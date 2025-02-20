Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου ο δείκτης S&P 500 σκαρφάλωσε σε ιστορικό υψηλό, στον απόηχο της δημοσιοποίησης των πρακτικών από τη συνεδρίαση της επιτροπής για τη νομισματική πολιτική της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) τον Ιανουάριο.

O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 71,25 μονάδων (+0,16%), στις 44.627,59 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 14,99 μονάδων (+0,07%), στις 20.056,25 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 14,57 μονάδων (+0,24%), στις 6.144,15 μονάδες.

