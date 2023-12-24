Ένα βήμα εγγύτερα προς την υλοποίησή του βρίσκεται το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κύπρου με την Ελλάδα, αφού σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου του φορέα υλοποίησης του έργου ΑΔΜΗΕ, έχει ήδη δοθεί εντολή σε συγκεκριμένη εταιρεία για κατασκευή του καλωδίου που θα συνδέει ηλεκτρικά την Κύπρο με την Κρήτη.

Πρόκειται ουσιαστικά για την έναρξη των εργασιών υλοποίησης του έργου Great Sea Interconnector, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2026. Το έργο έχει λάβει επιδότηση από την Εκτελεστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον, η οποία ανέρχεται στα 657 εκατ. ευρώ

Με το βλέμμα στο Ισραήλ

Υπενθυμίζεται πως παρά το γεγονός ότι στην πρώτη φάση του το έργο αφορά στην ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου- Ελλάδας και μόνον, στην προέκταση του το Great Sea Interconnector προνοεί και για την διασύνδεση του Ισραήλ με τις δύο χώρες. Άλλωστε το θέμα είχε συζητηθεί διεξοδικά στην τριμερή συνάντηση μεταξύ Κύπρου-Ελλάδας και Ισραήλ στην Λευκωσία τον περασμένο Σεπτέμβρη χωρίς ωστόσο να υπάρξει κατάληξη.

Σύμφωνα πάντως με νέες πληροφορίες το ισραηλινό ενδιαφέρον αναθερμάνθηκε τους τελευταίους μήνες λόγω της συμμετοχής του ελληνικού κράτους στο έργο μέσω του ΑΔΜΗΕ. Πάντως το Τελ Αβίβ δεν αναμένεται να ανακοινώσει αποφάσεις, εάν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση της κατάστασης στην Μέση Ανατολή.

Εν αναμονή τουρκικής αντίδρασης

Η έναρξη των εργασιών για το Great Sea Interconnector δεν αναμένεται να γίνει χωρίς τουρκική αντίδραση, δεδομένου και του σχεδιασμού για πόντιση καλωδίου στα δυτικά της Κύπρου. Μόλις χθες το τουρκικό ΥΠΕΞ κατήγγειλε την έγκριση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου από την κυπριακή κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζει τα δικαιώματα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων.

