Λίγες ώρες προθεσμία για δωρεάν διακοπές – Οι δικαιούχοι

Λίγα 24ωρα απέμειναν ακόμη για να διεκδικήσουν σχεδόν 300.000 οικογένειες δωρεάν διακοπές μέσω του Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ: Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων είναι σε εξέλιξη με την σχετική προθεσμία να λήγει την προσεχή Δευτέρα 12 Μαΐου. Οι «τυχεροί» μπορούν να ξεκινήσουν από την 1η Ιουνίου -πιο νωρίς από ποτέ- τις επιδοτούμενες διακοπές τους. Οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και βάσει του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ.



Ήδη όσοι διαθέτουν ΑΦΜ που τελείωνε σε 0 υπέβαλλαν το αίτημά τους Τετάρτη και Πέμπτη (7/5 και 8/5), ενώ σήμερα Παρασκευή 9 του μήνα και αύριο Σάββατο 10 Μαΐου σειρά παίρνουν οι δυνητικοί δικαιούχοι οι οποίοι έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 1.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για δωρεάν διακοπές

Η διαδικασία ολοκληρώνεται Κυριακή και Δευτέρα, 11 και 12 Μαΐου, οπότε δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση έχουν όσοι διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου που λήγει στα ψηφία 2,3,4,5,6,7,8,9.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του gov.gr. Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Αποζημιώσεις και Παροχές – Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).

Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (ΑμεΑ, μονογονέας, αριθμός παιδιών, εισόδημα, πρώτη φορά συμμετοχή στο πρόγραμμα) με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

Η επιταγή που θα πάρουν στα χέρια τους οι «τυχεροί» είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο ξεχωριστά, προκειμένου να μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησής τους με τον πάροχο, με ιδιωτική συμμετοχή που κυμαίνεται από 1 ευρώ και φτάνει μέχρι και 12 ευρώ η βραδιά, αναλόγως του καταλύματος που θα επιλεγεί.

Ειδικά πάντως σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο & Ρόδο μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν (μηδενική ιδιωτική συμμετοχή), ενώ στους δήμους της Β. Εύβοιας και του Έβρου καθώς και στη Θεσσαλία (πλην Σποράδων), μπορούν να πραγματοποιηθούν μέχρι 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής Αύγουστο και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (15.12.2025 έως 14.01.2026) και του Πάσχα (03.04.2026 έως 19.04.2026).

Η αυξημένη επιδότηση ισχύει για όλο τον χρόνο για τα καταλύματα Β. Εύβοιας, Έβρου και Θεσσαλίας (εκτός των Σποράδων). Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή ανέρχεται σε 25%, ενώ για ΑμεΑ τα εισιτήρια είναι δωρεάν.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Τουρισμού

Το πρόγραμμα προβλέπει ειδική μοριοδότηση για μονογονείς και για ΑμεΑ και αυξημένη μοριοδότηση για δικαιούχους με χαμηλότερο εισόδημα.

Επίσης, για τα ΑμεΑ προβλέπεται δυνατότητα συμμετοχής κάθε χρόνο, δικαίωμα συνοδού και μηδενική ιδιωτική συμμετοχή στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ενώ δεν τους επιβάλλεται κύρωση αν δεν κάνουν χρήση των επιταγών τους.

Για τους γονείς, προβλέπεται αυξημένη μοριοδότηση για κάθε ανήλικο παιδί. Επίσης, μοριοδοτούνται όσοι δεν έλαβαν επιταγές στο παρελθόν ή δεν πήραν επιταγή εξαιτίας μοριοδότησης στα δυο τελευταία προγράμματα.

Δικαιούχοι είναι:

εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή

ασφαλισμένοι στον eEΦΚΑ στην επαγγελματική τους κατηγορία με εισφορές υπέρ κλάδου ανεργίας ΔΥΠΑ οποτεδήποτε στο διάστημα από 01.01.2024 ή

άνεργοι με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας τουλάχιστον τριών μηνών κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Το οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί να ξεπερνά τις 30.000 ευρώ, ενώ για τους μακροχρόνια ανέργους (τουλάχιστον 12 μήνες ανεργίας) ισχύουν διαφορετικά εισοδηματικά κριτήρια, όπως περιγράφονται στη Δημόσια Πρόσκληση.

Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εργαζόμενοι και άνεργοι που επιδοτούνται σε πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού άλλου φορέα για την ίδια περίοδο και όσοι (εκτός ΑμεΑ) πήραν επιταγή στο πρόγραμμα 2024-25.

Δικαιολογητικά που αφορούν στις προϋποθέσεις συμμετοχής ή στη μοριοδότηση των δικαιούχων αναζητούνται αυτεπάγγελτα. Σε περιπτώσεις μη δυνατότητας αυτεπάγγελτης αναζήτησης, τα δικαιολογητικά επισυνάπτονται στις αιτήσεις.



