Κλείνει προσωρινά, την Παρασκευή 14 Μαρτίου στις 18.00 το απόγευμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το Επίδομα Παιδιού, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον ΟΠΕΚΑ.
Μετά την ανωτέρω ώρα η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της 1ης διμηνιαίας δόσης για το 2025.
Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί εκ νέου για νέες αιτήσεις.
Υπενθυμίζεται στους ενδιαφερόμενους δικαιούχους ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Η αίτηση που έχει αποθηκευθεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.
Όσοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν λεπτομερώς για το Επίδομα Παιδιού, μπορούν να επισκεφθούν τη σχετική σελίδα του ΟΠΕΚΑ
