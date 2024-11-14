Βραζιλία: Πιθανό τρομοκρατικό η απόπειρα επίθεσης στο Ανώτατο Δικαστήριο

Η ομοσπονδιακή αστυνομία της Βραζιλίας έχει ξεκινήσει έρευνα για πιθανή «τρομοκρατική ενέργεια» μετά τη διπλή έκρηξη που σημειώθηκε χθες, Τετάρτη, το βράδυ κοντά στο Ανώτατο Δικαστήριο στην Μπραζίλια, ανακοίνωσε σήμερα ο διευθυντής της αστυνομίας.

Ερευνητές εργάζονται μεταξύ δύο σεναρίων -που δεν αλληλοαποκλείονται- αυτά της «τρομοκρατικής ενέργειας» και της απόπειρας «βίαιης κατάλυσης του κράτους δικαίου», δήλωσε ο Αντρέι Πάσος Ροντρίγκες, Γενικός Διευθυντής της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας, σε συνέντευξη Τύπου.

Χθες το βράδυ ένας άνδρας που είχε ζωστεί εκρηκτικά σκοτώθηκε στην Μπραζίλια αφού αποπειράθηκε, μάταια, να παρεισφρήσει στο μέγαρο όπου βρίσκεται η έδρα του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βραζιλίας — επρόκειτο για αποτυχημένη «επίθεση», σύμφωνα με τις αρχές. «Ο πολίτης αυτός πλησίασε στο Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο, προσπάθησε να μπει, δεν τα κατάφερε και σημειώθηκε έκρηξη μπροστά στην είσοδο», είπε χθες η κυβερνήτρια της Μπραζίλια, η Σελίνα Λεάου. Με βάση τις πρώτες πληροφορίες, επρόκειτο για «αυτοκτονία», πρόσθεσε η κυρία Λεάου. Ο άνδρας βρέθηκε νεκρός μπροστά στο κτίριο του κορυφαίου δικαστικού θεσμού της Βραζιλίας έπειτα από δυο ισχυρές εκρήξεις, που οδήγησαν στην εσπευσμένη απομάκρυνση όλων όσοι βρίσκονταν στο κτίριο.

Πρώτα σημειώθηκε έκρηξη σε αυτοκίνητο που βρισκόταν σε πάρκινγκ κοντά στη Βουλή το οποίο ανήκε στον δράστη Στη συνέχεια, «αυτό το άτομο πλησίασε το Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο, προσπάθησε να μπει, δεν τα κατάφερε και έκρηξη σημειώθηκε μπροστά στην πόρτα», είπε στον Τύπο το βράδυ της Τετάρτης η Σελίνα Λέαο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για «αυτοκτονία», συνέχισε ο αξιωματούχος, παραπέμποντας στα ίχνη «μοναχικού λύκου».

Το Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο βρίσκεται στην Πλατεία των Τριών Εξουσιών, σε πολύ μικρή απόσταση από το κοινοβούλιο και το Πλανάλτου (την έδρα της προεδρίας) στην Μπραζίλια. Σύμφωνα με εκπρόσωπο των υπηρεσιών του, ο Λούλα δεν βρισκόταν στο προεδρικό μέγαρο όταν έγιναν οι δυο εκρήξεις, με διαφορά περίπου 20 δευτερολέπτων η μια από την άλλη.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των κινήτρων του δράστη της επίθεσης, σε ένα συμβάν που θέτει τη χώρα σε συναγεργμό λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής της G20.

Η βραζιλιάνικη αστυνομία εντόπισε εκρηκτικά στο σπίτι όπου διέμενε ο φερόμενος δράστης, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Περιφέρειας.

Η Λαϊάνα Κόστα, υπάλληλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που βρίσκεται επίσης στην περιοχή, είπε στους δημοσιογράφους πως είδε «έναν άνδρα να περνάει», και στη συνέχεια «ξαφνικά άκουσα έναν κρότο, κοίταξα πίσω κι είδα φωτιά και καπνό».

Το πτώμα του δράστη απομακρύνθηκε σήμερα το πρωί (τοπική ώρα), έχοντας τοποθετηθεί μέσα με μια μεγάλη μαύρη πλαστική σακούλα, τόνισε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η αστυνομία ταυτοποίησε τον δράστη ως τον Φρανσίσκο Γουαντερλέι Λουίς. Κατά τις τοπικές εκλογές του 2020, ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος του Φιλελεύθερου Κόμματος του Ζαΐχ Μπολσονάρου, του ακροδεξιού τότε προέδρου. Το στρατόπεδο του Μπολσονάρου έκανε λόγο για ένα «μεμονωμένο περιστατικό» που προκλήθηκε από έναν «παλαβό».

Σε ένα μήνυμα κατευνασμού στο X,, ο Μπολσονάρου ζήτησε, κάτι ασυνήθιστο για αυτόν, «διάλογο» και «ενότητα». «Απευθύνω έκκληση σε όλες τις πολιτικές τάσεις και σε ηγέτες εθνικών θεσμών ώστε, αυτή τη στιγμή της τραγωδίας, να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να προχωρήσουν προς εθνική ειρήνευση», έγραψε.

Αυτή η απόπειρα επίθεσης ξύπνησε μνήμες των ταραχών των Μπολσοναριστών. Την 8η Ιανουαρίου 2023, μια εβδομάδα μετά την επιστροφή του Λούλα στην εξουσία, χιλιάδες οπαδοί του Μπολσονάρου, του ακροδεξιού προκατόχου του που ηττήθηκε στις εκλογές στα τέλη του 2022, έκαναν έφοδο και προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές και στους τρεις θεσμούς στην πλατεία αυτή, προτού οι αρχές να ανακτήσουν τον έλεγχο της κατάστασης.

Ο Αλεξάντρ ντε Μοράες, δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου, δήλωσε σήμερα ότι ο φερόμενος δράστης αποπειράθηκε να εισβάλει στο Ανώτατο Δικαστήριο για να ανατινάξει το κτίριο. Όπως είπε ο δικαστής, η βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας που έληξε με τον θάνατο του βομβιστή ήταν το αποτέλεσμα μίσους που στράφηκε κατά του Ανωτάτου Δικαστηρίου, μίσος που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης κυβέρνησης του ακροδεξιού Μπολσονάρου που οδήγησε στις ταραχές της 8ης Ιανουαρίου 2023.

Η χθεσινή επίθεση έρχεται σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία: την ερχόμενη Δευτέρα και την Τρίτη, ο Λούλα θα είναι ο οικοδεσπότης στο Ρίο της συνόδου της G20, όπου αναμένονται οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των είκοσι μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου. Την Τετάρτη, ο Βραζιλιάνος πρόεδρος είναι προγραμματισμένο να υποδεχθεί στην Μπραζίλια τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ.

Ο πρόεδρος υποδέχτηκε πολυάριθμες πρεσβευτές εκεί σήμερα το πρωί, οι οποίοι εισήλθαν μέσω άλλων εισόδων πρόσβασης και όχι μέσω της κεντρικής εισόδου, τόνισε ένας φωτορεπόρτερ.

Ο αντιπρόεδρος της Βραζιλίας Ζεράλντο Αλκμίν, από το Μπακού του Αζερμπαϊτζάν όπου βρίσκεται για τη διάσκεψη COP29, χαρακτήρισε τα γεγονότα «λυπηρά» και «σοβαρά» και κάλεσε η έρευνα να είναι «εξαιρετικά γρήγορη και αυστηρή». «Είναι μια επίθεση εναντίον ενός θεσμού της Δημοκρατίας, της εξουσίας της Δημοκρατίας», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

