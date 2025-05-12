Xρηματιστήριο-Κλείσιμο: Στις 1.774.96 μονάδες - Άνοδος 1,40%

Θετικό ξεκίνημα της εβδομάδας για το ΧΑ με τις τράπεζες για μία ακόμη φορά να πρωταγωνιστούν στη συνεδρίαση και τον γενικό δείκτη να οδεύει προς τις 1.800 μονάδες. Την τραπεζική κούρσα και σήμερα εφέλκυσε ο τίτλος της Alpha Bank ο οποίος έκλεισε με σημαντική άνοδο 4,51% στα 2,550 ευρώ. Η μετοχή της Alpha συγκεντρώνει επενδυτικό ενδιαφέρον καθώς σήμερα άλλαξαν χέρια μετοχές (περίπου 15 εκατομμύρια τίτλοι) συνολικής αξίας 36,2 εκατ. ευρώ.

Ακολούθησε η μετοχή της Eurobank η οποία έκλεισε στο 4,02% (2,590 ευρώ), της Εθνικής Τράπεζας η οποία έκλεισε με κέρδη 3,11% στα 10,105 ευρω, και η μετοχή της Πειραιώς έκλεισε με άνοδο 1,96% στα 5,404 ευρώ.

Από τις μη συστημικές τράπεζες με κέρδη άνω του 2% έκλεισε η μετοχή της Αττικής (0,7690 ευρώ) και η Τράπεζα Κύπρου μετά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου στα οποία καταγράφονται κέρδη 117 εκατ. ευρώ έκλεισε στα 6,30 ευρώ με κέρδη 4,33%.

Σύμφωνα με την έκθεση της Optima Bank, το σύνολο των τεσσάρων συστημικών τραπεζών παραμένει σε σύσταση «αγορά» (buy), με την Τράπεζα Πειραιώς και την Alpha Bank να ξεχωρίζουν ως οι κορυφαίες επιλογές.

Από τις υπόλοιπες μετοχές που κινήθηκαν σήμερα αξιόλογη η επίδοση του ΟΤΕ με τη μετοχή του να κλείνει με άνοδο 2,26% στα 17,180 ευρώ. Σε ανάλυση της ΑΧΙΑ συστήνεται η αγορά της μετοχής (buy) θέτοντας ως στόχο την τιμή των 19,50 ευρώ.

Η μετοχή της Μotor Oil έκλεισε στα 22,520 ευρώ με άνοδο 2,36%. Ο Μυτιληναίος έκλεισε με άνοδο 1,59% στα 42,140 ευρώ. Ο ΟΠΑΠ κινήθηκε πτωτικά υποχωρώντας κατά 0,91% στα 19,56 ευρώ.

Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) ενισχύθηκε κατά 1.56% στις 4407.11 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) έκλεισε με άνοδο 1.01% στις 2.652 μονάδες.

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 226,344 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 32,5 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Στα 120,719 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε η κεφαλαιοποίηση της αγοράς. Θετικό ήταν το πρόσημο για 128 μετοχές, αρνητικό για 32 ενώ 14 μετοχές έμειναν αμετάβλητες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.