Ν. Κεραμέως: Αυξάνουμε το διαθέσιμο εισόδημα εργαζομένων και επιχειρήσεων - Νέα σημαντική ελάφρυνση ασφαλιστικών εισφορών

Σημαντική μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές που επιβάλλονται σε υπερεργασία, υπερωρίες, νυχτερινά και αργίες ανακοίνωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως σε συνέντευξη που παραχώρησε την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου στο Mega.

Όπως εξήγησε η κα Κεραμέως, ο εργαζόμενος θα συνεχίσει να λαμβάνει ακέραια την προσαύξηση π.χ. των αργιών στις οποίες εργάζεται κατά 75%, όπως ισχύει, επισημαίνοντας ότι στο θέμα της αμοιβής δεν αλλάζει τίποτα.

«Τι αλλάζει; Τα λεφτά που δίνει ο εργαζόμενος και η επιχείρηση στο κράτος για την εργασία» σημείωσε.

«Να το πω με ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι εγώ εργάζομαι 8ωρο 08:00-16:00 και αμείβομαι με 6 ευρώ την ώρα. Εάν δουλέψω Κυριακή η αμοιβή μου θα είναι πάνω από 10 ευρώ την ώρα. Οι εισφορές όμως που θα πληρώσω για την εργασία την Κυριακή πλέον δεν θα υπολογίζονται στα 10 ευρώ, εννοώ εισφορά επί των 10 ευρώ, αλλά εισφορά επί των 6 ευρώ».

Όπως είπε η υπουργός, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται σε μία σειρά ενεργειών στις οποίες έχει προχωρήσει το υπουργείο Εργασίας με σκοπό τη συστηματική ελάφρυνση του μη μισθολογικού κόστους, το οποίο έχει ήδη μειωθεί οριζοντίως κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες.

«Είναι μια σημαντική μείωση που έρχεται, ξαναλέω, να διευρύνει το διαθέσιμο εισόδημα εργαζόμενων και επιχειρήσεων. Να μένουν παραπάνω χρήματα δηλαδή στον εργαζόμενο και στην επιχείρηση» υπογράμμισε.

Με αφορμή μάλιστα το γεγονός ότι τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων από υπερωρία, υπερεργασία, νυχτερινά και αργίες ανέρχονται μόλις στο 1,5%, δείγμα ότι το επίπεδο συμμόρφωσης παραμένει χαμηλό, η κα Κεραμέως σημείωσε ότι εισάγονται πλέον υγιή κίνητρα, «προκειμένου ακριβώς να ενθαρρύνουμε τη σύννομη εργασία συνολικά και την πλήρη διαφάνεια στους όρους εργασίας».

Πρόσθεσε δε, ότι η ρύθμιση είναι οριζόντια και αφορά όλους τους κλάδους της οικονομίας διευκρινίζοντας ότι αφορά μόνο τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης «γιατί ο στόχος μας είναι να έχουμε διαρκώς περισσότερες μετατροπές μερικής απασχόλησης σε πλήρη απασχόληση. Εμείς θέλουμε την πλήρη απασχόληση κι έχουμε πολύ θετικά σημάδια».

Αναφερόμενη μάλιστα στα ευρήματα του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ που αποτυπώνει την κατάσταση στην αγορά εργασίας, είπε ότι «έχουμε συστηματικά μία αύξηση των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης».

Για το νέο πρόγραμμα απασχόλησης της Δ.Υ.Π.Α. σε Δήμους, Περιφέρειες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις που αφορά εργαζόμενους ηλικίας 55 ετών και άνω δήλωσε: «Όλοι ξέρουμε ότι από τα 55 και πάνω είναι πιο δύσκολο το να βρεις δουλειά. Έρχεται το κράτος λοιπόν να στηρίξει αυτήν την προσπάθεια, να στηρίξει συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν λίγα συντάξιμα χρόνια, ακριβώς να θεμελιώσουν το δικαίωμα σύνταξης». Όπως επισήμανε η κα Κεραμέως, «χθες δημοσιεύτηκε η υπουργική απόφαση, η οποία προβλέπει όλες τις παραμέτρους του προγράμματος και είμαστε στην τελική ευθεία σε λίγες εβδομάδες θα ανοίξει το πρόγραμμα για αιτήσεις πλέον για 6.000 νέες θέσεις εργασίας» διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για θέσεις επιδοτούμενης απασχόλησης από το κράτος.

«Είναι από τα προγράμματα με τη μεγαλύτερη απορροφητικότητα που είχε ποτέ η χώρα μας στον τομέα της απασχόλησης και ήδη έχουν επωφεληθεί από αυτό 27.000 συμπολίτες μας. Πάμε και δίνουμε λοιπόν 6.000 νέες θέσεις εργασίας για άτομα 55 ετών και άνω».

Όπως προανήγγειλε η υπουργός, οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν μέσα στον Μάρτιο.

Αναφορικά με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας στην εστίαση και τον τουρισμό η οποία τίθεται σε πλήρη εφαρμογή από την 1η Μαρτίου υπενθύμισε ότι «από τον Σεπτέμβριο και μετά ξεκινήσαμε πιλοτική εφαρμογή σε τουρισμό και εστίαση, έξι μήνες πιλοτικά. Έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις με τους εκπροσώπους αυτών των δύο κλάδων. Πολλά εύλογα αιτήματά τους έχουν ήδη ενσωματωθεί σε εγκύκλιο που βγήκε». Πρόσθεσε μάλιστα ότι όπου έχει εφαρμοστεί η κάρτα εργασίας παρατηρείται πολύ σημαντική αύξηση στις δηλωθείσες υπερωρίες.

«815.000 παραπάνω υπερωρίες έχουν δηλωθεί μετά τη χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας» τόνισε και ανέφερε ως παράδειγμα τον κλάδο της εστίασης όπου έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, δυο στους τρεις εργαζόμενους να είναι δηλωμένοι ως μερικής απασχόλησης.

«Εμάς τις μας νοιάζει; Δυο πράγματα μας νοιάζουν. Το πρώτο είναι να αμείβεται ο εργαζόμενος για τον πραγματικό χρόνο που εργάζεται, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και το δεύτερο είναι να θωρακίσουμε τον υγιή ανταγωνισμό. Γιατί αν μια επιχείρηση τα κάνει όλα σύννομα, όπως πρέπει, πληρώνει εισφορές, συμμορφώνεται πλήρως με το πλαίσιο και μια άλλη επιχείρηση 100, 200 μέτρα παρακάτω δεν πληρώνει εισφορές, δεν τα κάνει όλα όπως πρέπει, αυτό νοθεύει τον ανταγωνισμό».

Ερωτηθείσα σχετικά με την υπόθεση του θανάτου του Βασίλη Καλογήρου στη Λάρισα δήλωσε ότι: «Αυτή την ώρα που μιλάμε μια οικογένεια θρηνεί ένα πολύ νέο άτομο και απαιτεί απαντήσεις, ζητάει απαντήσεις για τον θάνατο αυτόν. Ο σεβασμός σε αυτή την οικογένεια, στη μητέρα, στον πατέρα, ο σεβασμός στην ανακριτική διαδικασία και στη δικαιοσύνη επιβάλλει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε ότι λέμε δημοσίως. Για αυτόν ακριβώς το λόγο αδιανόητοι υπαινιγμοί, σενάρια που ξεφεύγουν τελείως, που πάνε σε όρια εξωπραγματικού, τέτοιες τοποθετήσεις δηλητηριάζουν την κοινωνία και τους θεσμούς. Και θα προσθέσω και κάτι άλλο, θεωρώ ότι το χειρότερο πρόσωπο του λαϊκισμού είναι η εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνου. Όλοι έχουμε ένα καθολικό αίτημα για απονομή δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη όμως απονέμεται από τη Δικαιοσύνη. Δεν απονέμεται ούτε από τα λαϊκά δικαστήρια, ούτε από τα κόμματα, απονέμεται από τη δικαιοσύνη την ίδια. Και οφείλουμε άπαντες να δείξουμε σεβασμό απέναντι σε αυτές τις διαδικασίες».

