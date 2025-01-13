Του Βαγγέλη Δουράκη

Αντλία θερμότητας και ηλιακός θερμοσίφωνας, τόσο για κύρια κατοικία όσο και για το εξοχικό με … «πριμοδότηση» της Πολιτείας: «Ανοίγει» με καθυστέρηση μερικών ημερών η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα» και επιτρέπει σε όσους θέλουν να εγκαταστήσουν αντλίες θερμότητας να επιχορηγηθούν με ποσά έως και 7.440 ευρώ. Εκείνοι που θα τοποθετήσουν ηλιακό θερμοσίφωνα ενισχύονται με ποσό ως και 1.041 ευρώ.

Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά με την κρατική επιχορήγηση να καλύπτει ποσοστό 50% με 60% της συνολικής δαπάνης για την αγορά και την εγκατάσταση των εν λόγω συστημάτων ενέργειας.

Τι επιχορηγείται για αγορά και εγκατάσταση

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα αντικατάστασης ενεργοβόρων ηλεκτρικών θερμαντήρων παλαιάς τεχνολογίας, χωρίς αυτό πάντως να συνιστά προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Σε κάθε περίπτωση η επιχορήγηση αφορά:

- αγορά νέου ηλιακού θερμοσίφωνα σύγχρονης τεχνολογίας, σε ποσοστό από 50% ή 60%, με το ακριβές ποσοστό να διαμορφώνεται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων.

- αγορά νέου συστήματος αντλίας θερμότητας, σε ποσοστό 50% (συμπεριλαμβανομένης π.χ. εξωτερικής μονάδας, fan coil, σωληνώσεων).

- εκτέλεση αναγκαίων συμπληρωματικών εργασιών τοποθέτησης επιλέξιμου εξοπλισμού (π.χ. κόστος μεταφοράς, κόστος τοποθέτησης, αναλώσιμα, εξαρτήματα, smart system [χρονοδιακόπτη] κ.λπ.), σε ποσοστό 50% ή 60% (αναλόγως των εισοδηματικών κριτηρίων).

Οι ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι οικιακοί καταναλωτές που επιθυμούν να τοποθετήσουν στην οικία τους (περιλαμβανόμενης οικίας ενοικιαζόμενης/δωρεάν παραχωρούμενης) ηλιακό θερμοσίφωνα νέας τεχνολογίας ή/και νέο σύστημα αντλίας θερμότητας.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από μεμονωμένα Φυσικά Πρόσωπα τα οποία διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.

Προκειμένου να υποβάλλει αίτηση ένα Φυσικό Πρόσωπο θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

- Να διαθέτει υποχρεωτικά Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, καθώς και έγκυρους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, μέσω των οποίων γίνεται η ταυτοποίησή των προσωπικών στοιχείων μέσω ΟΠΣ.

- Να έχει υποβάλει κατά το έτος αναφοράς (φορολογικό έτος 2023) δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), είτε ως ΥΠΟΧΡΕΟΣ ατομικής ή κοινής δήλωσης, είτε εμμέσως ως «ΣΥΖΥΓΟΣ/ΜΣΣ1 » σε περίπτωση κοινής δήλωσης. Η σχετική δήλωση θα πρέπει να έχει εκκαθαριστεί.

Ο ηλιακός θερμοσίφωνας θα πρέπει να είναι ενεργειακής κλάσης C ή καλύτερη (C, B, A), με χωρητικότητα >110 λίτρα. Στην αντλία θερμότητας η ενεργειακή κλάση πρέπει να είναι Α+ ή καλύτερη.

Ποιοι έχουν προτεραιότητα και ποιοι «κερδίζουν» ως 7.440 €

Στο πλαίσιο του «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», δίνεται έμφαση στους δυνητικούς ωφελούμενους έτερου προγράμματος, του «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα» με μη εξαργυρωμένα voucher.

Ειδικότερα, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που δεν είχαν προβεί σε εξαργύρωση των voucher, να υποβάλουν εκ νέου αίτηση, χρησιμοποιώντας τον ίδιο ΑΦΜ.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης από τους ενδιαφερόμενους θα υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά έως 31.3.2025 και υποχρεωτικά μέσω του επίσημου δικτυακού τόπου του προγράμματος (https://allazothermansi-thermosifona.gov.gr).

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης αξιολογούνται συγκριτικά και λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη ή μη μέλους/μελών ΑμεΑ στην οικογένεια, αν η αίτηση αφορά οικογένειες με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, αν η κατοικία είναι σε ατμοσφαιρικά επιβαρυμένες περιφέρειες (μόνο για το νέο σύστημα αντλίας θερμότητας), σε περιοχές με υψηλό αριθμό βαθμοημερών.

Πώς όμως μπορεί ένας ωφελούμενος να λάβει το ανώτατο ποσό επιχορήγησης;

Παράδειγμα1: ωφελούμενος της πρώτης εισοδηματικής κατηγορίας (ποσοστό επιχορήγησης 60% για εκείνους που ατομικά δηλώνουν κάτω από 5.000 € ετησίως ή 10.000€ οικογενειακό) προμηθεύεται ηλιακό θερμοσίφωνα από προμηθευτή της επιλογής του.

Σε περίπτωση όπου ο ΦΠΑ είναι 24%, ο ωφελούμενος μπορεί να επιχορηγηθεί μέχρι του ανώτατου ποσού (δημόσια δαπάνη) των € 1.041,60 το οποίο προκύπτει ως εξής: Καθαρό ποσό προϊόντος: 840 €, ΦΠΑ προϊόντος: 201,60 € (24% ΦΠΑ εφαρμοζόμενο στην παραπάνω αξία = επιχορήγηση επί του ΦΠΑ) Σύνολο: 1.041,60 € (ανώτατο ποσό επιχορήγησης – ΣΥΝΟΛΙΚΟ)

Παράδειγμα2: ωφελούμενος προμηθεύεται σύστημα αντλίας θερμότητας από προμηθευτή της επιλογής του. Επιπλέον, λαμβάνει επιχορήγηση για παροχή υπηρεσιών από τον ίδιο προμηθευτή.

Σε περίπτωση όπου ο ΦΠΑ είναι 24%, ο ωφελούμενος μπορεί να επιχορηγηθεί μέχρι του ανώτατου ποσού των € 7.440 το οποίο προκύπτει ως εξής: Καθαρό ποσό προϊόντος: 5.000 € ΦΠΑ προϊόντος: 1.200 € (24% ΦΠΑ εφαρμοζόμενο στην παραπάνω αξία) Καθαρό ποσό υπηρεσιών: 1.000 €, ΦΠΑ υπηρεσιών: 240 € (24% ΦΠΑ εφαρμοζόμενο στην παραπάνω αξία = επιχορήγηση επί του ΦΠΑ) Σύνολο: 7.440 € (ανώτατο ποσό επιχορήγησης – ΣΥΝΟΛΙΚΟ).

