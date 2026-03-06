Πτωτικά κινείται το πετρέλαιο σήμερα, άνοδος για το φυσικό αέριο

Πτωτικά κινείται μετά από ημέρες το πετρέλαιο σήμερα, αφού η κυβέρνηση Τραμπ (Trump) σηματοδότησε ότι εξετάζει διάφορες επιλογές για την αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών.

Το φυσικό αέριο κινείται ανοδικά την Παρασκευή, μετά την απειλή του Βλάντιμιρ Πούτιν για διακοπή της προμήθειας στην Ευρώπη.

Στα 83 δολάρια το Brent

Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από το 2022 (σχεδόν 20% αυτή την εβδομάδα), καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή διακόπτει τις παγκόσμιες ροές ενέργειας, σταματώντας ουσιαστικά τις μεταφορές μέσω του Στενού του Ορμούζ

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης υποχωρούν μετά από ημέρες την Παρασκευή, περιορίζοντας τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης, αφού η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει διάφορες επιλογές για την αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών του πετρελαίου και της βενζίνης εν μέσω του πολέμου στο Ιράν.

Τα πιθανά μέτρα περιλαμβάνουν την απελευθέρωση πετρελαίου από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης των ΗΠΑ, τη χορήγηση απαλλαγών από τις απαιτήσεις ανάμειξης καυσίμων και την εμπορία συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου από το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.

Το τρέχον συμβόλαιο για το πετρέλαιο τύπου Brent σημειώνει πτώση 0,45% και κινείται στα 85,02 δολάρια το βαρέλι την Παρασκευή, ενώ το συμβόλαιο του Μαΐου κινείται στα 85,14 δολάρια.

Αντίστοιχα, το συμβόλαιο του επόμενου μήνα για το αμερικανικό αργό, WTI, καταγράφει πτώση %, στα δολάρια το βαρέλι, ενώ το συμβόλαιο παράδοσης Απριλίου κινείται στα 80,58 δολάρια.

Πάνω από τα 50 ευρώ το φυσικό αέριο

Το ολλανδικό συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης του φυσικού αερίου TTF καταγράφει άνοδο 3,01%, στα 50,24 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου κυμάνθηκαν μεταξύ κερδών και απωλειών γύρω στα 50 ευρώ ανά μεγαβατώρα την Πέμπτη, μετά από πτώση 8% στην προηγούμενη συνεδρίαση, μετά την απειλή του Ρώσου προέδρου Πούτιν να διακόψει τις προμήθειες φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

Ωστόσο, οι ροές ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη έχουν ήδη μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και αναμένεται να μειωθούν περαιτέρω λόγω της απαγόρευσης της ΕΕ. Η Ρωσία αντιπροσώπευε περίπου το 13% των εισαγωγών της ΕΕ το 2025. Μια πιθανή διακοπή αυξάνει τους κινδύνους για την ισορροπία της Ευρώπης, εν μέσω διαταραχών στον εφοδιασμό που προκαλούνται από τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή, με το μεγαλύτερο εργοστάσιο ΥΦΑ στον κόσμο στο Κατάρ να παραμένει εκτός λειτουργίας και το Στενό του Ορμούζ να είναι κλειστό.

Την Τετάρτη, οι τιμές έπεσαν κατά 8,3% μετά από αναφορές ότι το Ιράν είχε προσεγγίσει τις ΗΠΑ για να διαπραγματευτεί τον τερματισμό της σύγκρουσης, αν και η Τεχεράνη αργότερα αρνήθηκε τον ισχυρισμό. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα συνοδεύσουν τα πλοία που διέρχονται από το Στενό, αλλά τα βασικά στοιχεία παραμένουν ασαφή. Αυτά συμβαίνουν σε μια περίοδο που η αποθήκευση φυσικού αερίου στην ΕΕ είναι περιορισμένη, κάτω από το 30% της χωρητικότητας.

