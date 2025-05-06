Τη μείωση φορολογίας εισοδημάτων από ενοίκια εξετάζει η κυβέρνηση - Όλα τα σενάρια για την ελάφρυνση των ιδιοκτητών

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Με τη συζήτηση για το νέο πακέτο φορο-ελαφρύνσεων να έχει ανοίξει για τα καλά -από την ίδια μάλιστα την κυβέρνηση- ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης του Σεπτεμβρίου – στην οδό Νίκης φθάνουν καθημερινά διάφορα αιτήματα μείωσης των φόρων από διάφορους φορείς.

Ένα από αυτά η μείωση της φορολόγησης των εισοδημάτων από ενοίκια, ενδεχόμενο που δεν απέρριψε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης μιλώντας στο συνέδριο του Οικονομικού Ταχυδρόμου.

Ακόμη και αξιωματούχοι του ΥΠΟΙΚ παραδέχονται ότι έτσι όπως είναι διαρθρωμένη η κλίμακα φορολόγησης των ενοικίων, ευνοεί τη φοροδιαφυγή. Με το ισχύον σύστημα οι πρώτες 12.000€ εισοδήματος φορολογούνται με συντελεστή 15%.

Από τις 12.001 έως τις 35.000€ ο συντελεστής εκτοξεύεται στο 35% και το υπερβάλλον εισόδημα έχει συντελεστή 45%.

Ένας φορολογούμενος δηλαδή με εισόδημα 12.000 ευρώ, θα πληρώσει φόρο 1.800 ευρώ.

Στις 15.000€ εισόδημα ο φόρος εκτοξεύεται στις 2.850€

Σε αυτό το μεγάλο κενό μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου κλιμακίου βλέπουν στο υπουργείο ότι η φοροδιαφυγή μπορεί να….ανθίσει.



Οι αριθμοί των φορολογικών δηλώσεων φανερώνουν σαφείς ενδείξεις φοροδιαφυγής.

Πέρυσι (δηλαδή τα εισοδήματα του 2023) 1.081.634 φορολογούμενοι δήλωσαν 4,69δισ€ από εισπράξεις ενοικίων. 4.336€ μέσο ετήσιο εισόδημα ή 360€ το μήνα μέσο ενοίκιο.

Για τα εισοδήματα του 2022, 1.041.393 φορολογούμενοι δήλωσαν εισοδήματα 4.1δις. 4.066€ μέσο ετήσιο εισόδημα ή 339€/μήνα μέσο ενοίκιο.

Σίγουρα απέχουν αρκετά από τα 255€ μέσο ενοίκιο που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης στην παρουσίαση του μέτρου της επιστροφής ενός ενοικίου έως 800€ από τον ερχόμενο Νοέμβριο και κάθε χρόνο αλλά σίγουρα η αίσθηση είναι ότι πρόκειται για πολύ χαμηλότερα ενοίκια σε σχέση με την εικόνα της αγοράς.

Την ίδια στιγμή πολλές έρευνες δείχνουν βελτίωση της εικόνας της αγοράς.

Για παράδειγμα, αυτή της KAPA RESEARCH για λογαριασμό της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων από την οποία προκύπτει ότι 1 στους 5 ενοικιαστές διαμερίσματος κι 1 στους 3 ενοικιαστές επαγγελματικού χώρου πληρώνουν το ενοίκιο με καθυστέρηση. Νούμερα που έχουν βελτιωθεί σημαντικά σε σχέση με το 2018 όταν τα αντίστοιχα ποσοστά των καθυστερημένων πληρωμών ήταν 38% και 49%.

Νούμερα που έχουν βελτιωθεί παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι οι εκμισθωτές παραδέχονται ότι την τελευταία τριετία έχουν αυξήσει σημαντικά τις «αξιώσεις» τους από τους ενοικιαστές των περιουσιών τους:

Το 86% δηλώνει ότι έχει αυξήσει το ενοίκιο έως 20%

Το 12% παραδέχεται αύξηση μεταξύ 20% και 50%

2% έχει αυξήσει το μίσθωμα περισσότερο από 50%

Οι συνθήκες λοιπόν έχουν διαμορφωθεί ώστε να υπάρξει παρέμβαση στην κλίμακα. Άλλωστε σημαντική μείωση της φορολογίας θα ωθούσε ενδεχομένως και περισσότερους ιδιοκτήτες με κλειστά αυτήν τη στιγμή σπίτια, να τα βγάλουν στην αγορά.

Η προφανής λύση για τους περισσότερους θα ήταν η παρεμβολή ενός ακόμη ενδιάμεσου συντελεστή ανάμεσα στο 15% και στο 35%.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν προτείνει μείωση των συντελεστών κατά 50% καθώς υποστηρίζουν ότι το παρόν σύστημα είναι αντιπαραγωγικό αφού τους ωθεί στην βραχυχρόνια μίσθωση που επιτείνει το πρόγραμμα στέγασης που αντιμετωπίζει η χώρα. Να πάμε δηλαδή σε ένα σύστημα με συντελεστή 7,5% για τις πρώτες 12.000€, 17,5% για το τμήμα από 12.001€ έως 35.000€ και 22,5% για το υπερβάλλον.

Δεν θα έλεγαν όχι φυσικά και σε μια οριζόντια μείωση των συντελεστών κατά 10 μονάδες καθώς ένα μοντέλο με συντελεστές 5% - 25% - 35% οδηγεί στο πρώτο κλιμάκιο στο οποίο συγκεντρώνονται και οι περισσότεροι φορολογούμενοι σε ακόμη μεγαλύτερη ελάφρυνση.

Στις «εφεδρείες» υπάρχει και η πλήρης κατάργηση του συστήματος αυτοτελούς φορολόγησης των εισοδημάτων από μισθώματα και της ενσωμάτωσης τους στην γενική κλίμακα φορολογίας εισοδήματος, που θα ευνοούσε τα χαμηλά εισοδήματα ή όσους έχουν εισοδήματα μόνο από ενοίκια.

Του λόγου το αληθές σχετικά με την ανισορροπία στην κλίμακα φορολόγησης καταδεικνύει και η σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Η κατάταξη του Global Property Guide δείχνει ότι η Ελλάδα για μηνιαίο ενοίκιο έως 1500€ έχει τον 10ο υψηλότερο φορολογικό συντελεστή σε 35 χώρες.

Για υψηλότερα όμως ενοίκια, η χώρα μας έχει τον 3ο υψηλότερο συντελεστή φορολόγησης.

