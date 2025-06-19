Θα έχει συνέχεια το Ταμείο Ανάκαμψης; Τι λένε στο skai.gr τρεις ευρωβουλευτές

Τι γίνεται τελικά με το Ταμείο Ανάκαμψης; Θα συνεχιστεί και πέραν του 2026; Την απάντηση στο θέμα δίνουν από το Στρασβούργο στο Νίκο Ανδρίτσο στο δεύτερο Eurocast του skai.gr οι ευρωβουλευτές Γιώργος Αυτιάς, Σάκης Αρναούτογλου, Ελενα Κουντουρά.

Εκτός από το Ταμείο Ανάκαμψης οι τρεις ευρωβουλευτές αναλύουν την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, τα δικαιώματα επιβατών πτήσεων, καθώς και την ανθεκτικότητα και διασυνδεσιμότητα ηλεκτρικών δικτύων στην ΕΕ.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.