- Ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου έκλεισε σήμερα στις 2.253,06 μονάδες, με πτώση 1,14%
- Η αγορά υποχώρησε για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση
- Συνολικά, τις τελευταίες τρεις πτωτικές συνεδριάσεις, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε απώλειες 4,34%
Σε πτωτική τροχιά κινήθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υποχωρεί για τρίτη συνεχή συνεδρίαση.
Στη διάρκεια των τελευταίων τριών πτωτικών συνεδριάσεων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικές απώλειες σε ποσοστό 4,34%.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε σήμερα στις 2.253,06 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,14%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.288,88 μονάδες (+0,43%) και κατώτερη τιμή στις 2.248,41 μονάδες (-1,35%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 338,96 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 44.918.507 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,16%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 1,15%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+4,47%), της Coca Cola HBC (+1,32%) και του ΔΑΑ (+1,06%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-6,46%), της Τιτάν (-3,66%), της Aegean Airlines (-3,27%), της Εθνικής (-2,78%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-2,46%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 13.119.490 και 6.836.244 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 77,71 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 49,11 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 29 μετοχές, 75 πτωτικά και 23 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Λανακάμ (κ) (+6,96%) και η ΕΥΔΑΠ (+4,47%).
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Elvalhalcor (-6,46%) και Lavipharm (-5,52%).
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
AKTOR:10,7400 -2,19%
ΚΥΠΡΟΥ:9,3600 -0,21%
METLEN:35,7800 -2,24%
OPTIMA:9,2400 -0,65%
ΤΙΤΑΝ: 52,6000 -3,66%
ALPHA BANK: 3,7200 -2,41%
AEGEAN AIRLINES: 14,2000 -3,27%
VIOHALCO: 12,4600 -1,42%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 34,0400 -2,46%
ΔΑΑ:11,4900 +1,06%
ΔΕΗ: 18,5100 -0,70%
COCA COLA HBC:53,8000 +1,32%
ΕΛΠΕ: 8,8900 -1,82%
ELVALHALCOR: 4,4150 -6,46%
ΕΘΝΙΚΗ: 14,0000 -2,78%
ΕΥΔΑΠ: 7,9400 +4,47%
EUROBANK: 3,9070 -0,76%
LAMDA DEVELOPMENT: 7,0300 -1,26%
MOTOR OIL: 34,8000 -1,14%
JUMBO: 24,8000 -1,59%
ΟΛΠ:38,1000 αμετάβλητη
ΟΠΑΠ: 15,9000 -1,18%
ΟΤΕ: 16,9800 +0,35%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,0700 -1,54%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,7800 +0,54%
