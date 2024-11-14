Deloitte: Προοπτικές για εμπορικά ακίνητα , προκλήσεις, ευκαιρίες για 2025

Την ετήσια έκθεση για τις προοπτικές του κλάδου των εμπορικών ακινήτων για το 2025, παρουσίασε η Deloitte αναδεικνύοντας σημαντικές ευκαιρίες που διαφαίνονται για την επόμενη χρονιά, έπειτα από μια μακρά περίοδο οικονομικής αβεβαιότητας. Για την εκπόνηση της έκθεσης, διεξάχθηκε έρευνα που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή περισσότερων από 880 C-level στελεχών από το χώρο του real estate σε Βόρεια Αμερική, Ευρώπη και την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Η έκθεση εστιάζει στις κύριες τάσεις και προκλήσεις που θα διαμορφώσουν τον κλάδο τα επόμενα χρόνια, στα οικονομικά σενάρια για την ανάκαμψή του, στην αυξανόμενη ανάγκη για επενδύσεις σε βιώσιμες στρατηγικές, στις δεξιότητες της νέας γενιάς εργαζομένων, στην εφαρμογή τεχνολογικών λύσεων καθώς και στο πώς οι εταιρείες ακινήτων μπορούν να προσαρμοστούν και να επωφεληθούν από τις επικείμενες ευκαιρίες.

Σύμφωνα με την έρευνα της Deloitte, το 2025 αναμένεται να αποτελέσει μια κομβική και ευνοϊκή χρονιά για την αγορά εμπορικών ακινήτων, με σημαντικές ευκαιρίες και προκλήσεις να διαμορφώνουν το τοπίο. Η έμφαση στη βιωσιμότητα, την τεχνολογική καινοτομία και τις στρατηγικές επενδύσεις εκτιμάται ότι θα αποτελέσουν τους καθοριστικούς παράγοντες που θα διαμορφώσουν την επιτυχία των εταιρειών του κλάδου τα επόμενα χρόνια και θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να διαφοροποιηθούν από τον ανταγωνισμό και να αναπτυχθούν περαιτέρω.

Τα κύρια ευρήματα της έρευνας συνοψίζονται στα εξής:

1. Αύξηση Εσόδων: Σχεδόν το 90% των ερωτηθέντων αναμένει αύξηση των εσόδων της εταιρείας τους το 2025, με το 60% να προβλέπει ετήσια ανάπτυξη άνω του 5%. Αυτή η τάση σηματοδοτεί την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στον κλάδο σε επίπεδο εσόδων.

2. Αύξηση Προϋπολογισμών και Επενδύσεων στην Τεχνολογία: Το 81% των στελεχών προτίθεται να αυξήσει τον προϋπολογισμό της εταιρείας τους, δίνοντας έμφαση στις επενδύσεις στον τομέα της τεχνολογίας και των δεδομένων. Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και άλλων καινοτόμων τεχνολογιών θεωρείται απαραίτητη για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

3. Μακροοικονομικές Προκλήσεις: Οι μεγαλύτερες ανησυχίες των στελεχών αφορούν στους αυξημένους κινδύνους από τα επιτόκια, τους κινδύνους στον κυβερνοχώρο, τις αλλαγές στη φορολογική πολιτική και το αυξημένο κόστος κεφαλαίου. Αυτοί οι παράγοντες θεωρούνται καθοριστικοί για τη χρηματοοικονομική απόδοση των εταιρειών μέσα στους επόμενους 12-18 μήνες.

4. Ευκαιρίες Επενδύσεων: Σημαντικότερες προοπτικές ανάπτυξης φαίνεται να έχει ο κλάδος των βιομηχανικών μονάδων, τα συγκροτήματα κατοικιών, τα ξενοδοχειακά ακίνητα και τα καταλύματα, τομείς στους οποίους σημειώνεται αυξημένη ζήτηση.

5. Βιωσιμότητα και Αναβαθμίσεις: Το 76% των ερωτηθέντων σχεδιάζει σημαντικές ενεργειακές αναβαθμίσεις των ακινήτων τους μέσα στους επόμενους 12-18 μήνες. Οι αναβαθμίσεις αυτές αποτελούν κομβικό παράγοντα για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας.

6. Επιτόκια και Αγορές: Αν και τα υψηλά επιτόκια θα συνεχίσουν να φέρνουν προκλήσεις, οι εταιρείες εμπορικών ακινήτων αναμένουν βελτίωση στις χρηματοοικονομικές συνθήκες το 2025, με προοπτική μείωσης επιτοκίων και ανάκαμψης της αγοράς.

7. Συγχωνεύσεις και Εξαγορές: Το 68% των ερωτηθέντων σκοπεύει να αυξήσει τις συγχωνεύσεις και εξαγορές (M&A) μέσα στους επόμενους 12-18 μήνες, εστιάζοντας στην ενίσχυση της τεχνολογικής υποδομής και της ανταγωνιστικότητας.

8. Αναδυόμενες Τεχνολογίες: Η τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να κερδίζει έδαφος, με το 76% των εταιρειών να βρίσκεται στα πρώτα στάδια υιοθέτησης ή δοκιμαστικής εφαρμογής της. Οι επιχειρήσεις που έχουν επενδύσει στην τεχνητή νοημοσύνη και προπορεύονται ως προς την εφαρμογή της αναμένουν βελτίωση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και αύξηση της αποδοτικότητας του ανθρώπινου δυναμικού τους.

Με αφορμή τη δημοσίευση της Έρευνας ο κ. Χρήστος Κοσμάς, Partner, Real Estate Advisory and Corporate Finance Leader, Real Estate Sector Leader στην Deloitte Ελλάδας, σημείωσε: «Το 2025 διαφαίνεται ως μια χρονιά καίριας σημασίας για τον κλάδο των εμπορικών ακινήτων. Οι οργανισμοί έχουν τώρα την ευκαιρία να προσαρμόσουν τις στρατηγικές τους και να ανακάμψουν δυναμικά, επενδύοντας σε τεχνολογικές καινοτομίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, και υιοθετώντας βιώσιμες πρακτικές. Η βιωσιμότητα και η ενεργειακή αποδοτικότητα δεν είναι πλέον απλώς επιλογές, αλλά οι στρατηγικές προτεραιότητες που θα καθορίσουν την επιτυχία. Οι εταιρείες που θα προσαρμοστούν γρήγορα στις νέες τάσεις θα βγουν κερδισμένες από τις προκλήσεις του μέλλοντος».

Πηγή: skai.gr

