Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Κέρδη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στον απόηχο της δημοσιοποίησης των πρακτικών της συνεδρίασης της επιτροπής για τη νομισματική πολιτική της Fed

Wall Street

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου ο δείκτης S&P 500 σκαρφάλωσε σε ιστορικό υψηλό, στον απόηχο της δημοσιοποίησης των πρακτικών από τη συνεδρίαση της επιτροπής για τη νομισματική πολιτική της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) τον Ιανουάριο.

O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 71,25 μονάδων (+0,16%), στις 44.627,59 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 14,99 μονάδων (+0,07%), στις 20.056,25 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 14,57 μονάδων (+0,24%), στις 6.144,15 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: χρηματιστήριο Νέα Υόρκη
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark