Αλλάζει ρότα ο Φρίντριχ Μερτς για το φρένο χρέους

Η Γερμανία έχει εισέλθει για τα καλά σε μια καυτή προεκλογική περίοδο, όπως φάνηκε χθες στη συζήτηση για την κυβερνητική κρίση στην Ολομέλεια της γερμανικής βουλής, αλλά και στις δημόσιες τοποθετήσεις των αρχηγών των κομμάτων. Κι όλα αυτά ενώ η γερμανική οικονομία διανύει μια δύσκολη περίοδο.



Ήδη χθες Τετάρτη, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η συζήτηση στην Μπούντεσταγκ, σοφοί της γερμανικής οικονομίας δημοσιοποίησαν τις προβλέψεις για το 2025 οι οποίες είναι χειρότερες από τις αρχικές, προβλέποντας ανάπτυξη στο 0,4% και υπογραμμίζοντας τα δομικά προβλήματα της γερμανικής οικονομίας αλλά και τους κλυδωνισμούς που δέχεται από τη διεθνή γεωπολιτική συγκυρία τα τελευταία χρόνια (πανδημία, πόλεμος στην Ουκρανία, ενεργειακή κρίση, πόλεμος στη Μέση Ανατολή, πιέσεις της Κίνας,επανεκλογή Τραμπ).

Αυτό του προκαλεί όμως αίσθηση είναι οι δηλώσεις του επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών Φρίντριχ Μερτςγια αναθεώρηση του συνταγματικού κανόνα για το φρένο χρέους προς όφελος επενδύσεων σε κρίσιμες επενδύσεις για τις οποίες χρειάζεται επιπλέον κρατικός δανεισμός πέραν του 0,35% του ΑΕΠ όπως προβλέπει σήμερα ο συνταγματικός κανόνας.Ο Μερτς ανέφερε χθες,Τετάρτη στο οικονομικό συνέδριο της εφημερίδας Süddeutsche Zeitung και εμμέσως στην ομιλία του στη γερμανική βουλή, ότι είναι ανοιχτός σε διάλογο για μεταρρύθμιση του χρεόφρενου για επενδύσεις πχ. στον κλάδο των κρίσιμων υποδομών όχι όμως και για πρόσθετες κοινωνικές δαπάνες.Η πρώτη αντίδραση δεν άργησε να έρθει από το προεδρείο των Σοσιαλδημοκρατών, των πιθανών δηλαδή μετεκλογικών εταίρων της Χριστιανικής Ένωσης στο πλαίσιο ενός «μεγάλου συνασπισμού», αν λάβει κανείς υπόψιν του τουλάχιστον τις μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις.Η συμπρόεδρος των Σοσιαλδημοκρατών Σάσκια Έσκεν, μιλώντας στο Politico, χαρακτήρισε προς τη σωστή κατεύθυνση τις σκέψεις Μερτς δηλώνοντας ότι η συζήτηση για μια μεταρρύθμιση του χρεόφρενου θα μπορούσε να ξεκινήσει άμεσα ακόμη και στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο.

