Πρόστιμα σε χρόνο ρεκόρ - «Αυτόματα» θα τα επιβάλλει η Εφορία

Του Βαγγέλη Δουράκη

Με «αυτοματοποιημένες» διαδικασίες και σε χρόνο ρεκόρ σχεδιάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να επιβάλλει πρόστιμα σε όσους καθυστερούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους έναντι της Εφορίας: Μέχρι σήμερα χρειάζονταν μήνες για να βεβαιωθεί ένα πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής μίας δήλωσης, από τον Ιούλιο και μετά όμως αυτό αναμένεται να αλλάξει.

Με το νέο καθεστώς, τα προβλεπόμενα πρόστιμα θα βεβαιώνονται άμεσα από το Taxisnet και θα κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στους φορολογούμενους, αμέσως με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής εκπρόθεσμων δηλώσεων.

Σε ποιες περιπτώσεις θα επιβάλλονται «αυτόματα» τα πρόστιμα

Όπως προβλέπεται στο νέο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ, η αυτοματοποίηση της έκδοσης πράξεων επιβολής προστίμου κατά την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ και λοιπών παρακρατούμενων φόρων των νομικών προσώπων, καθώς και του εντύπου Ε1 από τα φυσικά πρόσωπα θα εφαρμοστεί εντός του τρίτου τριμήνου του 2025.

Συγκεκριμένα, τα «αυτόματα» πρόστιμα, θα καταλογίζονται στις εκπρόθεσμες δηλώσεις φόρου εισοδήματος, κατά την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, ανακεφαλαιωτικών πινάκων, δήλωσης μετάταξης καθώς και δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, απόδοσης παρακρατούμενων φόρων, φόρου πλοίων, τέλους αλιευτικών, ρυμουλκών πλοίων και αυτοκινούμενων βυθοκόρων, εισφοράς επί του εισαγόμενου συναλλάγματος, φόρου μερισμάτων, εκτάκτων αμοιβών και ποσοστών (bonus).

Αν από την υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης προκύπτει η υποχρέωση καταβολής φόρου ή άλλα πρόστιμα, αυτά θα συμβεβαιώνονται με το αυτόματο πρόστιμο της εκπρόθεσμης υποβολής.

Ποια πρόστιμα θα επιβάλλονται «αυτόματα»

Μέχρι σήμερα, τα πρόστιμα στους εκπρόθεσμους βεβαιώνονται με καθυστέρηση, μηνών ή και ετών και χρεώνονται και με προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής, η οποία υπολογίζεται στο διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία που θα έπρεπε να είχε υποβληθεί η δήλωση μέχρι και την ημερομηνία της καθυστερημένης βεβαίωσης του προστίμου.

Το ύψος των προστίμων, που θα βεβαιώνονται «αυτόματα» στους εκπρόθεσμους σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας θα διαμορφώνεται ως εξής:

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ.

Αν ο φορολογούμενος ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, το πρόστιμο ανέρχεται σε 250 ευρώ εφόσον τηρεί απλογραφικά βιβλία ή στα 500 ευρώ αν τηρεί διπλογραφικά βιβλία.

Για τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και εάν από την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο φόρου προς επιστροφή και από την εκπρόθεσμη τροποποιητική προκύψει χρεωστικό ποσό φόρου προς πληρωμή, τότε:

εάν ο φορολογούμενος δεν είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας, θα χρεωθεί με πρόστιμο 100 ευρώ.

εάν ο φορολογούμενος είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας, θα χρεωθεί με πρόστιμο 250 ευρώ αν τηρεί απλογραφικά βιβλία ή 500 ευρώ αν τηρεί διπλογραφικά βιβλία.

Εάν έχει παρέλθει και η προθεσμία καταβολής του φόρου, τότε ο φορολογούμενος θα χρεωθεί και με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που θα υπολογιστούν επί της διαφοράς του αποτελέσματος μεταξύ εμπρόθεσμης αρχικής και εκπρόθεσμης τροποποιητικής, με 0,73% για κάθε μήνα που παρήλθε από την κανονική προθεσμία πληρωμής μέχρι την ημερομηνία υποβολής της εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης.

Επίσης, εάν από την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση είχε προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο φόρου προς πληρωμή και από την εκπρόθεσμη τροποποιητική προκύψει αύξηση του χρεωστικού υπολοίπου, τότε:

Eάν ο φορολογούμενος δεν είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας, θα χρεωθεί με πρόστιμο 100 ευρώ.

Eάν ο φορολογούμενος είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας, θα χρεωθεί με πρόστιμο 250 ευρώ αν τηρεί απλογραφικά βιβλία ή 500 ευρώ αν τηρεί διπλογραφικά βιβλία.

Eάν έχει παρέλθει και η προθεσμία καταβολής του φόρου, τότε ο φορολογούμενος θα χρεωθεί και με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που θα υπολογιστούν επί της πρόσθετης διαφοράς χρεωστικού υπολοίπου, με 0,73% για κάθε μήνα που παρήλθε από την κανονική προθεσμία πληρωμής μέχρι την ημερομηνία υποβολής της εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης.

Δεν επιβάλλεται πρόστιμο (100, 250 ή 500 ευρώ), εφόσον από την αρχική ή τροποποιητική εκπρόθεσμη δήλωση προκύπτει ποσό φόρου προς πληρωμή μέχρι 100 ευρώ.

Σε ότι αφορά στον ΦΠΑ και τους παρακρατούμενους φόρους, σε κάθε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης ισχύουν πρόστιμα 250 ευρώ για τηρούντες απλογραφικά βιβλία και 500 ευρώ για τηρούντες διπλογραφικά βιβλία επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.