Άρχισε η εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ - Ποιοι κερδίζουν, πόση έκπτωση - Πότε αναμένονται τα εκκαθαριστικά

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Όσοι πρόλαβαν να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις σχετικά με την περιουσιακή τους κατάσταση και να αποφύγουν έτσι τον «φουσκωμένο» ΕΝΦΙΑ, πρόλαβαν.

Η πλατφόρμα για την υποβολή του Ε9 έκλεισε και πλέον μετά την απομάκρυνση από το ταμείο ουδέν λάθος αναγνωρίζεται.



Με το κλείσιμο της πλατφόρμας, έχει πλέον ξεκινήσει αυτόματα η διαδικασία εκκαθάρισης του φετινού ΕΝΦΙΑ και τα ραβασάκια για περίπου 7,3 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων αναμένονται το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου.

Για πρώτη φορά φέτος η εξόφληση του ΕΝΦΙΑ θα γίνει σε 12 μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από το Μάρτιο (έως 31 του μήνα) έως και τον Φεβρουάριο του 2026.



Ο φόρος θα είναι ίδιος με πέρυσι εκτός αν έχουν επέλθει αλλαγές στην περιουσιακή κατάσταση κάποιου, το εισόδημα του, αν έχει ασφαλίσει το ακίνητο του ή αν έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές. Χοντρικά 1 στους 7 ιδιοκτήτες ακινήτων απολαμβάνει κάποιας από τις παρακάτω εκπτώσεις.

Ασφαλισμένα ακίνητα

Τα στοιχεία δείχνουν ότι περίπου 250.000 ιδιοκτήτες ασφάλισαν για όλο το 2024 τις περιουσίες τους και έχουν εξασφαλίσει το σύνολο της έκπτωσης που είναι:

20%, για κατοικίες με φορολογητέα αξία έως 500.000€

10% για κατοικίες με φορολογητέα αξία >500.000€.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων αυτής της κατηγορίας θα πρέπει να γνωρίζουν ότι εάν δεν ασφαλίσουν τις κατοικίες τους, μέχρι την 1η Ιουνίου 2025 δεν θα αποζημιώνονται από το κράτος σε περίπτωση ζημιάς από φυσικές καταστροφές.



Η έκπτωση μειώνεται αναλογικά για κάποιον που έχει ασφαλίσει την περιουσία του από 3 έως 11 μήνες. Κατοικίες με χρόνο ασφάλισης έως 3 μήνες δεν έχουν καμιά έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ.

Το ακίνητο πρέπει να είναι ασφαλισμένο σωρευτικά για πυρκαγιές, πλημμύρες και σεισμούς.

Έκπτωση με βάση το εισόδημα

Ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται κατά 50% για όσους πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:

- Το φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 9.000€ με προσαύξηση 1000€ για τον/την σύζυγο και κάθε προστατευόμενο μέλος

- Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων λαμβανομένων υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος δεν ξεπερνά τα 150 τ.μ

- Η συνολική αξία της περιουσίας δεν υπερβαίνει

τις 85.000€ για τον άγαμο

τις 150.000€ για το ζευγάρι ή την μονογονεϊκή οικογένεια

τις 200.000€ για τα ζευγάρια ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα

Από τον ΕΝΦΙΑ απαλλάσσονται πλήρως τα νοικοκυριά με τρία ή περισσότερα τέκνα και όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% εφόσον πληρούν σωρευτικά τα εξής:

- Το φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 12.000€ με προσαύξηση 1000€ για τον/την σύζυγο και κάθε προστατευόμενο μέλος

- Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων λαμβανομένων υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος δεν ξεπερνά τα 150 τ.μ.



Πλήρη απαλλαγή θα έχουν και όσοι διαθέτουν ακίνητα σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικά φαινόμενα, περιοχές υπό αναγκαστική απαλλοτρίωση, περιοχές πολεοδομικά ανενεργές, μεταφερόμενους οικισμούς και κοινότητες καθώς και δικαιώματα επί ιστορικών διατηρητέων μνημείων ή έργων τέχνης



Επιπλέον, μικρότερο φόρο θα πληρώσουν όσοι εντός του 2024 πούλησαν ή μεταβίβασαν ακίνητα με γονική παροχή, δωρεά και κληρονομιά.



Αντίθετα, μεγαλύτερο φόρο θα πληρώσουν όσοι:

Απέκτησαν ακίνητα με αγορά, γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά.

Απέκτησαν εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα (πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία)

Τακτοποίησαν αυθαίρετα

Δήλωσαν στους δήμους μεγαλύτερη επιφάνεια στην περιουσία σε σχέση με ό,τι είχαν δηλώσει στο Ε9

Πηγή: skai.gr

