Σε αυξήσεις στα πράσινα τιμολόγια ρεύματος για τον Ιούνιο προχώρησαν οι προμηθευτές εξαιτίας της ανόδου της χρηματιστηριακής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας τον προηγούμενο μήνα.

Συγκεκριμένα, η μέση τιμή στο Χρηματιστήριο ενέργειας το Μάιο διαμορφώθηκε στα 81,08 ευρώ ανά μεγαβατώρα έναντι 60,11 ευρώ ανά μεγαβατώρα τον Απρίλιο.

Το φθηνότερο πράσινο τιμολόγιο για τον τρέχοντα μήνα είναι της ΔΕΗ, η οποία αύξησε το ποσοστό έκπτωσης στο 38 %, απορροφώντας μεγάλο μέρος της αύξησης. Συγκεκριμένα το τιμολόγιο της ΔΕΗ είναι 11,898 λεπτά ανά κιλοβατώρα για κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες το μήνα και 12,642 λεπτά ανά κιλοβατώρα για υψηλότερη κατανάλωση. Το νυχτερινό τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 9,976 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Τα τιμολόγια των προμηθευτών όπως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής έχουν ως εξής:

SOLAR ENERGY: 12,591 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 12,854 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

VOLTERRA 12,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

VOLTON 12,916 - 15,024 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

ΕΛΙΝΟΙΛ 14,85 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

ELPEDISON 15,484 λεπτά ανά κιλοβατώρα για τις πρώτες 100 κιλοβατώρες μηνιαίως και 17,984 για τις επόμενες.

NRG 15,952 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Ήρων 16,333 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Protergia 16,422 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Eunice 16,59 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Ζενίθ 16,927 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

ΟΤΕ Estate 19,2 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

