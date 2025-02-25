Ψηφιακές πληρωμές και η νέα εποχή της αγοράς

Η σταδιακή υποχώρηση της χρήσης μετρητών και η άνοδος των ηλεκτρονικών συναλλαγών δημιουργούν μια νέα πραγματικότητα για την οικονομία. Οι τεχνολογικές εξελίξεις και η αυξανόμενη ανάγκη για ευκολία και ασφάλεια στις συναλλαγές έχουν επιταχύνει τη μετάβαση προς τις ψηφιακές πληρωμές, διαμορφώνοντας ένα πιο σύγχρονο και ευέλικτο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Στην Ελλάδα, η ψηφιακή οικονομία κερδίζει συνεχώς έδαφος. Η χρήση καρτών και ηλεκτρονικών πορτοφολιών αυξάνεται, καθώς τόσο οι καταναλωτές όσο και οι επιχειρήσεις αναζητούν ταχύτητα, ευκολία και μεγαλύτερη διαφάνεια στις συναλλαγές τους. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Payments Europe (Οκτώβριος 2024), το 83% των εμπόρων στην Ελλάδα σχεδιάζει να ενισχύσει τη χρήση ψηφιακών πληρωμών μέσα στο 2025, επιβεβαιώνοντας τη στροφή της αγοράς προς τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Η αλλαγή στη συμπεριφορά των καταναλωτών

Οι Έλληνες καταναλωτές προσαρμόζονται ταχύτατα στο ψηφιακό περιβάλλον πληρωμών. Η αυξημένη εμπιστοσύνη στις χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες, καθώς και σε λύσεις όπως τα ψηφιακά πορτοφόλια, αναδεικνύει τη στροφή προς ένα πιο σύγχρονο και ασφαλές σύστημα συναλλαγών. Η πανδημία επιτάχυνε σημαντικά αυτή την αλλαγή, καθώς οι ανέπαφες πληρωμές έγιναν μέρος της καθημερινότητας, προσφέροντας ταχύτητα και ευκολία στις συναλλαγές. Σήμερα, η δυνατότητα πληρωμών με ένα απλό tap στο κινητό ή την κάρτα έχει μειώσει την εξάρτηση από τα μετρητά, ενώ οι καταναλωτές δηλώνουν πως αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια και ευκολία στις αγορές τους.

Η συμβολή των ψηφιακών πληρωμών στην οικονομική ανάπτυξη

Οι ψηφιακές πληρωμές προωθούν την οικονομική συμπερίληψη, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερες επιχειρήσεις, ακόμη και σε ελεύθερους επαγγελματίες, που προηγουμένως δυσκολεύονταν να αποκτήσουν τραπεζικές υπηρεσίες, να εισέλθουν στην ψηφιακή οικονομία. Επιπλέον, ενισχύουν την ταχύτητα των συναλλαγών, μειώνοντας το χρόνο αναμονής στα ταμεία και βελτιώνοντας τη συνολική εμπειρία του καταναλωτή. Η ανάπτυξη των ψηφιακών πληρωμών μπορεί επίσης να ενισχύσει τον τουριστικό κλάδο, καθώς οι επισκέπτες από το εξωτερικό χρησιμοποιούν κυρίως κάρτες και ηλεκτρονικά πορτοφόλια στις συναλλαγές τους.

Ο ρόλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ψηφιακή μετάβαση

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην υιοθέτηση των ψηφιακών πληρωμών. Η μετάβαση από τις παραδοσιακές μεθόδους, όπως τα μετρητά, σε πιο καινοτόμες λύσεις, όπως τα σύγχρονα POS και οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες πληρωμών, τους παρέχει νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη. Οι πάροχοι πληρωμών προσφέρουν πλέον λύσεις ειδικά σχεδιασμένες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με μηδενικές ή χαμηλές προμήθειες. Πρόκειται για τεχνολογίες που μειώνουν τα κόστη συναλλαγών αλλά διευκολύνουν ταυτόχρονα και την καθημερινή λειτουργία μίας επιχείρησης. Ένα παράδειγμα είναι τα φορητά και ανέπαφα Android POS, που επιτρέπουν στους επιχειρηματίες να δέχονται πληρωμές οπουδήποτε και αν βρίσκονται, ενισχύοντας την ευελιξία και την εξυπηρέτηση των πελατών τους.

Ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις στη νέα εποχή των πληρωμών

Υπάρχουν ευκαιρίες ώστε οι έμποροι και οι επιχειρηματίες να αξιοποιήσουν λύσεις χαμηλού κόστους για τις συναλλαγές τους, βελτιώνοντας την εμπειρία πληρωμών και μειώνοντας τα λειτουργικά τους έξοδα.

H Eurobank συνεργάζεται με την Worldline στην Ελλάδα (Worldline Greece & Cardlink, a Worldline brand), μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες αποδοχής και εκκαθάρισης συναλλαγών με κάρτες, και προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες που βελτιώνουν την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων. Η νέα λύση έχει ως στόχο να καλύψει τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή των ελεύθερων επαγγελματιών που πραγματοποιούν περιορισμένο αριθμό και μικρής αξίας συναλλαγές με POS και ο ετήσιος τζίρος τους σε συναλλαγές με κάρτες δεν υπερβαίνει τα 48.000 ευρώ, ενώ, ταυτόχρονα, αναζητούν την πιο χαμηλή έως και ιδανικά μηδενική προμήθεια συναλλαγών αξιοποιώντας ένας τελευταίας τεχνολογίας Android POS. Πρόκειται για τα Worldline Easy Πακέτα Συναλλαγών που διατίθενται σε 3 εναλλακτικές εκδόσεις – Classic, Advanced & Premium, ανάλογα με τον τζίρο της επιχείρησης και καλύπτουν όλες τις καταναλωτικές, χρεωστικές, πιστωτικές κάρτες Visa & Mastercard καθώς και όλα τα διαθέσιμα ψηφιακά πορτοφόλια (Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay, Garmin Pay). Αξίζει να σημειώσουμε ότι με την απόκτηση ενός εκ των Worldline Easy Πακέτων Συναλλαγών, ο επιχειρηματίας ξενοιάζει με τις καθημερινές χρεώσεις, αφού μπορεί να εξασφαλίσει έως και 0% προμήθεια για προκαθορισμένο αριθμό συναλλαγών, με ένα Android τερματικό τελευταίας τεχνολογίας αλλά και τη δυνατότητα διασύνδεσης στην πλατφόρμα myDATA.

Προκλήσεις και λύσεις

Παρά τη σημαντική πρόοδο, η μετάβαση στις ψηφιακές πληρωμές συνοδεύεται από προκλήσεις. Η εκπαίδευση των καταναλωτών και των επιχειρήσεων στη χρήση νέων τεχνολογιών είναι σημαντική, ώστε να μπορούν να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Επιπλέον, ζητήματα όπως η κυβερνοασφάλεια και η προστασία προσωπικών δεδομένων πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο. Η ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών αποτελεί προτεραιότητα για τις τράπεζες και τους παρόχους πληρωμών, που επενδύουν συνεχώς σε σύγχρονες τεχνολογίες προστασίας, επομένως είναι σημαντικό να έχετε τους κατάλληλους συνεργάτες που θα μπορέσουν να σας προσφέρουν τη βοήθεια και τις λύσεις που χρειάζεστε.

Το μέλλον των ψηφιακών πληρωμών προδιαγράφεται ιδιαίτερα δυναμικό. Με την αυξανόμενη υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων, τη συνεχή αναβάθμιση της τεχνολογίας και την ενίσχυση της ασφάλειας, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές θα αποτελέσουν σημαντικό κομμάτι της νέας οικονομικής πραγματικότητας. Οι επιχειρήσεις που θα επενδύσουν έγκαιρα σε αυτές τις λύσεις, θα αυξήσουν την αποτελεσματικότητά τους και θα διαμορφώσουν ένα πιο σύγχρονο, ευέλικτο και ασφαλές επιχειρηματικό περιβάλλον.



Πηγή: skai.gr

