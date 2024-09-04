Η Ελλάδα σχεδιάζει να ολοκληρώσει την εκ νέου ιδιωτικοποίηση των τραπεζών της έως τις αρχές Οκτωβρίου με την πώληση του τελευταίου μεριδίου της στην Εθνική Τράπεζα, ανέφεραν στο Reuters την Τετάρτη δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Η προγραμματισμένη πώληση σηματοδοτεί την ανάκαμψη του ελληνικού τραπεζικού τομέα, ο οποίος διασώθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους, κατά την οποία η Ελλάδα παραλίγο να εγκαταλείψει την ευρωζώνη και οι διεθνείς δανειστές επέβαλαν αυστηρά μέτρα λιτότητας σε αντάλλαγμα για δάνεια.

Σηματοδοτεί επίσης το τέλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο δημιουργήθηκε το 2010 για να προστατεύσει τις μεγαλύτερες τράπεζες της Ελλάδας και να περιορίσει τη μετάδοση της κρίσης σε ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ευρώπης.

Το ΤΧΣ εξακολουθεί να κατέχει το 18,4% της Εθνικής Τράπεζας, του μεγαλύτερου τραπεζικού ιδρύματος της Ελλάδας με χρηματιστηριακή αξία 7,2 δισ. ευρώ.

Σχεδιάζει να πουλήσει ποσοστό 10-13% και το υπόλοιπο θα μεταφερθεί στο κρατικό επενδυτικό ταμείο της Ελλάδας, ανέφεραν οι πηγές.

«Οι αποφάσεις για το ακριβές μέγεθος του μεριδίου και τον χρόνο πώλησης θα ληφθούν την επόμενη εβδομάδα» είπε η μία πηγή στο Reuters.

Το ΤΧΣ άρχισε να αποεπενδύει από τις τράπεζες πέρυσι αφού επένδυσε περίπου 50 δισ. ευρώ για να στηρίξει τις τέσσερις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες.

Η κίνηση θεωρήθηκε από τους επενδυτές ως ένδειξη οικονομικής ανάκαμψης της Ελλάδας, αν και πολλοί Έλληνες εξακολουθούν να υφίστανται τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της κρίσης, σημειώνει το Reuters.

Δεύτερος αξιωματούχος είπε ότι εάν υπάρξει ισχυρή ζήτηση τότε η κυβέρνηση ενδέχεται να πουλήσει το 13% της Εθνικής. «Το μερίδιο θα πωληθεί μέσω της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών και δημόσιας προσφοράς» πρόσθεσε ο δεύτερος αξιωματούχος.

Πηγή: skai.gr

