Το Νομισματικό Πρόγραμμα της Τράπεζας της Ελλάδος για το 2026

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Τράπεζα της Ελλάδος παρουσίασε το Νομισματικό Πρόγραμμα με τίτλο «Ηρωισμός και Δόξα»

Εγκαινιάζεται νέα σειρά αφιερωμένη στους φάρους της Ελλάδος

Προβλέπεται αργυρό νόμισμα για τα 150 χρόνια από την εφεύρεση του τηλεφώνου από τον Αλέξανδρο Γκράχαμ Μπελ και κέρμα κυκλοφορίας 2 ευρώ για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ακαδημίας Αθηνών

Το «Νομισματικό Πρόγραμμα» της Τράπεζας της Ελλάδος παρουσιάστηκε επίσημα σήμερα το απόγευμα σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην ΤτΕ. Το φετινό πρόγραμμα φέρει τον γενικό τίτλο «Ηρωισμός και Δόξα» και περιλαμβάνει αναμνηστικά κέρματα κυκλοφορίας και συλλεκτικά προϊόντα που τιμούν σημαντικά πρόσωπα, ιστορικά γεγονότα και την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας.

Επίσης, εγκαινιάζεται μία νέα σειρά που έχει θέμα τους φάρους της Ελλάδος, με πρώτο τον Τουρλίτη της 'Ανδρου.

Επιπλέον, μνημονεύει σημαντικές επετείους με αργυρό νόμισμα αφιερωμένο στα 150 χρόνια από την εφεύρεση του τηλεφώνου από τον Αλέξανδρο Γκράχαμ Μπελ και με κέρμα κυκλοφορίας των 2 ευρώ αφιερωμένο στα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ακαδημίας Αθηνών, θεματοφύλακα της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού.

Η ιστορία των Ελλήνων υπήρξε πολυτάραχη, γεμάτη πολέμους, εισβολές και ξενικές κατακτήσεις, από την αρχαιότητα μέχρι την ίδρυση του ελληνικού κράτους το 19ο αιώνα. Όπως είναι αναμενόμενο, η ελληνική ιστορία προσφέρει άφθονα παραδείγματα ηρωισμού και δόξας.

Απαρχή της ελληνικής, αλλά και της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας ευρύτερα, είναι η Ιλιάδα του Ομήρου, ηρωικό έπος που υμνεί τα «κλέα ανδρών». Η Ιλιάδα ξεκινά με μια φιλονικία ανάμεσα στον Αγαμέμνονα και τον Αχιλλέα, τον άριστο των Ελλήνων στον Τρωικό Πόλεμο, που είχε ανατραφεί με την προτροπή «αιέν αριστεύειν και υπείροχον έμμεναι άλλων».

«Η μήνις του Αχιλλέα» είναι το πρώτο χρυσό νόμισμα στη νέα σειρά αφιερωμένη στην Ιλιάδα του Ομήρου.

Ο Ηρακλής, ο μεγαλύτερος ήρωας των Ελλήνων, είναι ο πρωταγωνιστής της νέας μας σειράς αργυρών συλλεκτικών νομισμάτων με θέμα «Οι άθλοι του Ηρακλή». Η σειρά ξεκινά με τρία νομίσματα σε σύνθεση παζλ αφιερωμένα στους τρεις πρώτους άθλους: «Το λιοντάρι της Νεμέας», «η Λερναία Ύδρα» και «Το ελάφι της Κερύνειας».

Ο Ερρίκος Σλήμαν, πάμπλουτος έμπορος με περιπετειώδη βίο, πολύγλωσσος και μεγάλος οραματιστής, έκανε σκοπό της ζωής του να αποδείξει ότι ο κόσμος του Ομήρου ήταν πραγματικός. Πριν από 150 χρόνια, αφού είχε ήδη ανακαλύψει την Τροία, άρχισε την ανασκαφή των Μυκηνών. Το εντυπωσιακότερο εύρημά του ήταν η «Προσωπίδα του Αγαμέμνονα», όπως την ονόμασε πιστεύοντας ότι είχε βρει τον τάφο του θρυλικού βασιλιά. Αυτό το έξοχο έργο τέχνης εικονίζεται στο φετινό νόμισμα της σειράς «Πολιτιστική Κληρονομιά».

Η δεκαετία του 1820, στην οποία εκτυλίχθηκε η Ελληνική Επανάσταση, είναι γεμάτη από ηρωικά και ένδοξα γεγονότα, αλλά και πράξεις θυσίας. Απαράμιλλο παράδειγμα είναι η «Έξοδος του Μεσολογγίου», στην οποία αφιερούται αργυρό συλλεκτικό νόμισμα και κέρμα κυκλοφορίας των 2 ευρώ με τη συμπλήρωση 200 ετών από το συμβάν. Μαζί τιμάται, επίσης με αργυρό νόμισμα, ο Ελβετός φιλέλληνα Ιωάννης Ιάκωβος Μάγερ, πατέρας της ελληνικής δημοσιογραφίας, ο οποίος σκοτώθηκε στην Έξοδο (σειρά: «Φιλέλληνες»). 'Αρρηκτα συνυφασμένη με την ηρωική θυσία των υπερασπιστών της Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου είναι η Αιτωλοακαρνανία, φετινό θέμα της σειράς «Τουρισμός».

Στο πολυτιμότερο νόμισμα του φετινού προγράμματος εικονίζεται ο Ιωάννης Καποδίστριας, που από τη διεθνή του θέση βοήθησε την Ελληνική Επανάσταση στα δύσκολα πρώτα της βήματα και αργότερα έκανε την πρώτη σοβαρή προσπάθεια οικοδόμησης θεσμών ως Κυβερνήτης της ελεύθερης Ελλάδος.

Όπως κάθε πόλεμος, η Ελληνική Επανάσταση δεν ανέδειξε μόνο ήρωες, αλλά είχε και θύματα μεταξύ των αμάχων, και ιδίως πρόσφυγες. Σε αυτούς αφιερώνεται το αργυρό νόμισμα αφιερωμένο στα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης.

Συνεχίζοντας τις παλαιότερες σειρές μας, εκδίδουμε αργυρά νομίσματα αφιερωμένα στον Αρίσταρχο τον Σάμιο, ο οποίος διατύπωσε πρώτος την ηλιοκεντρική θεωρία (σειρά: Μαθηματικοί), και στην ύδραυλιν του Κτησίβιου, το πρώτο πληκτροφόρο μουσικό όργανο (σειρά: Αρχαία ελληνική τεχνολογία). Φετινό θέμα της σειράς «Απειλούμενα ζώα της Ελλάδας» είναι η οχιά της Μήλου, το πλέον απειλούμενο είδος ερπετού της χώρας μας. Ένας από τους πιο γνωστούς μύθους με ζώα είναι «Το λιοντάρι και το ποντίκι», θέμα του νομίσματος της σειράς «Μύθοι του Αισώπου».

Πηγή: skai.gr

