Μόνο με εισαγγελική εντολή μπορούν να ανακοινωθούν τα 251 πρατήρια με τις «πειραγμένες» αντλίες και τα νοθευμένα καύσιμα, διευκρίνισε σήμερα η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Ήταν δύσκολη η έρευνα των αστυνομικών που ξεκίνησε τον Νοέμβρη» τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ η κ. Δημογλίδου εξηγώντας ότι «οι πρατηριούχοι, οι οποίοι προμηθεύονταν το παράνομο λογισμικό από τις δύο εταιρείες από τις οποίες προμηθεύονταν και τις αντλίες τα πρατήρια τους, είχαν τη δυνατότητα να ενεργοποιούν και να απενεργοποιούν αυτό το σύστημα, ακόμη και απομακρυσμένα από ένα κινητό τηλέφωνο, για να αποφεύγουν να γίνουν αντιληπτοί από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς».

Όπως είπε χρειάστηκε η συνδρομή ειδικών πραγματογνωμόνων από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, από το Τμήμα Ψηφιακών Πειστηρίων, για να καταλάβουν πώς λειτουργεί το λογισμικό.

«Υπήρχε εγκατάσταση στον κεντρικό υπολογιστή του πρατηρίου, με αποτέλεσμα ο καταναλωτής να πληρώνει συγκεκριμένη ποσότητα καυσίμου, όμως το σύστημα εισροών εκροών επενέβαινε στο λογισμικό με αποτέλεσμα να παραδίδεται λιγότερο καύσιμο στον καταναλωτή και να κερδίζει ο πρατηριούχος το περαιτέρω καύσιμο» τόνισε η εκπρόσωπος της αστυνομίας, προσθέτοντας πως «δεν γνωρίζουμε πού μπορεί να μεταπωλούν το καύσιμο αυτό και σε τι τιμή».

Στην ερώτηση εάν τα μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε νόθευαν και τα καύσιμα που πωλούσαν απάντησε ότι «σε όλα τα πρατήρια γίνεται έλεγχος για το αν υπήρχε νοθεία».

Η κα Δημογλίδου αποκάλυψε ότι «10 από αυτά τα πρατήρια έχουν σφραγιστεί με την αυτόφωρη διαδικασία», σημειώνοντας ότι μπορούν να αντιληφθούν οι πολίτες ποια ήταν αυτά τα πρατήρια. Παράλληλα, τόνισε ότι «θα πρέπει να προβληματίζει τους καταναλωτές η πολύ χαμηλότερη τιμή από τους υπόλοιπους πρατηριούχους».

Από την πλευρά των Βενζινοπωλών Αττικής η πρόεδρος Μαρία Ζάγκα κατήγγειλε ότι «υπάρχουν έτοιμες αντλίες που οι επιτήδειοι τις τοποθετούν» και ότι το ΣΕΠΕ πρέπει να ελέγξει και τις μητρικές εταιρείες που χορηγούν το σήμα δίχως να ελέγχουν τους επιχειρηματίες.

Να μην ανοίξουν υπό νέα διεύθυνση

Για το πώς δρούσαν οι επιτήδειοι η Μαρία Ζάγκα, μιλώντας στην ΕΡΤ υπογράμμισε ότι δεν ήταν έκπληξη τα ευρήματα των Αρχών γιατί όπως είπε «τόσο καιρό το καταγγέλλουμε και μιλάμε για πειραγμένες αντλίες και νοθευμένα καύσιμα. Δεν μας ακούει κανείς».

Αναφερόμενη για τις τιμές διάθεσης κάτω από την χονδρική επισήμανε ότι δεν είναι διαφήμιση αλλά εξαπάτηση του κόσμου. «Το “φτηνά” δεν είναι πραγματικό γιατί αν μπείτε στο παρατηρητήριο τιμών βλέποντας την χονδρική τιμή των διυλιστηρίων και τη λιανική κάνεις το σταυρό σου σαν επαγγελματίας» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σχολιάζοντας η πρόεδρος των Βενζινοπωλών τις εξελίξεις στο χώρο των πρατηρίων καυσίμων απάντησε ότι «υπάρχουν έτοιμες αντλίες που οι επιτήδειοι τις τοποθετούν» ενώ παράλληλα ζήτησε να «καθαρίσει ο χώρος απ’ όλο αυτό το παραεμπόριο που κλέβει το κράτος, εξαπατούν τους καταναλωτές και έχουμε αθέμιτο ανταγωνισμό».

Παράλληλα ζήτησε να μειωθεί ο ειδικός φόρος στα καύσιμα που στην απλή αμόλυβδη φτάνει το 60% εκτιμώντας ότι έτσι θα πέσει η τιμή. Σύμφωνα με την κα Ζάγκα οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα πρέπει να φροντίσουν ώστε τα εμπλεκόμενα πρατήρια να μην ανοίξουν υπό νέα διεύθυνση. «Δύο χρόνια θα πρέπει να παραμένει κλειστό. Να μπει και ο ΣΕΠΕ στις εταιρείες γιατί δεν μπορείς να δίνεις το σήμα σου στον οποιοδήποτε. Φτάσαμε στο σημείο να μην έχεις εμπιστοσύνη στα σήματα των εταιριών αλλά στον επιχειρηματία».

