Η Αθηναϊκή Ριβιέρα έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο δυναμικές αγορές πολυτελών ακινήτων στην Ευρώπη για το 2024-2025, προσελκύοντας εύπορους αγοραστές από όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με την Κορίνα Σαΐα, διευθύνουσα σύμβουλο της Premier Realty Greece, κάθε παραλιακή περιοχή εξυπηρετεί διαφορετικά προφίλ αγοραστών υψηλού επιπέδου.

Βουλιαγμένη: Άτομα με εξαιρετικά υψηλό πλούτο (HNWI)

«Η Βουλιαγμένη είναι το σημείο όπου η διακριτικότητα συναντά την απόλυτη πολυτέλεια», αναφέρει η κ. Σάια. Με μέση τιμή τα 7.441 ευρώ /τ.μ. και πολλά ακίνητα να ξεπερνούν τα 10 εκατ. ευρώ, η περιοχή προσελκύει υπερ-ευκατάστατους αγοραστές από τις ΗΠΑ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Βόρεια Ευρώπη. Αναζητούν παραθαλάσσιες βίλες με ιδιωτική πρόσβαση, υπηρεσίες concierge και άμεση εγγύτητα με τη μαρίνα του Αστέρα και το ξενοδοχείο Four Seasons. Αυτοί οι αγοραστές προτιμούν την ιδιωτικότητα και τη διακριτικότητα.

Γλυφάδα: Κοσμοπολίτικη ζωή για επαγγελματίες

Η Γλυφάδα έχει εξελιχθεί σε επίκεντρο πολυτελούς διαβίωσης για εύπορους επαγγελματίες, ψηφιακούς επιχειρηματίες και αγοραστές δεύτερης κατοικίας. Με μέση τιμή πάνω από 5.000 ευρώ/τ.μ., χαρακτηριστικά όπως πισίνες υπερχείλισης, έξυπνες κατοικίες και ιδιωτικά γυμναστήρια είναι πλέον ο κανόνας. «Οι αγοραστές συχνά μετακομίζουν από το Λονδίνο, το Βερολίνο ή τη Νέα Υόρκη και επιθυμούν παραλιακή ζωή χωρίς να χάνουν την αστική κομψότητα», εξηγεί η κ. Σαΐα.

Βούλα: Οικογενειακός Παράδεισος και Ελληνική Διασπορά

Η Βούλα συνδυάζει την παραθαλάσσια πολυτέλεια με μια πιο ήρεμη, οικιστική αίσθηση. Με μέση τιμή στα 5.680 ευρώ/τ.μ., προσελκύει εύπορες οικογένειες, κυρίως από την Ελληνική Διασπορά (ΗΠΑ, Αυστραλία, Καναδάς), που επιστρέφουν για μόνιμη εγκατάσταση ή συνταξιοδότηση. Οι αγοραστές δίνουν προτεραιότητα στην άνεση, την ασφάλεια και την εγγύτητα σε χώρους πρασίνου. Οι βίλες με πισίνες και θέα θάλασσα είναι σε διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση.

Ελληνικό: Επενδυτές και πρωτοπόροι

Το Ελληνικό, με την ανάπτυξη της έξυπνης πόλης ύψους 8 δισ. ευρώ, προσελκύει προοδευτικούς επενδυτές και τεχνολογικά καταρτισμένους αγοραστές, κυρίως από Ισραήλ, Κίνα και Γερμανία. Με μέση τιμή γύρω στα 5.039 ευρώ/τ.μ., οι τιμές αναμένεται να αυξηθούν κατακόρυφα.

Οι αγοραστές ενδιαφέρονται για επώνυμες κατοικίες, βιωσιμότητα και προσδοκώμενες υπεραξίες. Η περιοχή αποτελεί ιδανική ευκαιρία για όσους δεν πρόλαβαν να επενδύσουν νωρίς σε αγορές όπως το Ντουμπάι ή η Λισαβόνα.

Βάρκιζα & Σούνιο: Ιδιωτικότητα και ιδιοκτήτες σκαφών

Πιο νότια, η Βάρκιζα και το Σούνιο απευθύνονται σε συνταξιούχους υψηλού προφίλ, λάτρεις της θάλασσας και όσους αναζητούν απόλυτη ηρεμία και ιδιωτικότητα. «Οι αγοραστές φθάνουν συχνά με σκάφη», αναφέρει η κ. Σαΐα. «Αναζητούν κατοικίες τύπου έπαυλης με πρόσβαση στη θάλασσα, κυρίως για θερινή χρήση» προσθέτει. Οι τιμές κυμαίνονται μεταξύ 5.000 ευρώ-6.000 ευρώ/τ.μ.

Όπως τονίζει η κ. Σαΐα της Premier Realty Greece, «η Αθηναϊκή Ριβιέρα δεν είναι μία ενιαία αγορά, είναι πολλές μικρο-αγορές, καθεμία προσαρμοσμένη σε διαφορετικό τρόπο ζωής». Η αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση σε συνδυασμό με περιορισμένη διαθέσιμοτητα των ακινήτων, αναδεικνύουν τα πολυτελή ακίνητα της Ριβιέρας ως μια καλή αποδοτική επένδυση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.