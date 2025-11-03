Λογαριασμός
Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση για το χρηματιστήριο των ΗΠΑ

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου οι συμφωνίες τεχνολογικών κολοσσών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης έδωσαν ώθηση σε Nasdaq και S&P 500, ενώ ο Dow Jones υποχώρησε λόγω πιέσεων που δέχθηκαν εταιρείες του κλάδου της υγείας.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 226,19 μονάδων (–0,48%), στις 47.336,68 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 109,76 μονάδων (+0,46%), στις 23.834,72 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 11,77 μονάδων (+0,17%), στις 6.851,97 μονάδες.

