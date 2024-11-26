«Για να νικήσουμε την ακρίβεια, πρέπει να έχουμε ισχυρή ανάπτυξη, να έχουν δουλειά τα παιδιά μας. Δεν υπάρχει τίποτα σπουδαιότερο από το δικαίωμα των ανθρώπων να εργάζονται και η κυβέρνηση πέτυχε σημαντική μείωση στην ανεργία», τόνισε -μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή Live News του Νίκου Ευαγγελάτου- ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ειδικότερα για τους ελέγχους ενόψει της Black Friday σημείωσε ότι στους δέκα χιλιάδες κωδικούς που είναι υπό έλεγχο υπάρχουν ενδείξεις παραβίασης της νομοθεσίας σε δύο χιλιάδες, αλλά και για έναν influencer που προωθεί προϊόντα.

«Θέλω να παροτρύνω του πολίτες να καταγγέλλουν ότι βλέπουν για να είναι οι έλεγχοι όσο γίνεται πιο στοχευμένοι» υπογράμμισε και προσέθεσε: «Είμαστε με την κοινωνία, δεν έχουμε να χαριστούμε σε κανέναν».

Ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε ότι απαγορεύεται στα σούπερ μάρκετ και τους προμηθευτές τους μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους από όσο είχαν τον Δεκέμβριο του 2021.«Το πρώτο πράγμα που έκανα όταν ανέλαβα τα υπεύθυνα καθήκοντα του υπουργού Ανάπτυξης είναι ότι εξαπλασιάσαμε το πρόστιμο. Τα έξι εκατομμύρια πονάνε» είπε χαρακτηριστικά.

«Αποτέλεσμα της τεράστιας πίεσης είναι η μείωση τιμών σε εκατοντάδες κωδικούς», ανέφερε και ξεκαθάρισε ότι «θα υποστούν πρόστιμο όσοι ανέβασαν τις τιμές πριν εντάξουν κωδικούς στην πρωτοβουλία».

«Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί εξυπνάκηδες που νομίζουν ότι μπορούν να κοροϊδεύουν τον κόσμο, αλλά είναι σε εξέλιξη έλεγχοι σε 26 μεγάλες εταιρείες - όλα τα σούπερ μάρκετ οι πολυεθνικές και η βιομηχανία τροφίμων- και τα αποτελέσματα θα ξεκινήσουν να ανακοινώνονται εντός των επόμενων ημερών» δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης.

