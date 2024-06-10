Πτώση ευρώ και ομολόγων μετά τις ευρωεκλογές

Mε άνοδο στις αποδόσεις των ομολόγων της ευρωζώνης και υποχώρηση του ευρώ, αντέδρασαν οι αγορές σήμερα στα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η άνοδος των κομμάτων της άκρας Δεξιάς στο Ευρωκοινοβούλιο σε συνδυασμό με την προκήρυξη πρόωρων εκλογών στη Γαλλία (δεύτερη σε μέγεθος οικονομία της Ευρωζώνης) εντείνουν την πολιτική αβεβαιότητα με αποτέλεσμα να επιδεινώνεται το επενδυτικό κλίμα.

Ενδεικτική του αρνητικού κλίματος που επικράτησε, ήταν η υποχώρηση των τιμών των ομολόγων σε όλες σχεδόν τις αγορές της ευρωζώνης, καθώς και οι πιέσεις που δέχθηκε το ευρώ με αποτέλεσμα να υποχωρήσει έναντι του δολαρίου έως και κατά 0,55% στα 1,0741 δολ.

Αναλόγως κινήθηκε και η ελληνική δευτερογενής αγορά ομολόγων σήμερα και πιο συγκεκριμένα στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών (ΗΔΑΤ) της Τραπέζης της όπου καταγράφηκαν συναλλαγές 91 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων μόνο τα 12 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς.

Η απόδοση του Ελληνικού 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε στο 3,73% από το 3,63% που έκλεισε χθες, έναντι 2,67 % του αντίστοιχου Γερμανικού τίτλου, με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 1,06%.

Στην αγορά συναλλάγματος πτωτικά κινείται το ευρώ έναντι του δολαρίου με αποτέλεσμα το απόγευμα το ευρωπαικό νόμισμα να διαπραγματεύεται στα 1,0754 δολ . από το επίπεδο των 1,0782 δολ. που άνοιξε η αγορά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.