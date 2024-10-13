Σημαντικά αυξημένες οι νέες ρυθμίσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν στην δημοσιότητα την εβδομάδα που μας πέρασε από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ποιες όμως είναι οι εκτιμήσεις για την αύξηση του αριθμού των αιτήσεων; Οφείλεται στη σταδιακή ενημέρωση σε βάθος των ενδιαφερομένων;

Σε σχετική ερώτηση του ΑΠΕ/ΜΠΕ η Θεώνη Αλαμπάση, γενική γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, επισημαίνει ότι οι οφειλέτες βλέπουν ότι λειτουργεί ένα εργαλείο με πολύπλευρα οφέλη και απτά αποτελέσματα. Και αυτό διότι μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, οι οφειλέτες λαμβάνουν ένα ευνοϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο αφενός διότι παρέχεται δοσολόγιο για το σύνολο των οφειλών με μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής προς δημόσιους και ιδιώτες πιστωτές, που κατά μέσο όρο φτάνει τα 17 και 18 χρόνια αντίστοιχα, και αφετέρου διότι πραγματοποιείται «κούρεμα» οφειλής και αναστέλλεται κάθε καταδιωκτικό μέτρο.

Ο μέσος όρος διαγραφής οφειλής ανέρχεται στο 27% για τις οφειλές προς χρηματοδοτικούς φορείς και 15,5% για το Δημόσιο

Σε αυτή την εξέλιξη, αναφέρει η γενική γραμματέας, συνέβαλε σημαντικά και η πρόσφατη καμπάνια ενημέρωσης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, καθώς έγιναν κατανοητά και εύκολα προσβάσιμα τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους οι οφειλέτες μέσω της ιστοσελίδας kratametospitimas.gov.gr. Έκτοτε βλέπουμε σταθερά ανεβασμένα νούμερα στις νέες αιτήσεις και νέες υποβολές κάθε μήνα, 4.200 και 2.800 αντίστοιχα. Αυτές οι αιτήσεις που εισέρχονται στην πλατφόρμα, σε συνδυασμό με την εγκρισιμότητα από πλευράς των χρηματοδοτικών φορέων, που αυξάνεται προς τον στόχο του 80% στον οποίο έχουν δεσμευτεί οι χρηματοδοτικοί φορείς, μας δίνουν και την πεποίθηση ότι η δυναμική αυτή θα συνεχιστεί ακόμα με μεγαλύτερο ρυθμό τους επόμενους μήνες, προσθέτει.

Πανελλαδική εξυπηρέτηση με βιντεοκλήση ή τηλεφωνικά κατόπιν ραντεβού μέσω της πλατφόρμας

Αναμφίβολα, στην αύξηση του αριθμού των αιτήσεων έχει συμβάλλει και η υποστήριξη που παρέχουμε μέσω της υπηρεσίας Myegdixlive σε πολίτες και συμβούλους. Όπως αναφέρει η Θεώνη Αλαμπάση, η εμπιστοσύνη τους στην υπηρεσία αυτή αποτυπώνεται και στα τελευταία στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας: από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας τον Δεκέμβριο 2022 έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερα από 67.500 ραντεβού, ενώ ο μέσος όρος για το 2024 μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 4.200 ραντεβού μηνιαίως, ενώ η πλειοψηφία των εξυπηρετούμενων ραντεβού αφορούσε στον εξωδικαστικό μηχανισμό με ποσοστό 84%. Αξιοσημείωτο επίσης είναι το ποσοστό που απεικονίζει την ικανοποίηση των πολιτών από την παρεχόμενη υπηρεσία, που φθάνει σχεδόν στο 95%.

Τα ραντεβού κλείνονται είτε μέσω του τηλεφωνικού κέντρου στο 213.212.5730 είτε μέσω της ψηφιακής πύλης myEGDIX.live.gov.gr και δύνανται να πραγματοποιηθούν μέσα σε μία ώρα από τη στιγμή του αιτήματος. Πλούσιο επίσης ενημερωτικό υλικό είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας www.keyd.gov.gr.

Άνοδος 52,2% στις νέες αιτήσεις - Στα 7,9 δισ. ευρώ οι ρυθμισμένες αρχικές οφειλές

Σημαντική άνοδο κατέγραψαν τον Σεπτέμβριο τόσο οι νέες αιτήσεις όσο και οι ρυθμίσεις οφειλών μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών συγκριτικά με τον ίδιο μήνα του 2023. Πιο συγκεκριμένα, τα νέα αιτήματα οφειλετών στον εξωδικαστικό μηχανισμό διαμορφώθηκαν σε 5.522 και έγιναν συνολικά 1.504 νέες ρυθμίσεις για οφειλές άνω των 383 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για αύξηση 52,2% στις νέες αιτήσεις από τις 3.628 του Σεπτεμβρίου του 2023 και 75,7% στις νέες ρυθμίσεις οφειλών συγκριτικά με τις 856 το ίδιο διάστημα το περασμένο έτος.

Συνολικά καταγράφονται 23.713 επιτυχείς ρυθμίσεις για αρχικές οφειλές ύψους 7,9 δισ. ευρώ που έχουν ρυθμιστεί μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού έως τα τέλη Σεπτεμβρίου σημαντικά αυξημένες από τις 8.804 επιτυχείς ρυθμίσεις ύψους αρχικών οφειλών 3,26 δισ. ευρώ έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2023.

Το 47,3% των ρυθμίσεων προς χρηματοπιστωτικούς φορείς έλαβε κούρεμα, βάσει οφειλών, που ξεπερνάει το 30% με το συνολικό ποσό της διαγραφής να ανέρχεται σε 2,43 δισ. ευρώ. Σε υψηλό ποσοστό 71,1% κατά μέσο όρο κυμαίνεται η έγκριση των αιτήσεων από τους χρηματοδοτικούς φορείς.

Παράλληλα, δημοσιεύονται στοιχεία για τις διμερείς ρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν τον μήνα Αύγουστο, ύψους 150 εκατ. ευρώ για 2.608 οφειλέτες και που αντιστοιχούν στις μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης δανείων. Η μικρή μείωση στους δείκτες αυτούς οφείλεται στο γεγονός ότι κατά τον μήνα Αύγουστο αναστέλλεται η ροή διαδικασιών για τα εμπλεκόμενα μέρη.

Η θετική πορεία του ιδιωτικού χρέους στον τραπεζικό τομέα αποτυπώνεται και στα τελευταία επίσημα στοιχεία που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τα οποία, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των ελληνικών τραπεζών (σε ατομική βάση) κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2024 μειώθηκαν σε 10,43 δισ. ευρώ από 11,10 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο. Επιπλέον, τα ίδια στοιχεία δείχνουν μείωση του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων στις ελληνικές τράπεζες, κλείνοντας το δεύτερο τρίμηνο του 2024 σε 6,9% από 7,5% το πρώτο τρίμηνο. Σημειώνεται ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στο σύνολο του χρηματοπιστωτικού τομέα (Τράπεζες και Servicers) έχουν παρουσιάσει αξιοσημείωτη υποχώρηση την τελευταία 5-ετία, αφού από 92,2 δισ. ευρώ το 2019 διαμορφώνονται σε 69,9 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2024.

Με στόχο την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων ρύθμισης οφειλών, η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους παρέχει πανελλαδική εξυπηρέτηση με βιντεοκλήση ή τηλεφωνικά κατόπιν ραντεβού μέσω της πλατφόρμας (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/ex-apostaseos-exuperetese-politon/exuperetese-me-telediaskepse-kai-telephonike-epikoinonia-apo-ten-eidike-grammateia-diakheirises-idiotikou-khreous-egdikh)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

