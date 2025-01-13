Χαμηλότοκα δάνεια ύψους 80 εκατ. ευρώ θα μπορούν να λαμβάνουν από τις 27 Ιανουαρίου 2025 μικρές επιχειρήσεις με έως 10 άτομα προσωπικό μέσα από το νέο Ταμείο Μικροπιστώσεων, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027.

Τη σχετική απόφαση ένταξης υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ενώ είχε προηγηθεί η επιχειρησιακή συμφωνία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – HDB, που αναλαμβάνει τη δημιουργία και τη διαχείριση του νέου χρηματοδοτικού εργαλείου, στο πλαίσιο του Ταμείου Χαρτοφυλακίου «Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ)».

Με τη στήριξη του Ταμείου Μικροπιστώσεων, από τη λειτουργία του οποίου προβλέπεται ότι θα ενισχυθούν 3.300 επιχειρήσεις, εκ των οποίων 1.000 επιχειρήσεις στο πλαίσιο της γυναικείας επιχειρηματικότητας, τα Ιδρύματα Μικροχρηματοδοτήσεων θα χορηγούν δάνεια κεφαλαίου κίνησης και δάνεια για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ύψους 3.000 - 25.000 ευρώ και διάρκειας 12-96 μηνών, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 6 μήνες. Για τη χορήγηση των δανείων δεν θα λαμβάνονται εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Το Ταμείο θα παρέχει άτοκη χρηματοδότηση σε ποσοστό 60% για τη γενική επιχειρηματικότητα ή 75% για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, ενώ το υπόλοιπο 40% ή 25% αντίστοιχα, θα παρέχεται από τα Ιδρύματα Μικροχρηματοδοτήσεων.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης δήλωσε: «Συνεχίζουμε την υλοποίηση των δεσμεύσεων της Κυβέρνησης για την περαιτέρω κάλυψη του επενδυτικού κενού και τη διεύρυνση της περιμέτρου των επιχειρήσεων που έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα. Στο πλαίσιο αυτό, προχωρούμε στη δημιουργία ενός νέου χρηματοδοτικού εργαλείου με έμφαση στη χορήγηση χαμηλότοκων δανείων, ύψους 80 εκατ. ευρώ, προς πολύ μικρές επιχειρήσεις και σχήματα γυναικείας επιχειρηματικότητας. Το γεγονός ότι η παρέμβαση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, αποτελεί μια ακόμα έμπρακτη απάντηση στο ερώτημα πού και προς όφελος ποιων κατευθύνονται τα κονδύλια από τους ευρωπαϊκούς πόρους που εξασφαλίσαμε. Επιταχύνουμε τις παρεμβάσεις προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας, για μια ανθεκτική και δυναμική ανάπτυξη με κοινωνική συνοχή, για τη βελτίωση των εισοδημάτων των συμπολιτών μας».

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, Ισμήνη Παπακυρίλλου δήλωσε: «Είναι μια σημαντική στιγμή για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, καθώς με το νέο Ταμείο Μικροπιστώσεων διευρύνουμε ουσιαστικά και στοχευμένα τον αριθμό των πολύ μικρών επιχειρήσεων που αποκτούν πρόσβαση στη χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους. Το νέο Ταμείο που παρέχεται για πρώτη φορά από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, στηρίζει -με αυξημένη επιδότηση- τη χρηματοδότηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, ειδικά σε περιπτώσεις εταιρικών σχημάτων όπου μέτοχος/εταίρος ποσοστού (άνω του 50%) είναι γυναίκα και η διαχείριση/εκπροσώπηση της επιχείρησης πραγματοποιείται από γυναίκα. Υπογραμμίζεται επιπλέον η καθοριστικής σημασίας πρόβλεψη χρηματοδότησης για συμβουλευτικές υπηρεσίες επιχειρηματικής εκπαίδευσης και καθοδήγησης (mentoring) έως 900 ευρώ».

Πηγή: skai.gr

