνει την εξάρτησή της από το ρωσικό αέριο μέσω αγωγών, η Ευρώπη εξαρτάται όλο και περισσότερο από τις εισαγωγές LNG από τη Ρωσία και τις ΗΠΑ.

Η Σλοβακία εξετάζει εναλλακτικές διαδρομές, αλλά ο χρόνος εξαντλείται. Η αυστριακή OMV αποκόπηκε πρόσφατα από την προμήθεια της Gazprom μετά την αποτυχία πληρωμών, ενώ η Gazprombank, η οποία διαχειρίζεται τις πληρωμές για το ρωσικό αέριο στην Ευρώπη, έχει επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ.

Πηγή: Bloomberg

