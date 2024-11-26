Η Ελλάδα είναι μία από τις 20 χώρες που έλαβαν έγκριση του Μεσοπρόθεσμου Σχεδίου και μία από τις 8 χώρες των οποίων τα σχέδια προϋπολογισμού (Draft Budgetary Plans) αξιολογήθηκαν θετικά τόσο ως προς τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου όσο και στα πλαίσια τήρησης των ανώτατων ορίων δαπανών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2024:

Η Επιτροπή παρουσίασε την πρώτη φθινοπωρινή δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου από τότε που τέθηκε σε ισχύ η φιλόδοξη και ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση του νέου πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ, τον Απρίλιο του 2024.

Αξιολόγηση των μεσοπρόθεσμων σχεδίων:

Η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγησή της για 21 από τα 22 υποβληθέντα σχέδια.

Σύμφωνα με τις αξιολογήσεις της Επιτροπής, 20 από τα 21 σχέδια πληρούν τις απαιτήσεις του νέου πλαισίου και χαράσσουν αξιόπιστη δημοσιονομική πορεία ώστε να διασφαλιστεί ότι το επίπεδο του χρέους των αντίστοιχων κρατών μελών τίθεται σε βιώσιμη καθοδική πορεία ή διατηρείται σε συνετά επίπεδα. Αυτό αφορά τα ακόλουθα κράτη μέλη: Γαλλία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία και Φινλανδία. Για τα εν λόγω κράτη μέλη, η Επιτροπή συνιστά στο Συμβούλιο να εγκρίνει την πορεία των καθαρών δαπανών που περιλαμβάνεται στα εν λόγω σχέδια. Στην περίπτωση των Κάτω Χωρών, η Επιτροπή έχει προτείνει στο Συμβούλιο να συστήσει πορεία των καθαρών δαπανών σύμφωνη με τις τεχνικές πληροφορίες που διαβίβασε η Επιτροπή τον Ιούνιο. Η Επιτροπή αξιολογεί ακόμη το μεσοπρόθεσμο σχέδιο της Ουγγαρίας.

Για πέντε από τα 20 μεσοπρόθεσμα σχέδια που αξιολογήθηκαν θετικά από την Επιτροπή, η πορεία των καθαρών δαπανών βασίζεται στην παράταση της περιόδου προσαρμογής από τέσσερα σε επτά έτη. Η παράταση υποστηρίζεται από ένα σύνολο μεταρρυθμιστικών και επενδυτικών δεσμεύσεων που περιλαμβάνονται στα σχέδια. Και στις πέντε περιπτώσεις, η Επιτροπή εκτίμησε ότι τα μέτρα που περιλαμβάνονται στα σχέδια πληρούν τα κριτήρια που δικαιολογούν παράταση. Αυτό αφορά τα μεσοπρόθεσμα σχέδια της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Ρουμανίας και της Φινλανδίας.

Αξιολόγηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων για το 2025:

Η Επιτροπή αξιολόγησε, επίσης, τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων (ΣΔΠ) για το 2025 που υποβλήθηκαν από 17 κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ και εξέτασε κατά πόσον αποτελούν κατάλληλα πρώτα βήματα για την εφαρμογή των αντίστοιχων μεσοπρόθεσμων σχεδίων.

Κατά την αξιολόγηση των ΣΔΠ, η Επιτροπή επικεντρώνεται στην αύξηση των καθαρών δαπανών κατά την περίοδο 2024-2025 και εξετάζει κατά πόσον οι καθαρές δαπάνες βρίσκονται εντός των ανώτατων ορίων που καθορίζονται στα μεσοπρόθεσμα σχέδια των κρατών μελών, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω σχέδια είναι διαθέσιμα και θεωρείται ότι συμμορφώνονται με το νέο πλαίσιο.

Οκτώ κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ θεωρείται ότι ευθυγραμμίζονται με τις δημοσιονομικές συστάσεις, ενώ επτά δεν ευθυγραμμίζονται πλήρως, ένα δεν ευθυγραμμίζεται και ένα ενδέχεται να μην ευθυγραμμίζεται:

Η Ελλάδα, η Κύπρος, η Λετονία, η Σλοβενία, η Σλοβακία, η Ιταλία, η Κροατία και η Γαλλία εκτιμάται ότι ευθυγραμμίζονται με τις συστάσεις, καθώς οι καθαρές δαπάνες τους προβλέπονται εντός των ανώτατων ορίων.

Η Εσθονία, η Γερμανία, η Φινλανδία και η Ιρλανδία εκτιμάται ότι δεν ευθυγραμμίζονται πλήρως με τις συστάσεις, καθώς οι ετήσιες καθαρές δαπάνες τους (Φινλανδία, Ιρλανδία) και/ή σωρευτικές καθαρές δαπάνες τους (Εσθονία, Γερμανία, Ιρλανδία) προβλέπεται ότι θα υπερβούν τα αντίστοιχα ανώτατα όρια.

Το Λουξεμβούργο, η Μάλτα και η Πορτογαλία εκτιμάται ότι δεν ευθυγραμμίζονται πλήρως με τη σύσταση: μολονότι οι καθαρές δαπάνες τους προβλέπονται εντός των ανώτατων ορίων, δεν θα έχουν σταδιακά καταργήσει τα μέτρα στήριξης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της ενέργειας έως τον χειμώνα 2024-2025, όπως συνέστησε το Συμβούλιο.

Οι Κάτω Χώρες εκτιμάται ότι δεν ευθυγραμμίζονται με τη σύσταση, δεδομένου ότι οι καθαρές δαπάνες προβλέπονται πάνω από τα ανώτατα όρια.

Η Λιθουανία εκτιμάται ότι ενδέχεται να μην ευθυγραμμίζεται με τη σύσταση, δεδομένου ότι οι καθαρές δαπάνες προβλέπεται ότι θα υπερβούν τα ποσοστά που η Επιτροπή θεωρεί ως κατάλληλο πρώτο βήμα για την εφαρμογή του νέου πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης.

Πηγή: skai.gr

