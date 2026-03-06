Πριν την παρέλαση της 25ης Μαρτίου οι πληρωμές των συντάξεων

Του Βαγγέλη Δουράκη

Πριν την παρέλαση της 25ης Μαρτίου η πρώτη «φουρνιά» συνταξιούχων θα δει χρήματα στους τραπεζικούς της λογαριασμούς και θα μπορεί να κάνει ανάληψη μέσω ΑΤΜ: Δεν θα είναι όμως όλοι «τυχεροί» καθώς η δεύτερη «φουρνιά» δικαιούχων θα εξοφληθεί αμέσως μετά την Εθνική μας εορτή. Πέρα από τις συντάξεις, στο τέλος του τρέχοντος μήνα θα καταβληθεί και η α’ δόση για το 2026 του δημοφιλούς επιδόματος τέκνων Α21. Θα το λάβουν όμως εκείνοι που θα προλάβουν να υποβάλλουν την σχετική αίτηση τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα, η οποία λειτουργεί μέσω της ΗΔΙΚΑ και του ΟΠΕΚΑ, θα παραμείνει ανοικτή και θα υποδέχεται αιτήσεις έως και τις 13 Μαρτίου 2026. Η πρώτη πληρωμή για το τρέχον έτος προγραμματίζεται να γίνει στις 31 Μαρτίου και θα αφορά το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου.

Ημερομηνίες για τις πληρωμές συντάξεων

Ξεκινώντας, από τις πληρωμές των συντάξεων και δη εκείνες μηνός Απριλίου, θα καταβληθούν όπως προαναφέρθηκε πριν την 25η Μαρτίου.

Συγκεκριμένα:

Την Πέμπτη 26 Μαρτίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών). Αυτό πρακτικά σημαίνει πως τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα -με ανάληψη μέσω ΑΤΜ με χρεωστική κάρτα- μία εργάσιμη ημέρα πριν την προαναφερόμενη ημερομηνία στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Και δεδομένου ότι η 25η Μαρτίου είναι αργία, οι συντάξεις θα «φανούν» στους λογαριασμούς την Τρίτη 24 Μαρτίου, με άλλα λόγια πριν την… παρέλαση.

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Και σε αυτή την περίπτωση φυσικά, τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα μία εργάσιμη ημέρα πριν στους τραπεζικούς λογαριασμούς και συγκεκριμένα την Πέμπτη 26 Μαρτίου.

Πότε θα καταβληθούν τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τρίτη 31 Μαρτίου.

Την ίδια ημερομηνία θα καταβληθούν και όλα τα υπόλοιπα επιδόματα του Οργανισμού, δηλαδή τα προνοιακά- αναπηρικά επιδόματα, το επίδομα γέννας, το επίδομα ενοικίου, αλλά και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και άλλα.

Και φυσικά την ίδια ημέρα θα γίνει και η πληρωμή της α’ δόσης του επιδόματος τέκνων Α21 για το 2026, εφόσον φυσικά έχει υποβάλλει την αίτησή του μέχρι τις 13 Μαρτίου.

Το ποσό της ενίσχυσης διαμορφώνεται σε 70 ή 42 ή 28 ευρώ για κάθε παιδί ανά μήνα, εφόσον πρόκειται για το πρώτο και το δεύτερο τέκνο και ανάλογα το ύψος του εισοδήματος. Το ποσό ανεβαίνει σε 140 ή 84 ή 56 ανά μήνα από το τρίτο και για κάθε επόμενο παιδί.



Πηγή: skai.gr

