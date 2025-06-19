Λογαριασμός
Θα έχει συνέχεια το Ταμείο Ανάκαμψης; Τι λένε στο skai.gr τρεις ευρωβουλευτές

Γιώργος Αυτιάς, Σάκης Αρναούτογλου, Ελενα Κουντουρά, από το Στρασβούργο, συνομιλούν με τον Νίκο Ανδρίτσο  στο Eurocast του skai.gr   

Eurocast

Τι γίνεται τελικά με το Ταμείο Ανάκαμψης; Θα συνεχιστεί και πέραν του 2026; Την απάντηση στο θέμα δίνουν από το Στρασβούργο στο Νίκο Ανδρίτσο στο δεύτερο Eurocast του skai.gr οι ευρωβουλευτές Γιώργος Αυτιάς, Σάκης Αρναούτογλου, Ελενα Κουντουρά. 

Εκτός από το Ταμείο Ανάκαμψης οι τρεις ευρωβουλευτές αναλύουν την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, τα δικαιώματα επιβατών πτήσεων, καθώς και την ανθεκτικότητα και διασυνδεσιμότητα ηλεκτρικών δικτύων στην ΕΕ. 

 
TAGS: Ταμείο ανάκαμψης Σιδηρόδρομοι Γιώργος Αυτιάς Έλενα Κουντουρά Σάκης Αρναούτογλου
