Ρόλο «ντετέκτιβ» αναλαμβάνουν με… εντολή Εφορίας χιλιάδες επαγγελματίες

Του Βαγγέλη Δουράκη

Τον ρόλο του «ντετέκτιβ» θα πρέπει να αναλάβουν οι επιτηδευματίες κατά την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης, μετά από σχετική οδηγία της Εφορίας: Βάσει σχετικής απόφασης του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, υποχρεούνται να αναγράψουν σε ειδικό πίνακα του Ε3, πωλήσεις αγαθών που έκαναν εντός του 2024 σε ορισμένες κατηγορίες πελατών τους, επιδεικνύοντας τη «δέουσα επιμέλεια». Με άλλα λόγια, καλούνται να καταγράψουν όλες τις συναλλαγές που τους φαίνονται… «ύποπτες».

Μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας, δεν ελέγχονται -ως είθισται- οι πωλητές, αλλά οι αγοραστές, καθώς επί της ουσίας μπαίνουν στο στόχαστρο όσοι έκαναν αγορές άνω των 10.000 ευρώ από συγκεκριμένη, πάντως, λίστα επαγγελματιών. Όσοι δεν δηλώσουν αυτές τις συναλλαγές μπορεί μάλιστα να βρεθούν και «μπλεγμένοι», καθώς σύμφωνα με το νόμο ενδέχεται να θεωρηθούν «συνεργοί» σε περίπτωση που πιαστεί στην «τσιμπίδα» της Εφορίας πελάτης που φοροδιαφεύγει.

Ποιους κωδικούς συμπληρώνουν οι επαγγελματίες

Στο έντυπο Ε3, λοιπόν, υπάρχει ο Πίνακας Ι’, η συμπλήρωση του οποίου είναι υποχρεωτική από κατηγορία επιτηδευματιών. Στους κωδικούς που περιέχει ο συγκεκριμένος πίνακας, υποχρεούνται να αναγράψουν αναλυτικά τα είδη, τον αριθμό και τα ποσά των συναλλαγών αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 10.000 ευρώ που πραγματοποίησαν με τους πελάτες τους, όσοι ασκούν τα επαγγέλματα του μεσίτη ακινήτων και του εμπόρου ή εκπλειστηριαστή αγαθών μεγάλης αξίας. Συγκεκριμένα στον Πίνακα Ι’ με τον τίτλο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ν.4557/2018 ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ», ορισμένες κατηγορίες ελευθέρων επαγγελματιών και εμπόρων αντικειμένων μεγάλης αξίας υποχρεούνται να δηλώσουν στους κωδικούς που περιέχει, τον αριθμό και τα ποσά των συναλλαγών αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 10.000 ευρώ που είχαν με πελάτες τους.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ, ο πίνακας Ι συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση από υπόχρεους του νόμου 4557/2018, οι οποίοι εποπτεύονται από την ΑΑΔΕ και συγκεκριμένα από τους εξωτερικούς λογιστές - φοροτεχνικούς, τα νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών - φοροτεχνικών υπηρεσιών καθώς και από κάθε άλλο πρόσωπο που αναλαμβάνει να παρέχει, είτε άμεσα είτε μέσω άλλων συνδεδεμένων προσώπων, υλική βοήθεια, συνδρομή ή συμβουλές σχετικά με φορολογικά θέματα, ως κύρια επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητά του, από τους μεσίτες ακινήτων και από τους εμπόρους και εκπλειστηριαστές αγαθών μεγάλης αξίας.

Τα πεδία της στήλης «Δραστηριότητα» συμπληρώνονται από όλους τους υπόχρεους με βάση την κατηγοριοποίηση της αναδυόμενης λίστας τιμών. Με το κλικ πάνω στη στήλη αναδύονται οι δραστηριότητες που είναι υπόχρεες και ο φορολογούμενος επιλέγει εκείνη στην οποία ανήκει. Ωστόσο, τα πεδία της στήλης «Είδος συναλλαγής» συμπληρώνονται μόνο από τους μεσίτες ακινήτων με βάση την κατηγοριοποίηση της αναδυόμενης λίστας τιμών.

Επίσης, τα πεδία των στηλών «Πλήθος συναλλαγών Εκάστη > 10.000,00 €», «Σύνολο αξίας συναλλαγών» και «Σύνολο αξίας συναλλαγών σε μετρητά» συμπληρώνονται μόνο από τους μεσίτες ακινήτων και τους έμπορους και εκπλειστηριαστές αγαθών μεγάλης αξίας.

Ειδικότερα στη στήλη «Πλήθος συναλλαγών Εκάστη > 10.000,00 €» συμπληρώνεται το πλήθος των συναλλαγών που εκάστη εξ αυτών υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ και στη στήλη «Σύνολο αξίας συναλλαγών» συμπληρώνονται το σύνολο της αξίας των εν λόγω συναλλαγών. Στη στήλη «Σύνολο αξίας συναλλαγών σε μετρητά» συμπληρώνεται η συνολική αξία των συναλλαγών της προηγούμενης στήλης που πραγματοποιήθηκαν με μετρητά.

Ποιοι είναι υποχρεωμένοι να καταγράψουν «ύποπτες» συναλλαγές

Υπόχρεοι συμπλήρωσης του Πίνακα Ι’ του εντύπου Ε3 είναι:

Οι μεσίτες ακινήτων, για κάθε συναλλαγή αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 10.000 ευρώ που αφορά σε αγορά ή πώληση ακινήτου ή καταβολή μηνιαίου μισθώματος εκμίσθωσης ακινήτου. Οι μεσίτες οφείλουν να διευκρινίσουν, επιπλέον, αν η κάθε δηλούμενη συναλλαγή αξίας άνω των 10.000 ευρώ αφορά αγορά, πώληση ή καταβολή μηνιαίου μισθώματος, αναγράφοντας σε ξεχωριστή στήλη το είδος της συναλλαγής.

Οι έμποροι και εκπλειστηριαστές αγαθών μεγάλης αξίας, για κάθε συναλλαγή αξίας τουλάχιστον 10.000 ευρώ, που πραγματοποίησαν το 2018, ανεξάρτητα εάν η συναλλαγή αυτή διενεργήθηκε με μια μόνο πράξη ή με περισσότερες, μεταξύ των οποίων φαίνεται να υπάρχει κάποια σχέση.

Ως «έμποροι αγαθών μεγάλης αξίας» νοούνται ιδίως:

Οι επιχειρήσεις εξόρυξης, παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων, οι επιχειρήσεις παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας πολύτιμων μετάλλων και παράγωγων προϊόντων, οι επιχειρήσεις εμπορίας μαργαριταριών και κοραλλιών και οι επιχειρήσεις κατασκευής και εμπορίας κοσμημάτων και ρολογιών,

Οι επιχειρήσεις εμπορίας παλαιών αντικειμένων αξίας (αντίκες), αρχαιοτήτων, μεταλλίων, παλαιών γραμματοσήμων και νομισμάτων και λοιπών συλλεκτικών ειδών αξίας, καθώς και οι επιχειρήσεις ή επαγγελματίες παραγωγής ή κατασκευής και εμπορίας έργων και αντικειμένων τέχνης γενικά, καθώς και μουσικών οργάνων,

Πρόσωπα που εμπορεύονται ή ενεργούν ως μεσάζοντες στο εμπόριο έργων τέχνης, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου που πραγματοποιείται σε αίθουσες έργων τέχνης και οίκους δημοπρασιών,

Επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας ταπήτων και χαλιών, ειδών γουνοποιίας, δερμάτινων ειδών και ενδυμάτων γενικά,

Επιχειρήσεις εμπορίας επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, ελικοπτέρων, αεροσκαφών και σκαφών αναψυχής γενικά.



Πηγή: skai.gr

