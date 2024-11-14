Έναν μόνιμο μηχανισμό για την αντιμετώπιση έκτακτων και αδικαιολόγητων αυξήσεων των τιμών χονδρικής ρεύματος στα Βαλκάνια και την Ελλάδα, προωθεί η κυβέρνηση προκειμένου να μπλοκάρει τη μεταφορά των επιβαρύνσεων στις τιμές λιανικής.

Η παρέμβαση σχεδιάζεται σε συνεργασία με την Κομισιόν, και εφόσον δεν υποχωρήσουν τις επόμενες ημέρες οι τιμές χονδρικής, θα μπορούσε να τεθεί σε εφαρμογή ακόμα και από τον Δεκέμβριο. Σε αντιδιαστολή με τις επιδοτήσεις οι οποίες περιορίστηκαν τους καλοκαιρινούς μήνες μόνο στα νοικοκυριά, η παρέμβαση θα αφορά όλους τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας δίνοντας ανάσα και στις επιχειρήσεις, καθώς αυτή τη φορά, αυτός ο «μόνιμος κόφτης» θα αφορά όλους, κάθε νομικό και φυσικό πρόσωπο με μετρητή.

Σημειώνεται ότι τις τελευταίες ημέρες η αύξηση στις τιμές του ρεύματος ήταν εκρηκτική. Χθες Τετάρτη η τιμή χονδρικής εκτοξεύτηκε στα 202 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ στο τέλος της περασμένης εβδομάδας οι τιμές χονδρικής κυμαίνονταν κοντά στα 100 ευρώ.

Σε δηλώσεις του νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Θεόδωρος Σκυλακάκης, αναφερόμενος στις υψηλές τιμές ρεύματος είπε ότι «το φαινόμενο είναι υπό διαπραγμάτευση με την Κομισιόν, για να υπάρξει ένα μηχανισμός που να προστατεύει την ΝΑ Ευρώπη από την εμφάνιση τόσο υψηλών τιμών».

«Αυτό το φαινόμενο των τελευταίων τριών ημερών, θυμίζει το περασμένο καλοκαίρι, είναι τελείως παράλογο και απαιτεί αντίδραση άμεση” συμπλήρωσε ο κ. Σκυλακάκης.

«Πρέπει να υπάρξει ένας μηχανισμός ώστε οι δυσλειτουργίες της χονδρικής να μην επιτρέπεται να περνούν στη λιανική αγορά. Βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη δυναμική στην πρωτοβουλία μας και, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, δεν θα αφεθούν να περάσουν στον καταναλωτή» τόνισε ο υπουργός.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης την Πέμπτη παρέπεμψε ουσιαστικά στις αποφάσεις που είχαν ληφθεί κατά την πρώτη φάση της περιφερειακής ενεργειακής κρίσης. Δεν θα πληρώσουν πολίτες, ενδεχόμενη αύξηση χονδρικής στη λιανική, και το κράτος δεν θα επιτρέψει σε κάποιους να κερδοσκοπήσουν σε βάρος των πολιτών, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επιβεβαιώνοντας το ενδεχόμενο να επαναληφθεί η ίδια πολιτική και στην παρούσα φάση εφόσον οι υψηλές χονδρεμπορικές τιμές μεταφραστούν σε πρόσθετες επιβαρύνσεις για τα νοικοκυριά.

