«Έχουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ύψους 14,6 δισ. ευρώ για το 2025 και 16,9 δισ. ευρώ για το 2026, δηλαδή περίπου 32 δισ. ευρώ μπαίνουν στην οικονομία, όταν το 2019 το ύψος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων ήταν 5,4 δισ. ευρώ».

Αυτά τόνισε, μεταξύ άλλων, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στο 13ο αναπτυξιακό συνέδριο RGC 2025, που διεξάγεται στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Παράλληλα, σημείωσε ότι «είμαστε τώρα μία χώρα που εξυπηρετεί το χρέος της και πρέπει να το εξυπηρετούμε με τους καλύτερους όρους», προσθέτοντας ότι «βασικός κανόνας είναι το όριο δαπανών».

Μάλιστα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «όσο πηγαίνει καλά η οικονομία και υπάρχει πρόσθετο έσοδο-μέρισμα, μπορεί αυτό το μέρισμα να μοιράζεται στην κοινωνία» και συνέχισε: «Δεν μπορούμε να πάμε έτσι αυθαίρετα και να πάρουμε ένα ποσό και να το μοιράζουμε, διότι τότε θα ξεπερνούσαμε το όριο δαπανών και θα μπαίναμε σε αυτό που λέγεται έλεγχος υπερβολικού ελλείμματος, ο οποίος είναι ο προθάλαμος της περαιτέρω δημοσιονομικής παρέμβασης της ευρωπαϊκής επιτροπής, δηλαδή μία πράξη που θα τίναζε στον αέρα την εξυπηρέτηση του χρέους».

Επίσης, ο Νίκος Παπαθανάσης είπε ότι «την Τετάρτη θα υποβάλουμε το σχέδιο αναθεώρησης του Ταμείου Ανάκαμψης, προετοιμαζόμενοι για το 6ο αίτημα πληρωμής, το οποίο είναι 3,9 δισ. ευρώ και το 7ο αίτημα που είναι 3,5 δισ. ευρώ». «Ταυτόχρονα», συνέχισε, «ήταν να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο η αναθεώρηση του ΕΣΠΑ, αλλά με τη νέα απόφαση, επειδή ακριβώς η Ευρώπη βάζει και συζητάει νέους κανόνες, αυτό θα γίνει μέχρι τέλος του έτους».

Σε αυτό το σημείο ο Νίκος Παπαθανάσης επεσήμανε ότι «θέλουμε να δούμε που μπορούμε να ανακατευθύνουμε πόρους, διότι εμείς ως Ελλάδα έχουμε ένα θέμα με τη στέγαση, όπως και η υπόλοιπη Ευρώπη» και συμπλήρωσε:

«Επομένως αναζητούμε τρόπους για να ανακατευθύνουμε πόρους. Άλλωστε το κάναμε στο Ταμείο Ανάκαμψης με το πρόγραμμα “Σπίτι μου ΙΙ” το οποίο έχει δύο δισ. ευρώ σε πόρους. Αυτή την στιγμή έχει καλυφθεί περίπου το 38% με 39% του προγράμματος, με πάνω από 6.300 υπαγωγές. Το πρόγραμμα κανονικά πρέπει να ολοκληρωθεί Αύγουστο του 2026, αλλά εγώ πιστεύω ότι μέχρι τον Νοέμβριο θα έχει κλείσει. Και αυτό δείχνει, μαζί με όλα όσα “τρέχουμε” για το θέμα της στέγασης, ότι είναι πολύ σημαντικό το ενδιαφέρον της Πολιτείας στο να μπορέσει να καλύψει όσους περισσότερους πολίτες με διευρυμένα εισοδηματικά και ηλικιακά κριτήρια».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είπε ότι «η Ελλάδα είναι θωρακισμένη έχοντας μία πολύ ισχυρή οικονομία» και συνέχισε: «Όπως προανέφερα, 32 δισ. ευρώ θα μπουν στην εθνική οικονομία και στις επιχειρήσεις το 2025 και το 2026. Τα αποτελέσματά μας συνεχίζουν να είναι καλά, αποδώσαμε το μέρισμα το οποίο υπήρχε από τα αποτελέσματα του 2024 και περιμένουμε τώρα τον Σεπτέμβριο, που θα έχει κλείσει και το εξάμηνο, να επιλέξει ο πρωθυπουργός ποια μέτρα θα ανακοινώσει για τη μεσαία τάξη. Είμαστε υπέρ της μείωσης των φόρων και βεβαίως υπέρ της επιστροφής του μερίσματος στην κοινωνία και στην οικονομία, διότι όταν οικονομία πάει καλά υπάρχει περιθώριο να γυρίσουν στην κοινωνία τα αποτελέσματα της».

Ταυτόχρονα, τόνισε ότι «η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει επιλέξει να πάει δυνατά και να στηρίξει την οικονομία, για να προκύπτουν τα μερίσματα που επιστρέφουν πάλι πίσω στην κοινωνία».

Ακόμη, σημείωσε ότι «δεν είπε κανείς ότι λύσαμε όλα τα προβλήματα, αφού περάσαμε μία κρίση και τρία μνημόνια, όπου χάσαμε το 25% του ΑΕΠ, αλλά είμαστε κοντά στο να καλύψουμε το κενό το οποίο χάσαμε, για αυτό πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα στα χρόνια που έρχονται, ώστε να μην ανακοπεί αυτό το θετικό κλίμα που υπάρχει στις επενδύσεις και στην επιχειρηματικότητα».

Ο Νίκος Παπαθανάσης σημείωσε ακόμα ότι «στόχος μας είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, η οποία γίνεται κυρίως με δύο τρόπους» και συνέχισε: «Πρώτον, με μείωση των φόρων και είναι στο DNA αυτής της κυβέρνησης η μείωση των φόρων και το κάνουμε πράξη, αφού μειώσαμε 72 φόρους και θα συνεχίσουμε.

Δεύτερον, η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος περνάει μέσα από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Πάνω από 500.000 Ελληνίδες και Έλληνες βρήκαν δουλειά τα τελευταία 5,5 χρόνια, ενώ θέλουμε τον κατώτατο μισθό να πάει στα 950 ευρώ και το μέσο μισθό στον ιδιωτικό τομέα να πάει στα 1.500 ευρώ. Ιδιαίτερα το θέμα των 1.500 ευρώ, δεν βγαίνει και δεν αποφασίζεται με ένα φιρμάνι. Είναι αποτέλεσμα της λειτουργίας της αγοράς.

Χρειάζεται λοιπόν σωστή δημοσιονομική πορεία, δηλαδή αυτό το οποίο έχουμε χτίσει, την ελκυστικότητα της επιχειρηματικότητας, την περαιτέρω μείωση της γραφειοκρατίας και τη συνέχιση του μεταρρυθμιστικού μας έργου. Δεν υπάρχει τρόπος ξαφνικά να δαπανάμε όσα χρήματα θέλουμε, όπως λέει αντιπολίτευση. Αυτά τα χρήματα πρέπει να προέρχονται μέσα από την ανάπτυξη της οικονομίας και μέσα από το μέρισμα που προκύπτει, το οποίο το γυρίζουμε ούτως ή άλλως αμέσως στην κοινωνία. Έτσι λοιπόν πρέπει να πορευτούμε. Η περιφερειακή σύγκληση και η πολιτική συνοχής είναι πολύ σημαντικά για την οικονομία και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας».

