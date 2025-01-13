«Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντα του Υπουργού Ανάπτυξης είχα εντοπίσει το πρόβλημα των ασφαλιστικών υπηρεσιών, γι’ αυτό και κάναμε σειρά συναντήσεων με όλους τους αρμοδίους και καταλήξαμε σε μια πρόταση» τόνισε μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 και τον δημοσιογράφο Άρη Πορτοσάλτε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

“Ο δείκτης του ΙΟΒΕ χρησιμοποιήθηκε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια προκειμένου να προσδιοριστεί το ύψος της αύξησης των ασφαλίστρων για τα ισόβια συμβόλαια. Αυτά το 2011 ήταν 711.000, το 2019 είχαν μείνει μόνο 320.000 και πλέον είναι 255.000. Αυξήσεις υπήρχαν από τότε και δεν κυβέρνησε μόνο η Νέα Δημοκρατία όλα αυτά τα χρόνια, αλλά επίσης το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για ιδιωτική αγορά”, επισήμανε στη συνέχεια ο Υπουργός Ανάπτυξης.

Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε η ΕΛΣΤΑΤ που θα αναλάβει στη θέση του ΙΟΒΕ “θα πρέπει να συνεργαστεί με την Τράπεζα της Ελλάδας, τρία συναρμόδια Υπουργεία και τις κατανλωτικές οργανώσεις. Δεν κάνουμε μια παρέμβαση για να προστατέψουμε μόνο τους καταναλωτές, αλλά και την ασφαλιστική πίστη, γι’ αυτό και πρέπει να ισορροπήσουμε”.

“Το δεύτερο σκέλος της νομοθέτησής μας σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας θα αφορά στη διαφάνεια στην τιμολόγηση, τα πράγματα θα είναι σαφή και καθαρά για να μπορεί να επιλέγει σωστά ο κάθε πολίτης”, είπε ακόμα ο Υπουργός Ανάπτυξης και συνέχισε πως “το θέμα ρίναι σύνθετο, πολύπλοκο και πρέπει να συνεργαστούν όλοι για το βέλτιστο αποτέλεσμα. Μας ενδιαφέρει να λύσουμε το θέμα συνολικά με ισόρροπο και δίκαιο τρόπο για όλους”.

Τέλος, για φέτος ο Υπουργός Ανάπτυξης είπε πως “οι ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να ανταποκριθούν στο κάλεσμα της Κυβέρνησης. Δεν μπορούν να προχωρήσουν σε αυξήσεις 15%, διότι δεν μπορούν οι ασφαλισμένοι δεν το αντέχουν. Χωρίς να δημιουργηθεί πρόβλημα για την κεφαλαιακή τους επάρκεια”.

Για το αν υπάρχει καρτέλ στα ιδιωτικά θεραπευτήρια, ο Υπουργός Ανάπτυξης είπε πως έχει ζητηθεί επίσπευση των διαδικασιών και των ελέγχων από την ανεξάρτητη Επιτροπή Ανταγωνισμού που κάνει πολύ καλά τη δουλειά της.

Για τη νίκη στην υπόθεση της Turkaegean, ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε πως “έχει πολύ μεγάλη σημασία για τα εθνικά συμφέροντα. Δικαιώθηκαν οι ελληνικές θέσεις. Είναι μια διαχρονική προσπάθεια από το 2023 μέχρι σήμερα. Αυτή η Κυβέρνηση στο σύνολό της προασπίζεται τα συμφέροντα της πατρίδας μας. Θεωρώ ότι η απόφαση είναι ισχυρή και ό,τι έχουμε να κάνουμε σε νομικό επίπεδο, θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Δεν εφησυχάζουμε, διότι το ζήτημα έχει εθνικές προεκτάσεις. Είμαστε σε επαγρύπνηση και θα κάνουμε το καθήκον μας”.



Πηγή: skai.gr

