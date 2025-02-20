Handelsblatt: Η Αθήνα ξεπερνά τους δημοσιονομικούς στόχους και γίνεται μαθητής-πρότυπο της ΕΕ

Ο Yπουργός Οικονομικών της Ελλάδας Κωστής Χατζηδάκης βρίσκεται σε μια κατάσταση που οι περισσότεροι συνάδελφοί του στην Ευρωζώνη πιθανόν να τον ζηλεύουν, σημειώνει η γερμανική εφημερίδα Handelsblatt. Οι ελεγκτικές «δεξαμενές» έχουν «γεμίσει» ξεπερνώντας τις προβλέψεις, σημειώνεται στο δημοσίευμα. Το 2024 εισέρρευσαν στα ταμεία 68,8 δισεκατομμύρια ευρώ, σχεδόν δύο δισεκατομμύρια περισσότερα από ό,τι είχε εκτιμηθεί στον προϋπολογισμό.

Και καθώς ο κ. Χατζηδάκης ξόδεψε επίσης λιγότερα από τα προβλεπόμενα, το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα πλεόνασμα στον προϋπολογισμό ύψους 369 εκατομμυρίων ευρώ. Το Υπουργείο Οικονομικών ανέμενε έλλειμμα 3,6 δισεκατομμυρίων. Ακόμη πιο εντυπωσιακό, προσθέτει η Handelsblatt, είναι ότι το πλεόνασμα στο πρωτογενές ισοζύγιο του προϋπολογισμού, το οποίο δεν περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση του χρέους, ήταν 8,7 δισ. ευρώ, σχεδόν διπλάσιο από ό,τι είχε εκτιμηθεί προηγουμένως.

Πρόκειται για μια εκπληκτική μεταστροφή από «παραβάτη» δημοσιονομικών ελλειμμάτων σε «μαθητή – υπόδειγμα». Υπενθυμίζεται ότι το 2009, η Ελλάδα είχε δημοσιονομικό έλλειμμα 15,2% του ΑΕΠ. Αυτό ήταν ένα πρωτοφανές ρεκόρ ελλείμματος στη ζώνη του ευρώ και το προοίμιο της ελληνικής κρίσης δημόσιου χρέους.

Ακόμη μεγαλύτερη έκπληξη, συνεχίζει η Handelsblatt, προκαλεί η δημοσιονομική εξυγίανση των τελευταίων ετών. Χάρη στην ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, τη λιτή κατάρτιση του προϋπολογισμού και την έγκαιρη αποπληρωμή, η Ελλάδα μείωσε τον δείκτη του δημόσιου χρέους της ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα της ευρωζώνης από το 2020: κατά περισσότερες από 55 ποσοστιαίες μονάδες, από 209,4 σε 154% του ΑΕΠ.

Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χατζηδάκης αποπλήρωσε 7,93 δισ. ευρώ δανείων στις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου. Φέτος, σχεδιάζει να αποπληρώσει άλλα 5,3 δισ. ευρώ, τα οποία, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, δεν είναι απαιτητά πριν από το 2031 έως το 2042,.

Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

Η Ελλάδα είχε ήδη υπερβεί σημαντικά τους δημοσιονομικούς της στόχους για το 2023. Το έλλειμμα ανήλθε σε 3,76 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο Υπουργός Οικονομικών είχε προβλέψει έλλειμμα 8,34 δισ. ευρώ. Τα έσοδα ήταν 1,8 δισ. ευρώ πάνω από τους σχεδιασμούς, ενώ οι δαπάνες ήταν 2,77 δισ. ευρώ κάτω από τις προβλέψεις.

Η Handelsblatt σημειώνει ακόμη ότι ο Υπουργός Οικονομικών οφείλει τα πρόσθετα έσοδα των δύο τελευταίων ετών κυρίως στις επιτυχίες στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Η ψηφιοποίηση της φορολογικής διοίκησης αποδίδει καρπούς.

Οι φορολογικές Αρχές δίνουν, επίσης, κίνητρα στους καταναλωτές να μην χρησιμοποιούν μετρητά. Όποιος πληρώνει με κάρτα λαμβάνει αυτόματα μέρος σε μια φορολογική λοταρία. Για κάθε συναλλαγή με κάρτα υπάρχει ένας λαχνός. Κάθε μήνα κληρώνονται ένα κύριο βραβείο 50.000 ευρώ, πέντε βραβεία των 20.000 ευρώ και 550 βραβεία των 5.000 και 1.000 ευρώ.

Ο Υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης βλέπει την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής ως «κοινωνικοπολιτικό στοίχημα» και υπόσχεται ότι «θα επιστρέψουμε στην κοινωνία όσα από τα πρόσθετα έσοδα επιτρέπουν οι δημοσιονομικοί κανόνες της ΕΕ». Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ήδη μειώσει οριζόντια τους φόρους και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης από την ανάληψη των καθηκόντων της το 2019. Για παράδειγμα, μείωσε τον εταιρικό φορολογικό συντελεστή από 24 σε 22% το 2021. Ο φόρος ακίνητης περιουσίας μειώθηκε επίσης.

Η κυβέρνηση, σημειώνει η Handelsblatt, θέλει τώρα να μειώσει τους φόρους κατά 10.000 έως 40.000 ευρώ ετησίως, ιδίως για όσους έχουν χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Αυτό θα επηρεάσει περίπου 3,5 εκατομμύρια φορολογούμενους. Τα εισοδήματά τους φορολογούνται σήμερα με 22 έως 36%. Συζητείται επίσης μια περαιτέρω μείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Ωστόσο, ο Υπουργός Οικονομικών θέλει να πάρει το χρόνο του με τα φορολογικά του σχέδια. Το Υπουργείο Οικονομικών λέει ότι θέλει να περιμένει να δει πόσο βιώσιμα είναι τα πρόσθετα έσοδα τους επόμενους μήνες.

Η απόφαση για τις μειώσεις φόρων πρόκειται να ληφθεί τον Σεπτέμβριο. Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός θα δώσει την ετήσια κεντρική ομιλία του για την οικονομική και χρηματοπιστωτική πολιτική στα εγκαίνια της ΔΕΘ. Πολλά δείχνουν ότι ο Μητσοτάκης δεν θα απογοητεύσει τους φορολογούμενους. Εξάλλου, το 2027 θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα, καταλήγει η Handelsblatt.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.