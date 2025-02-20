«Ανοίγει» η αγορά για το κρυπτονόμισμα Pi του Έλληνα Νικόλα Κόκκαλη

Της Μαριαλενής Τσουβελεκίδη

«Ανοίγει» η αγορά σήμερα για το κρυπτονόμισμα Pi, γεγονός που σηματοδοτεί ένα άλμα προς τα εμπρός για το ευρύτερο τοπίο των κρυπτονομισμάτων.

Αυτό το βήμα σημαίνει ότι το κρυπτονόμισμα Pi είναι διαθέσιμο για διαπραγμάτευση σε οποιοδήποτε ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων ή πλατφόρμα συναλλαγών, ενώ επιτρέπονται οι μεταφορές μέσω εξωτερικού πορτοφολιού, και είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτό μέσω αποκεντρωμένων εφαρμογών (dApps).

Τι είναι το Pi Network;

Το Pi Network αναπτύχθηκε από μια ομάδα αποφοίτων του Stanford και δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να εξορύξουν νομίσματα χρησιμοποιώντας μία αντίστοιχη εφαρμογή του για κινητά τηλέφωνα, επικυρώνοντας τις συναλλαγές σε ένα κατανεμημένο καθολικό. Επικεφαλής είναι ο Έλληνας απόφοιτος του Stanford και του Πανεπιστημίου Κρήτης, Νικόλας Κόκκαλης.

Στόχος των δημιουργών του Pi Network, ήταν να γίνει η εξόρυξη κρυπτονομισμάτων προσβάσιμη σε όλους μέσω κινητών συσκευών. Έτσι, δημιουργήθηκε το εν λόγω δίκτυο ψηφιακού νομίσματος. Το Pi επιτρέπει στους χρήστες, γνωστούς ως «Pioneers», να κερδίζουν νομίσματα Pi χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή για κινητά. Από την έναρξή του την Ημέρα Pi (14 Μαρτίου 2019), το δίκτυο έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο, που ξεπερνούν σήμερα τα 60 εκατομμύρια.

Δίκτυα, όπως το Bitcoin, χρησιμοποιούν πρωτόκολλα proof-of-work (PoW). Το Proof of Work (PoW) είναι ένας μηχανισμός απόδειξης εργασίας που αναπτύχθηκε για την αποφυγή διπλών δαπανών σε ψηφιακά συστήματα πληρωμών. Το PoW είναι ένα βασικό κομμάτι της διαδικασίας εξόρυξης, η οποία περιλαμβάνει την προσθήκη νέων block συναλλαγών στο blockchain και τη δημιουργία νέων μονάδων κρυπτονομίσματος.

Αντιθέτως, το δίκτυο Pi χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο που βασίζεται στο Stellar Consensus Protocol (SCP). Το Stellar Consensus Protocol (SCP) είναι ένας αλγόριθμος συναίνεσης που χρησιμοποιείται για την επικύρωση των συναλλαγών και την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με την κατάσταση του κατανεμημένου καθολικού του. Σε αντίθεση με το παραδοσιακό proof-of-work (PoW), που απαιτεί υπολογιστική ισχύ για την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων, το SCP βασίζεται σε μια διαδικασία συμφωνίας που είναι πιο γρήγορη και αποδοτική.

Ο κύριος στόχος του SCP είναι να επιτύχει συναίνεση μεταξύ των συμμετεχόντων κόμβων χωρίς την ανάγκη κεντρικής αρχής ή εξόδων ενέργειας για εξόρυξη, όπως συμβαίνει στο Bitcoin. Το SCP αξιοποιεί την έννοια της εμπιστοσύνης μέσω των κρίσιμων ομάδων (quorum slices). Κάθε κόμβος επιλέγει κόμβους που θεωρεί αξιόπιστους (γνωστούς ως "κόμβους εμπιστοσύνης"), και οι συναλλαγές γίνονται αποδεκτές μόνο εάν οι κόμβοι που συμμετέχουν στο δίκτυο συμφωνήσουν για την εγκυρότητά τους.

Κάτω από το SCP, οι κόμβοι PI σχηματίζουν κύκλους ή ομάδες ασφαλείας από τρία έως πέντε έμπιστα άτομα που είναι γνωστά σε καθέναν από τους χρήστες του δικτύου. Οι κύκλοι ασφαλείας δημιουργούν ένα παγκόσμιο δίκτυο εμπιστοσύνης που αποτρέπει τις δόλιες συναλλαγές, καθώς οι συναλλαγές μπορούν να επικυρωθούν στο κοινόχρηστο καθολικό μόνο εάν οι αξιόπιστοι κόμβοι τις εγκρίνουν.

Ποιος είναι ο Έλληνας πίσω από το κρυπτονόμισμα Pi;

Ο Νικόλας Κόκκαλης είναι Έλληνας επιστήμονας υπολογιστών και επιχειρηματίας, γνωστός ως ο ιδρυτής και επικεφαλής του Pi Network.

Γεννήθηκε στις 19 Μαρτίου 1984 στην Αθήνα, Ελλάδα, και έχει εκτενή ακαδημαϊκή πορεία. Απέκτησε Πτυχίο και Μεταπτυχιακό στην Επιστήμη Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και στη συνέχεια διδακτορικό στην Ηλεκτρονική Μηχανική από το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ. Κατά τη διάρκεια του χρόνου του στο Στάνφορντ, ολοκλήρωσε επίσης πρόγραμμα μεταδιδακτορικής έρευνας στην Επιστήμη Υπολογιστών και Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιστημονικών Σπουδών.

Το 2018, ο δρ. Κόκκαλης έγινε διδάσκων στο πρώτο μάθημα του Στάνφορντ για τις αποκεντρωμένες εφαρμογές, το CS359B, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή του στην προώθηση της τεχνολογίας blockchain και των αποκεντρωμένων συστημάτων.

Πριν από την ίδρυση του Pi Network, ο δρ. Κόκκαλης συνέβαλε σε διάφορα έργα και τομείς έρευνας. Ανέπτυξε ένα πρώιμο πλαίσιο για την εκπόνηση «έξυπνων συμβολαίων» σε ανθεκτικά κατανεμημένα συστήματα και δημιούργησε διαδικτυακές κοινωνικές εφαρμογές με πάνω από 20 εκατομμύρια χρήστες. Επιπλέον, δημοσίευσε πλήθος ερευνητικών άρθρων σε έγκυρα περιοδικά.

Το όραμά του με το Pi Network είναι να συνδυάσει τα κατανεμημένα συστήματα και την ανθρώπινη-υπολογιστική αλληλεπίδραση για να φέρει το κρυπτονόμισμα στους καθημερινούς ανθρώπους. Στοχεύει να ξεπεράσει τους τρέχοντες περιορισμούς των κρυπτονομισμάτων και είναι αφοσιωμένος στο να φέρει τη δύναμη του blockchain σε ευρύτερο κοινό.

Ο Νικόλας Κόκκαλης σχολίασε το «άνοιγμα» του κρυπτονομίσματος Pi στην αγορά με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Η μετάβαση στο Open Network θα επιτρέψει την εξωτερική συνδεσιμότητα στο blockchain Mainnet, επιτρέποντας στο Pi να διασυνδέεται με άλλα συμβατά δίκτυα και συστήματα. Αυτό σημαίνει ότι η Pioneers θα μπορεί να συμμετέχει σε συναλλαγές πέρα ​​από το οικοσύστημα Pi, επεκτείνοντας τη χρησιμότητα και την εμβέλεια του Pi».

Τι σημαίνει το ότι «ανοίγει» η αγορά για το κρυπτονόμισμα Pi;

Με τη μετάβαση από ένα κλειστό δίκτυο σε ένα ανοιχτό, αποκεντρωμένο δίκτυο, το Pi Network στοχεύει να καταστήσει το ψηφιακό νόμισμα προσβάσιμο σε δισεκατομμύρια χρήστες, ενώ προσφέρει βιώσιμη, ενεργειακά αποδοτική εξόρυξη.

Η εκκίνηση ανοιχτού δικτύου είναι το σημείο καμπής όπου το Pi Network μεταβαίνει από ένα κλειστό οικοσύστημα σε ένα διαλειτουργικό blockchain. Τα βασικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν:

Μεταφορές εξωτερικών πορτοφολιών : Οι Pioneers θα μπορούν να μετακινούν τα νομίσματα Pi τους σε εξωτερικά πορτοφόλια, επιτρέποντας πραγματικές συναλλαγές.

: Οι Pioneers θα μπορούν να μετακινούν τα νομίσματα Pi τους σε εξωτερικά πορτοφόλια, επιτρέποντας πραγματικές συναλλαγές. Διαθεσιμότητα για διαπραγμάτευση σε οποιοδήποτε ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων ή πλατφόρμα συναλλαγών : Με εξωτερική συνδεσιμότητα, τα νομίσματα Pi ενδέχεται σύντομα να εισαχθούν σε μεγάλα χρηματιστήρια όπως το OKX ή το Binance — δυνητικά μετατρέποντας το Pi από ένα ψηφιακό στοιχείο που διατηρείται σε μια εφαρμογή για κινητά σε ένα ευρέως εμπορεύσιμο κρυπτονόμισμα.

: Με εξωτερική συνδεσιμότητα, τα νομίσματα Pi ενδέχεται σύντομα να εισαχθούν σε μεγάλα χρηματιστήρια όπως το OKX ή το Binance — δυνητικά μετατρέποντας το Pi από ένα ψηφιακό στοιχείο που διατηρείται σε μια εφαρμογή για κινητά σε ένα ευρέως εμπορεύσιμο κρυπτονόμισμα. Αποκεντρωμένες εφαρμογές (dApps): Το ανοιχτό δίκτυο θα υποστηρίζει ένα ευρύτερο φάσμα dApps, ενισχύοντας τη χρησιμότητα του Pi coin πέρα ​​από απλές συναλλαγές.

Η εξέλιξη του Pi Network: Από την Beta στο Mainnet

Το ταξίδι του Pi Network έχει χωριστεί προσεκτικά σε διάφορες φάσεις:

Φάση Beta (2019) : Το έργο ξεκίνησε ως μια πειραματική εφαρμογή για κινητά που επικεντρώθηκε στη δημιουργία μιας κοινότητας αντί στη διευκόλυνση των πραγματικών συναλλαγών.

: Το έργο ξεκίνησε ως μια πειραματική εφαρμογή για κινητά που επικεντρώθηκε στη δημιουργία μιας κοινότητας αντί στη διευκόλυνση των πραγματικών συναλλαγών. Φάση Testnet (2020): Οι προγραμματιστές και οι πρώτοι χρήστες δοκίμασαν τη σταθερότητα και την απόδοση του blockchain, θέτοντας τις βάσεις για μελλοντική επεκτασιμότητα.

(2020): Οι προγραμματιστές και οι πρώτοι χρήστες δοκίμασαν τη σταθερότητα και την απόδοση του blockchain, θέτοντας τις βάσεις για μελλοντική επεκτασιμότητα. Κλειστό δίκτυο (2021-Σήμερα) : Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, οι συναλλαγές νομισμάτων Pi περιορίστηκαν σε ένα ελεγχόμενο κλειστό περιβάλλον. Αυτό επέτρεψε στην ομάδα να πραγματοποιήσει κρίσιμες επαληθεύσεις Know Your Customer (KYC) και να βελτιώσει την τεχνολογία του δικτύου χωρίς εξωτερικές πιέσεις.

: Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, οι συναλλαγές νομισμάτων Pi περιορίστηκαν σε ένα ελεγχόμενο κλειστό περιβάλλον. Αυτό επέτρεψε στην ομάδα να πραγματοποιήσει κρίσιμες επαληθεύσεις Know Your Customer (KYC) και να βελτιώσει την τεχνολογία του δικτύου χωρίς εξωτερικές πιέσεις. Ανοιχτό δίκτυο (Από τις 20 Φεβρουαρίου 2025): Η επερχόμενη φάση ανοιχτού δικτύου θα καταργήσει το τείχος προστασίας που περιορίζει αυτήν τη στιγμή την εξωτερική συνδεσιμότητα. Αυτή η μετάβαση αναμένεται να ξεκλειδώσει σημαντικές λειτουργίες, όπως προαναφέρθηκε.

* Το παρόν άρθρο δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ή πρόταση

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.