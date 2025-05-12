Ράλι στη Wall Street εξαιτίας της εκεχειρίας στον «εμπορικό πόλεμο» μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας

Σημαντικά κέρδη σημειώνουν οι κυριότεροι χρηματιστηριακοί δείκτες της Wall Street τη Δευτέρα, καθώς οι ΗΠΑ και η Κίνα συμφώνησαν να μειώσουν προσωρινά τους δασμούς μετά από διαπραγματεύσεις το Σαββατοκύριακο στην Ελβετία.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι συνομιλίες με την Κίνα ήταν «πολύ παραγωγικές» και οι δύο χώρες συμφώνησαν να μειώσουν τους «αμοιβαίους» δασμούς κατά 115% για 90 ημέρες. Έτσι, οι αμερικανικοί δασμοί στα κινεζικά προϊόντα μειώνονται στο 30% και οι κινεζικοί δασμοί στις αμερικανικές εισαγωγές στο 10%.

Ο Bessent δήλωσε τη Δευτέρα στο CNBC ότι αναμένει να συναντηθεί εκ νέου με εκπροσώπους του Πεκίνου τις «επόμενες εβδομάδες» για την επίτευξη μιας μεγαλύτερης συμφωνίας.

Οι εντάσεις μεταξύ της Κίνας και των ΗΠΑ εκτοξεύτηκαν όταν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα δασμούς 145% σε εισαγόμενα αγαθά από την Κίνα. Στη συνέχεια, το Πεκίνο ανταπέδωσε με δικούς του δασμούς 125% με στόχο τα αμερικανικά αγαθά.

«Πιστεύουμε ότι η μέγιστη αβεβαιότητα για το εμπόριο έχει περάσει, αλλά η μεταβλητότητα της αγοράς είναι πιθανό να παραμείνει», ανέφερε ο επικεφαλής της UBS για το σταθερό εισόδημα Kurt Reiman.

Σε αυτό το κλίμα, ο Dow Jones κερδίζει 2,52% ή 1.041 μονάδες στις 42.290 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύεται κατά 2,97% ή 168 μονάδες στις 5.828 μονάδες και ο Nasdaq σημειώνει άλμα 4,06% ή 728 μονάδων στις 18.656 μονάδες.

